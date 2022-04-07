Пятница в 07:00

Высота горы Воттоваары достигает 417 метров – это самая крупная возвышенность среднекарельской местности. Ее внешний вид довольно необычен. Деревья, растущие здесь, имеют странную форму и прячутся между скал. Однако это – не единственная особенность горы. Воттоваара считается местом силы, горой очень интересуются эзотерики и мистики. Некоторые полагают, что это – остатки той самой Гипербореи.
Известно, что на горе присутствуют следы таинственных цивилизаций. Здесь есть не только много сейдов огромных размеров, но можно отыскать то, что осталось от древних алтарей и святилищ. Встречаются на Воттовааре и знаменитые северные лабиринты из камней. Конечно, такая местность не может не привлекать поклонников эзотерических учений. А то, что именно здесь находится некая «лестница в небо», представляющая собой 13 ступеней, ведущих в никуда, только добавляет горе известности с привкусом тайны.
Многие называют Воттоваару карельским Стоунхенджем. Ученые спорят, образовались ли все особенности горы благодаря представителям неизвестной древней цивилизации или это игра природы. Как бы то ни было, Воттоваара – одно из наиболее завораживающих мест Карелии. Даже если вы не верите в мистику, эта гора придаст вам мощный заряд энергии и заставит на многое взглянуть по-другому.
07:00 Отправление на автомобиле в поселок Гимолы. Первая половина пути - по хорошему асфальту, вторая - по грунтовке плохого качества. Общий путь – около 220 километров.
12:00 Прибытие в деревню Гимолы. Обед по-домашнему у хозяйки (суп, второе, чай, пироги).
12:30 Отправление на УАЗ Буханка к горе Воттоваара. 20 километров по очень плохой дороге, через болота и грязь.
13:20 Прибытие к подножию горы. Начало пешеходного треккинга с гидом. На горе у Вас будет 5-6 часов, в зависимости от Вашей усталости и перенасыщения видами и бешеной энергетикой. Вы поднимитесь к вершине, изучите местные изогнутые деревья, увидите древние лабиринты и алтари, столкнетесь с большой порцией мистики, услышите рассказы гида о Гиперборее и НЛО, частенько залетающих на Воттоваару.
18:30 Посадка в УАЗ и отправление в Гимолы.
19:30 Ужин у хозяйки.
20:00 Отправление в Петрозаводск.
24:00 Прибытие в Петрозаводск.