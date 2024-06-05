1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
В тренде
Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы из Пскова
Исследуйте исторические уголки Пушкинских Гор, где каждый камень хранит память о великом поэте
Начало: На площади Ленина в г. Псков
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Групповая поездка на Талабские острова с посещением монастыря
Погрузитесь в атмосферу Талабских островов, узнайте об их истории и культуре, посетите монастырь XV века и насладитесь природой
Начало: На площади Ленина в г. Псков
10 июня в 10:30
14 июня в 10:30
3 400₽ за человека
Групповая
10 часов
Популярное предложение
Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское
Погрузитесь в атмосферу поэтической родины Пушкина, посетив музеи-усадьбы Михайловское и Тригорское. Увлекательное путешествие по следам великого поэта
Начало: В центре города
Сегодня в 09:30
15 июня в 09:30
2 300₽ за человека
Групповая
7 часов
Путешествие из Пскова в Изборск и Печоры: история и духовные подвиги
Погрузитесь в историю древней Руси, посетив Изборск и Печоры. Легенды, крепости и монастыри ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: На площади Ленина, в Пскове
Завтра в 11:30
11 июня в 11:30
1 900₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Пушкинский заповедник из Пскова: усадьбы и монастырь
Узнайте о жизни и творчестве Пушкина, посетив его родовое имение Михайловское, усадьбу друзей Тригорское и Святогорский монастырь
Начало: в центре Пскова
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
9 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
О повседневности поэта, творчестве и образах, знакомых с детства, в мемориальном музее-заповеднике
Начало: На площади Ленина (это самый центр Пскова) либо ги...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
7.5 часов
Популярное предложение
Большой Псков на автобусе и пешком
Увидеть и узнать самое главное в древнем городе на групповой экскурсии
Начало: На площади Ленина в г. Псков
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
2 100₽ за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Изборск и Печоры: хранители древнего наследия (на вашем авто)
Оставьте традиционные маршруты и отправьтесь в увлекательное путешествие по древним селам и историческим местам Псковской области
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
6 436₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Печоры, Изборск и музей «Льняная губерния» за 1 день (на вашем авто)
Путешествие по Печорам, Изборску и музею «Льняная губерния» за один день. Узнайте историю и культуру Псковского края
Начало: Псков, площадь Ленина, д. 1
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
Добраться до Талабских островов на катере, посетить древние храмы и погулять по песчаным дюнам
Начало: Гостиница в Пскове
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
19 875₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Пскова - в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры (на вашем авто)
За один день вы посетите два древних города северо-западной России - Изборск и Печоры. Узнайте их историю, легенды и насладитесь красивыми видами
Начало: По договоренности в г. Пскове
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
8 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в древность: Изборск и Псково-Печёрский монастырь на авто
Отправьтесь в путешествие к древним местам Псковской области, где вас ждут истории о крепостях, монастырях и легендах, сохранившихся сквозь века
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Печоры и Изборск: путешествие в историю России на комфортабельном авто
Загляните в сердце русской истории с экскурсией в Печоры и Изборск. Псково-Печерский монастырь и древняя крепость ждут вас
Начало: В любом месте города
29 июня в 10:00
1 июля в 10:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Древнее городище, каменная крепость, природные родники и легендарный монастырь за один день
7 июля в 08:00
8 июля в 11:00
6 670₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
9 часов
Пушкинские Горы в Пскове: погружение в мир Михайловской ссылки
Приглашаем на уникальное путешествие по местам, связанным с жизнью и творчеством А.С. Пушкина в Псковской области
Начало: В Пскове
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Пушкинским Горам: усадьбы Михайловское и Тригорское
Всего 120 км от Пскова - и вы в мире Пушкина. Узнайте о жизни поэта, его творчестве и повседневности. Откройте для себя усадьбы Михайловское и Тригорское
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь: путешествие по Пскову
Погрузитесь в мир истории и культуры Пскова, посетив Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Начало: Псков
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 500₽ за всё до 20 чел.
