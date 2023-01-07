Несметное количество украшений и ценных изделий
Несметное количество украшений и ценных изделий, собранных под сводами роскошного Шуваловского дворца станут отправной точкой в нашем путешествии.
Но как рождается каждый предмет ювелирного искусства? На нашей экскурсии мы познакомимся с историей развития ювелирного искусства императорской России, узнаем историю мастерских Фаберже, с чего началась история создания императорских яиц и как она закончилась.
А после, вдоволь вдохновившись талантливыми мастерами 19-20 веков, отправимся творить свое искусство.
Но как рождается каждый предмет ювелирного искусства? На нашей экскурсии мы познакомимся с историей развития ювелирного искусства императорской России, узнаем историю мастерских Фаберже, с чего началась история создания императорских яиц и как она закончилась.
А после, вдоволь вдохновившись талантливыми мастерами 19-20 веков, отправимся творить свое искусство.
Что вас ожидает 🤩
- Шуваловский дворец
- Музей Фаберже
- Ювелирное производство «Русские самоцветы»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Следующая наша точка — это территория ювелирного производства, которое считается приемником традиций Фаберже. «Русские самоцветы» — ювелирный завод, основанный еще в дореволюционной России и процветающий сегодня. Там для нас проведут мастер-класс по росписи подвески в стиле Карла Фаберже ювелирными эмалями. Самые маленькие смогут сделать себе подвеску с мульт-персонажами. А пока расписанные изделия будут обжигаться в печи — вас проведут по производству, где вы сможете узнать о связи завода с именитым ювелиром, а также откроете для себя секреты изготовления изящных украшений.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальный гид
- Трассовое сопровождение
- Транспорт
- Что не входит
- Билет в музей Фаберже - при группе до 7 чел 1000р, от 8 до 15 - 900р.
- Экскурсия на ювелирное производство + мастер-класс
- Взрослые - 2000р.
- Дети (мк в стиле фаберже) - 1800р.
- Дети (мк мульт-персонажи) - 1600р
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Невский пр. 66Завершение: пл. Восстания
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 4.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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