Пятница в 07:00

Высота горы Воттоваары достигает 417 метров – это самая крупная возвышенность среднекарельской местности. Ее внешний вид довольно необычен. Деревья, растущие здесь, имеют странную форму и прячутся между скал. Однако это – не единственная особенность горы. Воттоваара считается местом силы, горой очень интересуются эзотерики и мистики. Некоторые полагают, что это – остатки той самой Гипербореи.

Известно, что на горе присутствуют следы таинственных цивилизаций. Здесь есть не только много сейдов огромных размеров, но можно отыскать то, что осталось от древних алтарей и святилищ. Встречаются на Воттовааре и знаменитые северные лабиринты из камней. Конечно, такая местность не может не привлекать поклонников эзотерических учений. А то, что именно здесь находится некая «лестница в небо», представляющая собой 13 ступеней, ведущих в никуда, только добавляет горе известности с привкусом тайны.

Многие называют Воттоваару карельским Стоунхенджем. Ученые спорят, образовались ли все особенности горы благодаря представителям неизвестной древней цивилизации или это игра природы. Как бы то ни было, Воттоваара – одно из наиболее завораживающих мест Карелии. Даже если вы не верите в мистику, эта гора придаст вам мощный заряд энергии и заставит на многое взглянуть по-другому.