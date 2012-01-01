Андрей проводит ещё 5 экскурсий

Каменный лабиринт в предгорьях Эльбруса Худесский лабиринт представляет собой цепочку изрезанных трещинами скал высотой 6-8 метров. Он находится в удивительно живописном месте — в верховьях реки Худес, у подножия могучего Эльбруса. Вы не встретите здесь толп туристов — это заповедное место, добраться до которого можно только на подготовленном внедорожнике. Я расскажу связанные с лабиринтом истории 📖 и легенды и помогу прочувствовать царящую здесь необыкновенную атмосферу.
Интересные остановки в пути Большая часть нашего путешествия будет пролегать по отличной асфальтированной дороге и небольшой участок — по живописным проселочным тропинкам. В пути вы увидите научную обсерваторию Пулково, где проводятся астрономические наблюдения, остановитесь на смотровых площадках с захватывающими дух панорамами Эльбруса и продегустируете нарзан в урочище Тюджен-Тохана. А также посетите Долину Нарзанов, где можно попробовать разные виды целебной минеральной воды.
Организационные детали
По желанию можно сделать остановку в кафе с местными блюдами. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
Экскурсия проходит на комфортном, но подготовленном для преодоления бездорожья автомобиле 🚘 UAZ Patriot
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей. Экскурсии по живописным горам Кавказа мы водим вместе с моим братом и друзьями. Мы одинаково сильно любим горы, знаем много интересных маршрутов и связанных с ними увлекательных историй. Надеемся на скорую встречу с вами!