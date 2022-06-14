Экскурсионный автобусный тур на Кавказ «Западный вояж» — это авторский тур по Западному Кавказу (тур по Северному Кавказу), он начинается с Кубанской низменности и пройдя через предгорья Главного Кавказского хребта приводит путешественников к северному склону Эльбруса, места крайне таинственного и в тоже время величественного. В ходе путешествия Вы сможете побывать на пяти популярных курортах Северного Кавказа: Адыгея, Архыз, Домбай, КМВ, Северное Приэльбрусье. Познакомиться с природой Северного склона Кавказа, историей, этнографией и культурой региона. Это не скучная академическая программа, а настоящее приключение.

При группе от 2х человек тур проводится в индивидуальные даты.

Программа тура по дням

1 день Экскурсия по Краснодару, переезд в горную Адыге

14:00 Сбор группы около памятника Ленину на железнодорожном вокзале. Обзорная автомобильная экскурсия по городу с посещением краеведческого музея «Краснодар – град Казачий» и парка Галицкого. Переезд в горную Адыге. Размещение на туристической базе в поселке Каменомостском. Ужин. Вечером отдых. Самостоятельная прогулка по окрестностям поселка.

2 день Водопады ручья Руфабго, Хаджохская теснина, плато Лаго-Наки, Азишская пещера и горячие источники в поселок Тульский

Завтрак. Отправление на экскурсию по главным достопримечательностям республики Адыгея. Сегодня мы посетим водопады ручья Руфабго, знаменитую Хаджохскую теснину, побываем на плато Лаго-Наки и спустимся в недра земли в Азишской пещере. Вечером возвращение в поселок Каменомостский (Хаджох). После ужина поездка на горячие источники в поселок Тульский. Возвращение на турбазу, отдых.

3 день Лесо-Кяфарское городище и дольменный комплекс на вершине Иордан и Зеленчукская обсерватория

Отправляемся в республику Карачаево-Черкессию. Дорога среди полей и садов бежит все дальше к югу, мелькают за окном поселки, холмы и пригорки сменяются небольшими горками. В районе станицы Сторожевой мы оставляем нашу машину и пересаживаемся на внедорожник. Всепроходящая техника поднимет нас на 12 (двенадцать) километров по разбитой грунтовой дороге в верховья долины Кяфара. Здесь мы совершим пешую прогулку по лесной тропе, посетим Лесо-Кяфарское городище и дольменный комплекс на вершине Иордан (Ордан) — памятники архитектуры 2-3 тыс до н.э. Возвращение к машине по пути подхода и внедорожный трансфер к асфальту. Переезд в станицу Зеленчукскую, посещение Зеленчукской обсерватории, старого аланского городища, подъем к наскальному Лику Христа. Трансфер в Верхний Архыз. Размещение в отеле, отдых. Самостоятельная прогулка по поселку.

4 день Подъем на канатной дороге по склону хребта Абишера-Ахуба, панорама долин и Софийские водопады

Утром Вас ждет поездка на курорт Романтик, подъем на канатной дороге по склону хребта Абишера-Ахуба, панорама долин Дукки, София и Речепсты. После обеда джиппинг на Софийские водопады. Мы прогуляемся по тропинке к подножию Софийского ледника, восхитимся мощными струями самых знаменитых водопадов Архыза.

5 день Горный Домбай

Переезд в горный Домбай, по пути посещаем наскальный храм Святого Георгия над поселком им. Коста Хетагурова, заезжаем на озеро Туманлы-Кёль, расположенном на территории Тебердинского заповедника, посетим водопад Шумка. Прибытие в Домбай, размещение в отеле. Свободное время. Вы можете самостоятельно погулять по поселку или подняться на канатной дороге на склоне горы Мусса-Ачитара.

6 день Экскурсия по курортам Кавказских Минеральных вод

Переезд в Ставропольский край. Обзорная экскурсия по курортам Кавказских Минеральных вод «Города КМВ», 4 часа. Размещение в отеле города Кисловодска. После обеда прогулка по Кисловодскому парку.

7 день Поездка в Кабардино-Балкарию — Северное Приэльбрусье

Вас ждет поездка в Кабардино-Балкарию — Северное Приэльбрусье. Мы побываем на знаменитой поляне Эммануэля — место от куда стартовала успешная первая экспедиция на вершину ледяного гиганта, вкусим родниковой воды из Серебряного источника, продегустируем три вида нарзана, прогуляемся по Калиновому мосту над бушующей пропастью реки Малка. Здесь нет подъемников, цивилизация только-только приходит в район — придется немного походить пешком.

8 день Отъезд