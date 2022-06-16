в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 00:00 и 03:30

Наедине с Мурманском - ночная прогулка в полярный день

Познакомиться со столицей Арктики, когда спят все, кроме Солнца

Будто в награду за суровые условия природа дарит нам необыкновенные явления, которыми не перестаешь любоваться, даже несмотря на то, что они — наша повседневность.

Полярные ночи здесь освещает танец Северной Авроры, а два летних месяца нас ни на минуту не покидает Солнце. Сказкой кольского лета мы хотим поделиться с вами, показав Мурманск в тихую и светлую полночь…
Наедине с Мурманском - ночная прогулка в полярный день
Наедине с Мурманском - ночная прогулка в полярный день
Наедине с Мурманском - ночная прогулка в полярный день
Наедине с Мурманском - ночная прогулка в полярный день
Наедине с Мурманском - ночная прогулка в полярный день
Наедине с Мурманском - ночная прогулка в полярный день
Наедине с Мурманском - ночная прогулка в полярный день
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Что вас ожидает

Атмосферное знакомство с Мурманском

У ночной прогулки по городу в месяцы полярного лета множество плюсов: на улице светло, погода становится лучше, уходят облака, людей и машин практически нет — с арктической столицей вы будете почти наедине. Мы покажем вам самые известные места Мурманска и расскажем, чем жил и живет сейчас город моряков и покорителей Севера.

Символы и лучшие панорамы города

Вы посетите центральную площадь Пять углов. Узнаете о знаковых событиях в истории Мурманска возле «Алеши» — памятника, посвященного защитникам советского Заполярья. Здесь же откроете панорамный вид на Мурманск. Сфотографируетесь у памятника «Ждущая» с видом на Кольский залив. Посетите мемориальный комплекс «Морякам, погибшим в мирное время»: увидите маяк, рубку подводной лодки «Курск», корабельный якорь, храм Спас-на-Водах. Кроме того, в программе Морской вокзал, набережная и первый в мире атомный ледокол «Ленин».

Также мы провезем вас по самому длинному мосту за Полярным кругом через Кольский залив. И покажем мемориальный комплекс микрорайона Абрам-мыс, откуда открывается еще один живописный вид на Мурманск и Кольский залив.

Организационные детали

  • Прогулка проходит с конца мая по конец июля
  • С собой берите только хорошее настроение:)

в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 00:00 и 03:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 00:00 и 03:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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