Групповая
10 часов
Псков, Изборск и Печоры: групповая авто-пешеходная экскурсия
Впечатлиться мощью средневековых крепостей и раскрыть историю древней обители
Начало: На площади Ленина в г. Псков
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
2 300₽ за человека
Групповая
9 часов
В Пушкинские Горы - в мини-группе
Родовое имение, «дом Лариных» и Святогорский монастырь - путешествие по литературным святыням
Начало: На площади Ленина в Пскове
Расписание: в среду и субботу в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 970₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Старый Изборск и Печорский монастырь: из Пскова в мини-группе
Посетить древнюю крепость и храмы легендарного монастыря на автопешеходной экскурсии
Начало: На Октябрьской площади
Расписание: в четверг и воскресенье в 11:00
16 июня в 11:00
20 июня в 11:00
3 600₽ за человека
Групповая
6 часов
Русь стародавняя: Изборск и Псково-Печерский монастырь
Экскурсия в крепости и главную святыню Псковского края
Начало: На ул. Пароменской
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
2 300₽ за человека
Групповая
10 часов
В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта
Исследовать знаменитый заповедник, следуя строчка за строчкой, и узнать, чем жил Пушкин
Начало: У отеля «Двор Подзноева» на ул. Некрасова
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
2 400₽ за человека
Групповая
6 часов
Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
Посетить один из самых почитаемых монастырей страны и ощутить дух первых веков Древней Руси
Начало: На площади Ленина в Пскове
Расписание: во вторник и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
3 400₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове
Отправляемся в «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья» - групповая экскурсия
Начало: На Октябрьской площади (самый центр Пскова)
12 июня в 09:30
19 июня в 09:30
4 600₽ за человека
Групповая
10 часов
Легенды Себежа и усадьба Ореховно
Групповая автобусная экскурсия в старинный городок и прогулка по чудесным садам
Начало: На Октябрьской площади в Пскове
16 июня в 08:15
30 июня в 08:15
3 000₽ за человека
Групповая
6.5 часов
Групповая экскурсия к Талабским островам
На катере проплыть по Псковскому морю, посетить два острова и отдохнуть телом и душой
Начало: На пл. Ленина или на вокзале
19 июня в 10:45
22 июня в 10:45
4 700₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
«Цветы, любовь, деревня, праздность»: поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
Экскурсия на вашем автомобиле в места, где взошло солнце русской поэзии
Начало: от памятника «Пушкин и крестьянка» г. Псков
13 июня в 10:00
19 июня в 10:00
7 334₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Неизведанная Печорская сторона: экскурсия с личным гидом
Исследуйте скрытые уголки Печор и узнайте уникальные истории, встречаясь с животными и открывая местную культуру
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по монастырям Псковщины: духовное наследие и архитектура
Посетите древние монастыри Псковщины и окунитесь в мир православия, истории и уединения, наслаждаясь красотой и благодатью
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 800₽ за всё до 2 чел.
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия из Пскова в Великий Новгород
Перенестись в Древнюю Русь, изучая город и музей деревянного зодчества Витославлицы
Начало: На площади Ленина в Пскове
16 июня в 09:00
7 июля в 09:00
3 400₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Псков, Изборск и Остров: три города - три крепости (на вашем авто)
Узнать историю Псковской земли, побывать в древних цитаделях и почувствовать дух Средневековья
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
6.5 часов
Популярное предложение
На автобусе в Изборск и Печоры
Посетить Изборскую крепость и Псково-Печерский монастырь на экскурсии в группе до 40 человек
Начало: в Пскове
16 июня в 11:00
21 июня в 13:30
1 800₽ за человека
Групповая
7 часов
Автобусно-пешеходная экскурсия по Печорам и Изборску
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 11:30
11 июня в 11:30
от 1 800₽ за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия по древним городам Псковской земли
Псков и его тайны: путешествие по древним крепостям и святыням, открывающее глубину истории
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 2 200₽ за человека
Групповая
10 часов
Пушкинские горы в Пскове: история, природа и вдохновение
Исследуйте мир Пушкина: его дом, могилу и усадьбу друзей в уникальной экскурсии по Пушкинским горам
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: Согласно календарю
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 2 800₽ за человека
Групповая
8 часов
