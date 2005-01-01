Парус-Петербург проводит ещё 5 экскурсий

Одолел злобный Кощей сказочное Лукоморье! Замучил набегами ратными, хлеб на полях сжигает, сиротит малых детушек. Сладу с супостатом нет. Бессмертный, же. Только на Вас, гостей наших, надежда и имеется.

Только проявив свои самые лучшие качества: смелость, ум, находчивость, а главное – дружбу и взаимовыручку, герои смогут одолеть Кощея Бессмертного.