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У Витебского вокзала регалий больше, чем у любого другого: старейший в стране, самый кинематографичный и уж точно один из самых красивых. На полчаса вы погрузитесь в историю здания и рассмотрите его уникальные модерновые интерьеры. Без гида, без группы чужих людей. Только вы и голос в наушниках.