Анастасия проводит ещё 1 экскурсию

Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Анастасия, я работаю в туризме уже более 15 лет и за это время собрала команду потрясающих гидов. Мы с радостью организуем для вас экскурсию по Пскову и окрестностям с учетом всех индивидуальных пожеланий.