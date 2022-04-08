Обзорная экскурсия «Мурманские истории»

Обзорная экскурсия по Мурманску с посещением легендарного северного флота

Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Мурманску с посещением легендарного северного флота и знакомством с людьми, работающими в рыбопромысловой отрасли.
Обзорная экскурсия «Мурманские истории»
Обзорная экскурсия «Мурманские истории»
Обзорная экскурсия «Мурманские истории»
Обзорная экскурсия «Мурманские истории»

Что вас ожидает 🤩

  • Центр города
  • Скверы и парк
  • Памятники трески и морскому волку
Обзорная пешеходная экскурсия по Мурманску знакомящая с созданием города.
Уверены, вы уже знакомы с перечнем мурманских достопримечательностей. Они рассказывают не только об истории города, о его строительстве, о его характере. Почти каждая из них припасла свою историю. Иногда забавную, иногда очень серьезную. И нам очень хочется поделиться ими с вами.
Рассказать историю писем мурманчан самим себе через десятилетия, о том как принимали именитых гостей, как возрождали старые праздники и придумывали новые…
И, конечно, представить вам самый первый сквер города и его первые здания и памятники, побывать на площади Первоучителей, попросить исполнения желаний у трески (не у живой, у памятника), разглядеть Морского волка.
Экскурсия продлится полтора часа. Этого времени не много и не мало, чтобы узнать Мурманск, но, надеемся, за это время мы сможем передать вам частицу нашей любви к нему.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
  • Нет транспорта
Где начинаем и завершаем?
Начало: пр. Ленина 82
Завершение: пр. Ленина
Когда и сколько длится
Когда: в любой день
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в любой день

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