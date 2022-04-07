Пятница в 07:00

Мистическая гора Воттоваара

Автомобильная, треккинг, экстрим

Групповая
Автомобильная, треккинг, экстрим.

Включает длительный переезд по грунтовой дороге и бездорожью, часовой пеший подъем в гору.
Мистическая гора Воттоваара
Мистическая гора Воттоваара
Мистическая гора Воттоваара
Мистическая гора Воттоваара
Мистическая гора Воттоваара
Мистическая гора Воттоваара
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Высота горы Воттоваары достигает 417 метров – это самая крупная возвышенность среднекарельской местности. Ее внешний вид довольно необычен. Деревья, растущие здесь, имеют странную форму и прячутся между скал. Однако это – не единственная особенность горы. Воттоваара считается местом силы, горой очень интересуются эзотерики и мистики. Некоторые полагают, что это – остатки той самой Гипербореи.

Известно, что на горе присутствуют следы таинственных цивилизаций. Здесь есть не только много сейдов огромных размеров, но можно отыскать то, что осталось от древних алтарей и святилищ. Встречаются на Воттовааре и знаменитые северные лабиринты из камней. Конечно, такая местность не может не привлекать поклонников эзотерических учений. А то, что именно здесь находится некая «лестница в небо», представляющая собой 13 ступеней, ведущих в никуда, только добавляет горе известности с привкусом тайны.

Многие называют Воттоваару карельским Стоунхенджем. Ученые спорят, образовались ли все особенности горы благодаря представителям неизвестной древней цивилизации или это игра природы. Как бы то ни было, Воттоваара – одно из наиболее завораживающих мест Карелии. Даже если вы не верите в мистику, эта гора придаст вам мощный заряд энергии и заставит на многое взглянуть по-другому.

Программа

07:00 Отправление на автомобиле в поселок Гимолы. Первая половина пути - по хорошему асфальту, вторая - по грунтовке плохого качества. Общий путь – около 220 километров.

12:00 Прибытие в деревню Гимолы. Обед по-домашнему у хозяйки (суп, второе, чай, пироги).

12:30 Отправление на УАЗ Буханка к горе Воттоваара. 20 километров по очень плохой дороге, через болота и грязь.

13:20 Прибытие к подножию горы. Начало пешеходного треккинга с гидом. На горе у Вас будет 5-6 часов, в зависимости от Вашей усталости и перенасыщения видами и бешеной энергетикой. Вы поднимитесь к вершине, изучите местные изогнутые деревья, увидите древние лабиринты и алтари, столкнетесь с большой порцией мистики, услышите рассказы гида о Гиперборее и НЛО, частенько залетающих на Воттоваару.

18:30 Посадка в УАЗ и отправление в Гимолы.

19:30 Ужин у хозяйки.

20:00 Отправление в Петрозаводск.

24:00 Прибытие в Петрозаводск.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание на автобусе по маршруту. Переезд Гимолы-Воттоваара-Гимолы на УАЗ Буханка. Проводник по горе Воттоваара. Завтрак и ужин
Когда и сколько длится
Когда: Пятница в 07:00
Экскурсия длится около 17 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Пятница в 07:00

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