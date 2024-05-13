У Витебского вокзала регалий больше, чем у любого другого: старейший в стране, самый кинематографичный и уж точно один из самых красивых. На полчаса вы погрузитесь в историю здания и рассмотрите его уникальные модерновые интерьеры. Без гида, без группы чужих людей. Только вы и голос в наушниках.
Ближайшие даты:
Время начала: 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание аудиогида
Что вас ожидает
Первый рейс с Витебского вокзала отправился в далеком 1837 году. Почётным пассажиром паровоза «Проворный» был Николай I, а машинистом выступил инженер Франц фон Герстнер — человек, который убедил императора построить первую железную дорогу. Эту историю и многое другое вам расскажет наш аудиогид, пока вы будете гулять по залам удивительной красоты.
Организационные детали
- Это индивидуальная экскурсия без гида с использованием предоставленного плеера и наушников
- Остаток суммы нужно оплатить на вокзале (окно №15 в зале ожидания на 2 этаже)
- На экскурсию можно прийти в любое удобное для вас время — вокзал открыт 24/7
- Аудиоэкскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Витебском вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 60 туристов
Аудиогиды экскурсионного проекта «Вокзалы России» расскажут об истории вокзальных комплексов, познакомят с архитектурными особенностями вокзалов и помогут совершить путешествие во времени. Одно из главных преимуществ формата — возможность самостоятельного прослушивания в любое время суток. Для этого на вокзальном комплексе участнику аудиоэкскурсии предоставляется плеер с наушниками. Рассказ сопровождается навигационными подсказками, которые помогут сориентироваться на территории вокзалов.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Надежда
13 мая 2024
Очень красивый вокзал, поражает своей красотой и убранством. Аудиогид позволяет находится на экскурсии в своем темпе, в любой момент можно поставить на паузу и рассмотреть вокзал и сфотографироваться.
А
Анастасия
26 фев 2024
Экскурсия сделана интересно, порадовало музыкальное сопровождение, но очень мало по времени, длительность всего 15 мин, и не хватило каких то интересных историй, может быть, связанных с этим местом, подробностей)
Но в целом все понравилось, спасибо, для ознакомления с местом впервые очень круто👍🏻
Но в целом все понравилось, спасибо, для ознакомления с местом впервые очень круто👍🏻
Д
Дмитрий
19 фев 2024
Прекрасная экскурсия в прекрасном месте! Аудиогид позволяет погулять по вокзалу в своем темпе, наушники выдаются одноразовые если нет своих. Убранство вокзала поражает, ведь практически всё здание отреставрировано. Рекомендую!
Александра
18 фев 2024
Аудиогид - классный способ погрузиться в историю, рассмотреть в деталях убранство Витебского вокзала, неспешно пройтись по залам. Вокзал, конечно, чудо инженерной и архитектурной мысли, столько там всего интересного и красивого!
Прогулка
Прогулка
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