Андрей проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Каменный лабиринт в предгорьях Эльбруса

Худесский лабиринт представляет собой цепочку изрезанных трещинами скал высотой 6-8 метров. Он находится в удивительно живописном месте — в верховьях реки Худес, у подножия могучего Эльбруса. Вы не встретите здесь толп туристов — это заповедное место, добраться до которого можно только на подготовленном внедорожнике. Я расскажу связанные с лабиринтом истории 📖 и легенды и помогу прочувствовать царящую здесь необыкновенную атмосферу.

Интересные остановки в пути

Большая часть нашего путешествия будет пролегать по отличной асфальтированной дороге и небольшой участок — по живописным проселочным тропинкам. В пути вы увидите научную обсерваторию Пулково, где проводятся астрономические наблюдения, остановитесь на смотровых площадках с захватывающими дух панорамами Эльбруса и продегустируете нарзан в урочище Тюджен-Тохана. А также посетите Долину Нарзанов, где можно попробовать разные виды целебной минеральной воды.

Организационные детали