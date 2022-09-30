Талабские острова с посещением Спасо-Елеазаровского монастыря

Автобусная и пешеходная. Прогулка на катере

Автобусная и пешеходная. Прогулка на катере. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. Окончание экскурсии на площади Ленина. На экскурсию не допускаются дети до 5 лет, а также туристы с животными.
Талабские острова с посещением Спасо-Елеазаровского монастыря
Талабские острова с посещением Спасо-Елеазаровского монастыря
Талабские острова с посещением Спасо-Елеазаровского монастыря
Талабские острова с посещением Спасо-Елеазаровского монастыря

Что вас ожидает 🤩

  • Спасо - Елеазаровский монастырь
  • Храм Николая Чудотворца
  • Остров им. Залита
  • Остров им. Белова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Живописные острова с уникальной природой, духовной жизнью и климатом есть не только в заморских странах.

Приглашаем вас в увлекательное путешествие к сокровищам Псковских озер – затерявшимся на водной глади самобытным Талабам. Во время экскурсии вы посетите:

  • Старинный Спасо-Елеазаровский монастырь, на протяжении многих веков дававший приют подвижникам, ученым, мудрым старцам. Сегодня здесь находится женская обитель, владеющая древней чудотворной иконой.
  • Загадочный остров Залит с храмом Николая Чудотворца, настоятель которого стал прототипом известного фильма Павла Лунгина.
  • Красивейший остров Белов, населенный разными видами редких птиц. Многие из них включены в Красную книгу.

Во время путешествия у туристов будет возможность прокатиться на катере по Псковскому озеру, насладиться роскошными природными видами, узнать малоизвестные факты о монастыре 15 века, познакомиться с самобытным укладом Талабских островов. Предусмотрено время на самостоятельные прогулки.

Окончание экскурсии на площади Ленина.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Оплачивается на месте: Прогулка на катере: 800 руб. /чел. групповой комплексный обед в ресторане "Ерш": 450 руб. /чел
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Пятница в null
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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🚗На машинеВодные развлечения🧒Можно с детьми☀️На весь день⛪️Монастыри, церкви, храмы🙏Религиозные📜История и культура🚌На автобусе🚤На катере

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