Талабские острова (Залит и Белов) и Спасо-Елеазаровский монастырь
Начало: Площадь Ленина (Псков)
Расписание: Согласно календарю
10 июня в 10:30
14 июня в 10:30
от 3 600₽ за человека
Групповая
7 часов
Талабские острова и путешествие на Псковское море
Начало: Псков, ул. пл. Ленина, д. 1
Расписание: среда, суббота в 10:30
12 июня в 10:30
15 июня в 10:30
4 000₽ за человека
Групповая
7 часов
Большое путешествие по Пскову
Начало: Псков, пл. Ленина
Расписание: Согласно календарю
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
от 1 600₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия «В гостях у Пушкина» в Пушкинские Горы
Погрузитесь в атмосферу поэзии, исследуя исторические уголки Пскова, где жил и творил А.С. Пушкин
Начало: Пл. Ленина, д. 1 или от вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
11 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Изборск - Печоры: индивидуальная экскурсия
Начало: Площадь Ленина, 1, Псков
Расписание: Ежедневно в 9:00 и 15:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 130₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Псков: Псково-Печерский монастырь и крепость Изборск
Откройте для себя духовное наследие и военную историю Псковской земли в индивидуальной экскурсии
Начало: В холле вашего отеля
Расписание: под запрос
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Печоры и Изборск: однодневная экскурсия
Начало: Улица Советская, 20, Псков
Расписание: По воскресеньям в 11:00
13 июня в 11:00
16 июня в 11:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная поездка в Изборск и Печоры
Начало: Псков, пл. Ленина
Расписание: Ежедневно, кроме четверга
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Пушкинские Горы: по местам великого поэта
Начало: Г. Псков
Расписание: Ежедневно в 09:00, кроме ПН и последнего ВТ месяца
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 400₽ за всё до 10 чел.
Групповая
7 часов
«Про Еду»: гастро-экскурсия по фермерским хозяйствам Псковской области
Начало: Площадь Ленина
Расписание: Согласно календарю
30 июня в 10:30
21 июля в 10:30
4 350₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий5 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Юлия очень энергичный, знающий и любящий свое дело экскурсовод👍 Спасибо за погружение в историю этих замечательных мест!
- ННаталья5 июня 2024Провели замечательно время на экскурсии с Денисом по Изборску и Печорам. Очень интересная и грамотная подачп исторических фактов. Нас было три девушки, в автомобиле было комфортно, гид спокойно и уверенно водит автомобиль. Рекомендуем заказывать экскурсии у Дениса.
- ЕЕкатерина5 июня 202404.06.2024 ездили на экскурсию Изборск, Печоры. Замечательная экскурсия. Все очень понравилось, экскурсовод Виолетта очень доходчиво все рассказывала. Побывали в интересных местах. Впечатлений много, а это самое главное. Спасибо за ваш труд.
- ААнтон5 июня 2024Очень качественная организация экскурсии. Комфортный автобус с кондиционером, радиогид, точное соблюдение расписания. Адекватно составленная программа с точки зрения баланса экскурсионного
- ЕЕлена3 июня 2024Были на экскурсии с детьми 10 и 13 лет! Потрясающая подача, очень интересно и профессионально! Трансфер очень комфортный. Мы довольны. Спасибо, Юлия!
- ННаталья31 мая 2024Замечательное путешествие получилось. Огромное спасибо гиду! Высокий профессионализм Бориса чувствовался во всем: и в организации, и в изложении материала. Чутко
- ННадежда30 мая 2024Были на двух экскурсиях "Атмосферы путешествий", поэтому могу смело порекомендовать не только эту экскурсию, но и тур-фирму вообще. Четкая организация,
- ННадежда30 мая 2024Прекрасная организация экскурсии, все четко, автобус новенький и чистенький, выдают аудио-гарнитуру. Экскурсовод (Юлия) - все четко, профессионально, насыщенно. Остались очень довольны. Рекомендую.
- ССветлана30 мая 2024Обаятельнейший гид Александр. Интереснейший собеседник. Очень лёгкая подача материала, очень интересный рассказ. Автобус комфортабельный, катера крытые. И сама экскурсия замечательная: потрясающие виды природы, огромное озеро. Нас было 4 человека, и все сошлись во мнении, что это лучшая экскурсия!!
- ППолина30 мая 2024Были с детьми: 13,11,5 все максимально комфортно, подстроено под наши нужды, ответы на все вопросы до экскурсии были получены максимально
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «На весь день»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "На весь день" можно забронировать 55 экскурсий и билетов от 1 600 до 19 875. Туристы уже оставили гидам 3438 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Псков на 1 день, гиды Пскова подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Псков так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024