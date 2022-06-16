в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 00:00 и 03:30

Будто в награду за суровые условия природа дарит нам необыкновенные явления, которыми не перестаешь любоваться, даже несмотря на то, что они — наша повседневность. Полярные ночи здесь освещает танец Северной Авроры, а два летних месяца нас ни на минуту не покидает Солнце. Сказкой кольского лета мы хотим поделиться с вами, показав Мурманск в тихую и светлую полночь…

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Атмосферное знакомство с Мурманском

У ночной прогулки по городу в месяцы полярного лета множество плюсов: на улице светло, погода становится лучше, уходят облака, людей и машин практически нет — с арктической столицей вы будете почти наедине. Мы покажем вам самые известные места Мурманска и расскажем, чем жил и живет сейчас город моряков и покорителей Севера.

Символы и лучшие панорамы города

Вы посетите центральную площадь Пять углов. Узнаете о знаковых событиях в истории Мурманска возле «Алеши» — памятника, посвященного защитникам советского Заполярья. Здесь же откроете панорамный вид на Мурманск. Сфотографируетесь у памятника «Ждущая» с видом на Кольский залив. Посетите мемориальный комплекс «Морякам, погибшим в мирное время»: увидите маяк, рубку подводной лодки «Курск», корабельный якорь, храм Спас-на-Водах. Кроме того, в программе Морской вокзал, набережная и первый в мире атомный ледокол «Ленин».

Также мы провезем вас по самому длинному мосту за Полярным кругом через Кольский залив. И покажем мемориальный комплекс микрорайона Абрам-мыс, откуда открывается еще один живописный вид на Мурманск и Кольский залив.

Организационные детали