Обзорная пешеходная экскурсия по Мурманску знакомящая с созданием города.

Уверены, вы уже знакомы с перечнем мурманских достопримечательностей. Они рассказывают не только об истории города, о его строительстве, о его характере. Почти каждая из них припасла свою историю. Иногда забавную, иногда очень серьезную. И нам очень хочется поделиться ими с вами.

Рассказать историю писем мурманчан самим себе через десятилетия, о том как принимали именитых гостей, как возрождали старые праздники и придумывали новые…

И, конечно, представить вам самый первый сквер города и его первые здания и памятники, побывать на площади Первоучителей, попросить исполнения желаний у трески (не у живой, у памятника), разглядеть Морского волка.

Экскурсия продлится полтора часа. Этого времени не много и не мало, чтобы узнать Мурманск, но, надеемся, за это время мы сможем передать вам частицу нашей любви к нему.