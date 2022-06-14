Западный вояж. Экскурсионный тур

Экскурсионный автобусный тур на Кавказ «Западный вояж» - это авторский тур по Западному Кавказу (тур по Северному

5
3 отзыва
Экскурсионный автобусный тур на Кавказ «Западный вояж» — это авторский тур по Западному Кавказу (тур по Северному Кавказу), он начинается с Кубанской низменности и пройдя через предгорья Главного Кавказского хребта приводит путешественников к северному склону Эльбруса, места крайне таинственного и в тоже время величественного.

В ходе путешествия Вы сможете побывать на пяти популярных курортах Северного Кавказа: Адыгея, Архыз, Домбай, КМВ, Северное Приэльбрусье. Познакомиться с природой Северного склона Кавказа, историей, этнографией и культурой региона. Это не скучная академическая программа, а настоящее приключение.
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Западный вояж. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
26
июн
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • поднимемся к звездам, туда где люди изучают космос;
  • взлетим как птица на канатной дороге к снежным пикам;
  • спустимся в глубокие подземелья карстовых пещер;
  • восхитимся полноводными водопадами и хрустальными озерами;
  • промчимся на русских джипах по пересеченной местности;
  • попадаем в мир таинственной шамбалы у подножия самой высокой вершины Европы.

При группе от 2х человек тур проводится в индивидуальные даты.

Программа тура по дням

1 день
Экскурсия по Краснодару, переезд в горную Адыге

14:00 Сбор группы около памятника Ленину на железнодорожном вокзале.

Обзорная автомобильная экскурсия по городу с посещением краеведческого музея «Краснодар – град Казачий» и парка Галицкого.

Переезд в горную Адыге.

Размещение на туристической базе в поселке Каменомостском.

Ужин.

Вечером отдых.

Самостоятельная прогулка по окрестностям поселка.

2 день
Водопады ручья Руфабго, Хаджохская теснина, плато Лаго-Наки, Азишская пещера и горячие источники в поселок Тульский

Завтрак.

Отправление на экскурсию по главным достопримечательностям республики Адыгея.

Сегодня мы посетим водопады ручья Руфабго, знаменитую Хаджохскую теснину, побываем на плато Лаго-Наки и спустимся в недра земли в Азишской пещере.

Вечером возвращение в поселок Каменомостский (Хаджох).

После ужина поездка на горячие источники в поселок Тульский.

Возвращение на турбазу, отдых.

3 день
Лесо-Кяфарское городище и дольменный комплекс на вершине Иордан и Зеленчукская обсерватория

Отправляемся в республику Карачаево-Черкессию.

Дорога среди полей и садов бежит все дальше к югу, мелькают за окном поселки, холмы и пригорки сменяются небольшими горками.

В районе станицы Сторожевой мы оставляем нашу машину и пересаживаемся на внедорожник.

Всепроходящая техника поднимет нас на 12 (двенадцать) километров по разбитой грунтовой дороге в верховья долины Кяфара.

Здесь мы совершим пешую прогулку по лесной тропе, посетим Лесо-Кяфарское городище и дольменный комплекс на вершине Иордан (Ордан) — памятники архитектуры 2-3 тыс до н.э.

Возвращение к машине по пути подхода и внедорожный трансфер к асфальту.

Переезд в станицу Зеленчукскую, посещение Зеленчукской обсерватории, старого аланского городища, подъем к наскальному Лику Христа.

Трансфер в Верхний Архыз.

Размещение в отеле, отдых.

Самостоятельная прогулка по поселку.

4 день
Подъем на канатной дороге по склону хребта Абишера-Ахуба, панорама долин и Софийские водопады

Утром Вас ждет поездка на курорт Романтик, подъем на канатной дороге по склону хребта Абишера-Ахуба, панорама долин Дукки, София и Речепсты.

После обеда джиппинг на Софийские водопады.

Мы прогуляемся по тропинке к подножию Софийского ледника, восхитимся мощными струями самых знаменитых водопадов Архыза.

5 день
Горный Домбай

Переезд в горный Домбай, по пути посещаем наскальный храм Святого Георгия над поселком им. Коста Хетагурова, заезжаем на озеро Туманлы-Кёль, расположенном на территории Тебердинского заповедника, посетим водопад Шумка.

