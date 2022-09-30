Живописные острова с уникальной природой, духовной жизнью и климатом есть не только в заморских странах.

Приглашаем вас в увлекательное путешествие к сокровищам Псковских озер – затерявшимся на водной глади самобытным Талабам. Во время экскурсии вы посетите:

Старинный Спасо-Елеазаровский монастырь, на протяжении многих веков дававший приют подвижникам, ученым, мудрым старцам. Сегодня здесь находится женская обитель, владеющая древней чудотворной иконой.

Загадочный остров Залит с храмом Николая Чудотворца, настоятель которого стал прототипом известного фильма Павла Лунгина.

Красивейший остров Белов, населенный разными видами редких птиц. Многие из них включены в Красную книгу.

Во время путешествия у туристов будет возможность прокатиться на катере по Псковскому озеру, насладиться роскошными природными видами, узнать малоизвестные факты о монастыре 15 века, познакомиться с самобытным укладом Талабских островов. Предусмотрено время на самостоятельные прогулки.

Окончание экскурсии на площади Ленина.