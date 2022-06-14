Преимущества этого путешествия:
При группе от 2х человек тур проводится в индивидуальные даты.
14:00 Сбор группы около памятника Ленину на железнодорожном вокзале.
Обзорная автомобильная экскурсия по городу с посещением краеведческого музея «Краснодар – град Казачий» и парка Галицкого.
Переезд в горную Адыге.
Размещение на туристической базе в поселке Каменомостском.
Ужин.
Вечером отдых.
Самостоятельная прогулка по окрестностям поселка.
Завтрак.
Отправление на экскурсию по главным достопримечательностям республики Адыгея.
Сегодня мы посетим водопады ручья Руфабго, знаменитую Хаджохскую теснину, побываем на плато Лаго-Наки и спустимся в недра земли в Азишской пещере.
Вечером возвращение в поселок Каменомостский (Хаджох).
После ужина поездка на горячие источники в поселок Тульский.
Возвращение на турбазу, отдых.
Отправляемся в республику Карачаево-Черкессию.
Дорога среди полей и садов бежит все дальше к югу, мелькают за окном поселки, холмы и пригорки сменяются небольшими горками.
В районе станицы Сторожевой мы оставляем нашу машину и пересаживаемся на внедорожник.
Всепроходящая техника поднимет нас на 12 (двенадцать) километров по разбитой грунтовой дороге в верховья долины Кяфара.
Здесь мы совершим пешую прогулку по лесной тропе, посетим Лесо-Кяфарское городище и дольменный комплекс на вершине Иордан (Ордан) — памятники архитектуры 2-3 тыс до н.э.
Возвращение к машине по пути подхода и внедорожный трансфер к асфальту.
Переезд в станицу Зеленчукскую, посещение Зеленчукской обсерватории, старого аланского городища, подъем к наскальному Лику Христа.
Трансфер в Верхний Архыз.
Размещение в отеле, отдых.
Самостоятельная прогулка по поселку.
Утром Вас ждет поездка на курорт Романтик, подъем на канатной дороге по склону хребта Абишера-Ахуба, панорама долин Дукки, София и Речепсты.
После обеда джиппинг на Софийские водопады.
Мы прогуляемся по тропинке к подножию Софийского ледника, восхитимся мощными струями самых знаменитых водопадов Архыза.
Переезд в горный Домбай, по пути посещаем наскальный храм Святого Георгия над поселком им. Коста Хетагурова, заезжаем на озеро Туманлы-Кёль, расположенном на территории Тебердинского заповедника, посетим водопад Шумка.
Прибытие в Домбай, размещение в отеле.
Свободное время.
Вы можете самостоятельно погулять по поселку или подняться на канатной дороге на склоне горы Мусса-Ачитара.
Переезд в Ставропольский край.
Обзорная экскурсия по курортам Кавказских Минеральных вод «Города КМВ», 4 часа.
Размещение в отеле города Кисловодска.
После обеда прогулка по Кисловодскому парку.
Вас ждет поездка в Кабардино-Балкарию — Северное Приэльбрусье.
Мы побываем на знаменитой поляне Эммануэля — место от куда стартовала успешная первая экспедиция на вершину ледяного гиганта, вкусим родниковой воды из Серебряного источника, продегустируем три вида нарзана, прогуляемся по Калиновому мосту над бушующей пропастью реки Малка.
Здесь нет подъемников, цивилизация только-только приходит в район — придется немного походить пешком.
Заканчивается наша программа.
Ранний завтрак, освобождение номеров.
Отъезд.
Тур предусматривает проживание в гостевых домах и гостиницах.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и размера группы, руб.:
|Стандартное размещение
|Классифицированное размещение
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1 – 3 человека
выкупается минимум 2 путевки
|91 300
|106 300
|4 – 5 человека
|64 300
|79 300
|от 6-ти человек
|48 300
|63 300
Стандартное размещение.
Гостиница 3* или гостевой дом без ***. Двух-, трехместные номера. В обстановке комфортная мебель для спальной, двустворчатый шкаф. Удобства: WiFi, туалет в номере, ванна или душ в номере, телевизор, кондиционер, утюг, гладильная доска, холодильник, чайник, набор посуды.
Примерный список гостиниц: Каменномостский, Солнечная или Майкоп, Сияние Архыз, Эдельвейс Домбай, Вершина Кисловодск, Семейный отдых.
Проживание в улучшенных гостиницах:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.