Андрей проводит ещё 5 экскурсий

  1. Россия
  2. Экскурсии

Загадочный Худесский лабиринт

Посетить одно из самых удивительных мест Кавказа и насладиться видами Эльбруса

Андрей
Андрей – представитель из Кисловодска
Худесский лабиринт — каменный массив, распавшийся на многочисленные «островки» под сокрушительными ударами времени и природы.

Вы услышите несколько версий его происхождения, погуляете по тайным ходам и туннелям и впечатлитесь невероятной красотой местной природы!
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • От 9 600 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Загадочный Худесский лабиринт
Загадочный Худесский лабиринт

Что вас ожидает

Каменный лабиринт в предгорьях Эльбруса
Худесский лабиринт представляет собой цепочку изрезанных трещинами скал высотой 6-8 метров. Он находится в удивительно живописном месте — в верховьях реки Худес, у подножия могучего Эльбруса. Вы не встретите здесь толп туристов — это заповедное место, добраться до которого можно только на подготовленном внедорожнике. Я расскажу связанные с лабиринтом истории 📖 и легенды и помогу прочувствовать царящую здесь необыкновенную атмосферу.

Интересные остановки в пути
Большая часть нашего путешествия будет пролегать по отличной асфальтированной дороге и небольшой участок — по живописным проселочным тропинкам. В пути вы увидите научную обсерваторию Пулково, где проводятся астрономические наблюдения, остановитесь на смотровых площадках с захватывающими дух панорамами Эльбруса и продегустируете нарзан в урочище Тюджен-Тохана. А также посетите Долину Нарзанов, где можно попробовать разные виды целебной минеральной воды.

Организационные детали

  • По желанию можно сделать остановку в кафе с местными блюдами. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
  • Экскурсия проходит на комфортном, но подготовленном для преодоления бездорожья автомобиле 🚘 UAZ Patriot
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Загадочный Худесский лабиринт
Загадочный Худесский лабиринт
Загадочный Худесский лабиринт
Загадочный Худесский лабиринт
Загадочный Худесский лабиринт
Загадочный Худесский лабиринт
Загадочный Худесский лабиринт
Загадочный Худесский лабиринт

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей. Экскурсии по живописным горам Кавказа мы водим вместе с моим братом и друзьями. Мы одинаково сильно любим горы, знаем много интересных маршрутов и связанных с ними увлекательных историй. Надеемся на скорую встречу с вами!
Напишите мне

Андрей проводит ещё 5 экскурсий

К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике!
От 7 800
6 часов
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике!
21 отзыв
Побывать на одной из лучших видовых площадок Северного Кавказа и впечатлиться видами Эльбруса
Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су!
От 8 000
8 часов
Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су!
7 отзывов
Насладиться видами Эльбруса, принять минеральные ванны и оценить мощь горных водопадов
Путешествие к Софийским водопадам Архыза
От 12 000
12 часов
Путешествие к Софийским водопадам Архыза
Побывать в одном из красивейших мест Кавказа и узнать об обычаях народов Карачаево-Черкесии
Из Кисловодска — в горный поселок Архыз!
13 000
12 часов
Из Кисловодска — в горный поселок Архыз!
Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день
Закат на горе Кабан
От 2 800
3 часа
Закат на горе Кабан
Полюбоваться Кисловодском с высоты птичьего полета и познакомиться с историей края

Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

Кисловодск в именах и судьбах
700
3 часа
Кисловодск в именах и судьбах
61 отзыв
Прочесть историю города в его архитектуре и рассказах об известных личностях
Кисловодский курортный парк — роскошь и очарование
3 250
3 часа
Кисловодский курортный парк — роскошь и очарование
39 отзывов
Погулять по самому большому рукотворному парку Европы и раскрыть его секреты
По улицам старого Кисловодска
От 1 200
2.5 часа
По улицам старого Кисловодска
32 отзыва
Увидеть знаковые места уютного города и услышать о них любопытные факты
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
7 800
8 часов
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
25 отзывов
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск — душевная поездка с местным жителем
Обзорная прогулка по Кисловодску — жизнь города глазами горожан
700
2.5 часа
Обзорная прогулка по Кисловодску — жизнь города глазами горожан
25 отзывов
Волшебный Кисловодск
3 250
2.5 часа
Волшебный Кисловодск
21 отзыв
Провести день легко и познавательно на прогулке по самым знаменитым местам российского Баден-Бадена