Анастасия проводит ещё 1 экскурсию

Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий мужской монастырь расскажет, как ни удивительно, о женщине. Первым делом вы услышите историю 📖 о чудесном исцелении жены псковского князя Ярослава Оболенского. Далее я расскажу о ряде подвижников благочестия Русской земли, в числе которых преподобный Нил, основатель Богоявленской Столобенской пустыни, старец Никандр Псковский Пустынножитель и иеромонах Варлаам, составитель жития и службы святому Савве. Поговорим и о подвижнике Корнилии Крыпецком, который предвидел исчезновение царя за 17 лет до казни царской семьи, и о Савве Крыпецком — монахе с Афона, чьи мощи также покоятся в обители.
Спасо-Елеазаровский женский монастырь погрузит вас в атмосферу средневековой Руси. Вы узнаете, зачем в 1425 году сестры псковского Иоанновского монастыря призвали сюда монаха Снетогорского монастыря Евфросина и как при его содействии на Псковщине появилось еще десять монастырей.
Псково-Печерский мужской монастырь — единственный, где никогда не прекращалась молитва. Вы осмотрите красивейший архитектурный комплекс и узнаете о монахах, старцах и послушниках, которые трудились и молились в монастыре. Мы поговорим о повседневной святости и подвигах, увидим чудотворные иконы и посетим пещерный храм, а после вы сможете попробовать вкуснейший сбитень и местную выпечку.
Организационные детали
Траснфер из Пскова и обратно оплачивается отдельно — 5000 руб. /легковой автомобиль или 6500 руб. /минивэн. Экскурсия ⛳ также может быть проведена на вашем автомобиле 🚘.
Разрешение на проведение экскурсии 🧭 в Псково-Печерском монастыре оплачивается отдельно: 500 руб. за группу до 10 чел.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Анастасия, я работаю в туризме уже более 15 лет и за это время собрала команду потрясающих гидов. Мы с радостью организуем для вас экскурсию по Пскову и окрестностям с учетом всех индивидуальных пожеланий.