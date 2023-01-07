День с ювелиром Карлом Фаберже

Несметное количество украшений и ценных изделий

Несметное количество украшений и ценных изделий, собранных под сводами роскошного Шуваловского дворца станут отправной точкой в нашем путешествии.

Но как рождается каждый предмет ювелирного искусства? На нашей экскурсии мы познакомимся с историей развития ювелирного искусства императорской России, узнаем историю мастерских Фаберже, с чего началась история создания императорских яиц и как она закончилась.

А после, вдоволь вдохновившись талантливыми мастерами 19-20 веков, отправимся творить свое искусство.
День с ювелиром Карлом Фаберже
День с ювелиром Карлом Фаберже
День с ювелиром Карлом Фаберже
День с ювелиром Карлом Фаберже
День с ювелиром Карлом Фаберже

Что вас ожидает 🤩

  • Шуваловский дворец
  • Музей Фаберже
  • Ювелирное производство «Русские самоцветы»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Следующая наша точка — это территория ювелирного производства, которое считается приемником традиций Фаберже. «Русские самоцветы» — ювелирный завод, основанный еще в дореволюционной России и процветающий сегодня. Там для нас проведут мастер-класс по росписи подвески в стиле Карла Фаберже ювелирными эмалями. Самые маленькие смогут сделать себе подвеску с мульт-персонажами. А пока расписанные изделия будут обжигаться в печи — вас проведут по производству, где вы сможете узнать о связи завода с именитым ювелиром, а также откроете для себя секреты изготовления изящных украшений.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный гид
  • Трассовое сопровождение
  • Транспорт
Что не входит
  • Билет в музей Фаберже - при группе до 7 чел 1000р, от 8 до 15 - 900р.
  • Экскурсия на ювелирное производство + мастер-класс
  • Взрослые - 2000р.
  • Дети (мк в стиле фаберже) - 1800р.
  • Дети (мк мульт-персонажи) - 1600р
Где начинаем и завершаем?
Начало: Невский пр. 66
Завершение: пл. Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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