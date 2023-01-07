Несметное количество украшений и ценных изделий, собранных под сводами роскошного Шуваловского дворца станут отправной точкой в нашем путешествии. Но как рождается каждый предмет ювелирного искусства? На нашей экскурсии мы познакомимся с историей развития ювелирного искусства императорской России, узнаем историю мастерских Фаберже, с чего началась история создания императорских яиц и как она закончилась. А после, вдоволь вдохновившись талантливыми мастерами 19-20 веков, отправимся творить свое искусство.

Описание

Следующая наша точка — это территория ювелирного производства, которое считается приемником традиций Фаберже. «Русские самоцветы» — ювелирный завод, основанный еще в дореволюционной России и процветающий сегодня. Там для нас проведут мастер-класс по росписи подвески в стиле Карла Фаберже ювелирными эмалями. Самые маленькие смогут сделать себе подвеску с мульт-персонажами. А пока расписанные изделия будут обжигаться в печи — вас проведут по производству, где вы сможете узнать о связи завода с именитым ювелиром, а также откроете для себя секреты изготовления изящных украшений.