Анастасия проводит ещё 1 экскурсию

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Монастыри Псковщины

Посетить три древние обители, узнать их историю и увидеть главные реликвии

Анастасия
Анастасия – экскурсионное агентство из Пскова
Мы посетим монастыри, известные не только среди паломников, но и среди ценителей старинной архитектуры, удивительных историй и живописных пейзажей.

Вы посетите три православных святыни и узнаете, как складывалась на протяжении веков их история 📖 и какие чудесные явления здесь порой происходили.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 600 ₽ за экскурсию

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Монастыри Псковщины
Монастыри Псковщины

Что вас ожидает

  • Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий мужской монастырь расскажет, как ни удивительно, о женщине. Первым делом вы услышите историю 📖 о чудесном исцелении жены псковского князя Ярослава Оболенского. Далее я расскажу о ряде подвижников благочестия Русской земли, в числе которых преподобный Нил, основатель Богоявленской Столобенской пустыни, старец Никандр Псковский Пустынножитель и иеромонах Варлаам, составитель жития и службы святому Савве. Поговорим и о подвижнике Корнилии Крыпецком, который предвидел исчезновение царя за 17 лет до казни царской семьи, и о Савве Крыпецком — монахе с Афона, чьи мощи также покоятся в обители.
  • Спасо-Елеазаровский женский монастырь погрузит вас в атмосферу средневековой Руси. Вы узнаете, зачем в 1425 году сестры псковского Иоанновского монастыря призвали сюда монаха Снетогорского монастыря Евфросина и как при его содействии на Псковщине появилось еще десять монастырей.
  • Псково-Печерский мужской монастырь — единственный, где никогда не прекращалась молитва. Вы осмотрите красивейший архитектурный комплекс и узнаете о монахах, старцах и послушниках, которые трудились и молились в монастыре. Мы поговорим о повседневной святости и подвигах, увидим чудотворные иконы и посетим пещерный храм, а после вы сможете попробовать вкуснейший сбитень и местную выпечку.

Организационные детали

  • Траснфер из Пскова и обратно оплачивается отдельно — 5000 руб. /легковой автомобиль или 6500 руб. /минивэн. Экскурсия ⛳ также может быть проведена на вашем автомобиле 🚘.
  • Разрешение на проведение экскурсии 🧭 в Псково-Печерском монастыре оплачивается отдельно: 500 руб. за группу до 10 чел.
Монастыри Псковщины
Монастыри Псковщины

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анастасия
Анастасия
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Анастасия, я работаю в туризме уже более 15 лет и за это время собрала команду потрясающих гидов. Мы с радостью организуем для вас экскурсию по Пскову и окрестностям с учетом всех индивидуальных пожеланий.
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Анастасия проводит ещё 1 экскурсию

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