Прибытие в Домбай, размещение в отеле.

Свободное время.

Вы можете самостоятельно погулять по поселку или подняться на канатной дороге на склоне горы Мусса-Ачитара.

6 день
Экскурсия по курортам Кавказских Минеральных вод

Переезд в Ставропольский край.

Обзорная экскурсия по курортам Кавказских Минеральных вод «Города КМВ», 4 часа.

Размещение в отеле города Кисловодска.

После обеда прогулка по Кисловодскому парку.

7 день
Поездка в Кабардино-Балкарию — Северное Приэльбрусье

Вас ждет поездка в Кабардино-Балкарию — Северное Приэльбрусье.

Мы побываем на знаменитой поляне Эммануэля — место от куда стартовала успешная первая экспедиция на вершину ледяного гиганта, вкусим родниковой воды из Серебряного источника, продегустируем три вида нарзана, прогуляемся по Калиновому мосту над бушующей пропастью реки Малка.

Здесь нет подъемников, цивилизация только-только приходит в район — придется немного походить пешком.

8 день
Отъезд

Заканчивается наша программа.

Ранний завтрак, освобождение номеров.

Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевых домах и гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и размера группы, руб.:
  Стандартное размещение Классифицированное размещение

1 – 3 человека

выкупается минимум 2 путевки

 91 300 106 300
4 – 5 человека 64 300 79 300
от 6-ти человек 48 300 63 300

Стандартное размещение.

Гостиница 3* или гостевой дом без ***.  Двух-, трехместные номера. В обстановке комфортная мебель для спальной, двустворчатый шкаф. Удобства: WiFi, туалет в номере, ванна или душ в номере, телевизор, кондиционер, утюг, гладильная доска, холодильник, чайник, набор посуды. 

Примерный список гостиниц: Каменномостский, Солнечная или Майкоп, Сияние Архыз, Эдельвейс Домбай, Вершина Кисловодск, Семейный отдых.

Проживание в улучшенных гостиницах:

  • гостевой дом "Терем у реки" – 2 ночи;
  • отель "Энергетик" – 2 ночи;
  • "Вершина" – 2 ночи;
  • "Снежный барс" – 1 ночь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице, номера с удобствами
  • Трансферы по программе тура
  • Трехразовое питание на маршрутах и экскурсиях (питание в день заезда — обед, ужин в день отъезда — завтрак в остальные дни программы — завтрак, обед и ужин)
  • Входные платы на объекты показа музей Филицина водопады Руфабго Хаджохская теснина Азишская пещера плато Лаго-Наки горячие источники в поселке Тульском посещение обсерватории канатная дорога на курорте Романтик Тебердинский заповедник канатная дорога в Домбае — Первая очередь экологический сбор на Джилы-Су
  • Музей Филицина
  • Водопады Руфабго
  • Хаджохская теснина
  • Азишская пещера
  • Плато Лаго-Наки
  • Горячие источники в поселке Тульском
  • Посещение обсерватории
  • Канатная дорога на курорте Романтик
  • Тебердинский заповедник
  • Канатная дорога в Домбае — Первая очередь
  • Экологический сбор на Джилы-Су
  • Услуги экскурсовода
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодара и обратно из г. минеральные Воды
  • Внедорожный трансфер (долина реки Кяфар, долина реки София) — ориентировочная стоимость 12 000 руб за группу до 12 человек
  • Трансферы вне программы
  • Курортный сбор
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобный комплект вещей по сезону, обувь на низкой подошве;
  • фототехника;
  • зонт или плащ;
  • панама, крем, очки от солнца;
  • фляга для воды;
  • аптечка индивидуальная;
  • рюкзак 20-25 литров — так проще переносить личные вещи;
  • купальные принадлежности: резиновые тапочки, купальник, шапочка и полотенце
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
14 июня 2022
Благодарим турагентство за организацию нашего отдыха и внимательное отношение к клиентам!
В компании работают замечательные люди и профи своего дела!
А
14 мая 2022
Организация на хорошем уровне, от бронирования и до окончания тура ни разу не возникло никаких проблем.
Н
29 апр 2022
Организовано все было замечательно!
У нас вылет был в очень неспокойное время - даже Аэрофлот менял рейсы - но все решалось под наши даты!
Спасибо!

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