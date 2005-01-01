Парус-Петербург проводит ещё 5 экскурсий

Одолел злобный Кощей сказочное Лукоморье! Замучил набегами ратными, хлеб на полях сжигает, сиротит малых детушек. Сладу с супостатом нет. Бессмертный, же. Только на Вас, гостей наших, надежда и имеется.
Только проявив свои самые лучшие качества: смелость, ум, находчивость, а главное – дружбу и взаимовыручку, герои смогут одолеть Кощея Бессмертного.
Что входит
В программу включено
проезд туда и обратно на комфортабельном автобусе с удобствами.
2-е взрослых едут бесплатно.
сопроводительные документы.
экскурсия по музею-усадьбе Приютино.
интерактивная командная игра «Лукоморье».
чаепитие в домике с пряниками и баранками.
памятные монетки и именные грамоты на каждого участника.
Что не входит
Начало и место завершения
🚩 Санкт-Петербург, Лиговский проспект 43/45
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.