Приглашаем на увлекательную однодневную экскурсию по Карелии к загадочным местам силы с древними капищами, идолами и протосаамским каменным лабиринтом. Вас ждет прогулка на катере по Ладожским шхерам на катере и необитаемый остров Кильпола, на высокой горе которого принято загадывать желания.

В ходе трассовой экскурсии вы познакомитесь с историей финно-угорских народов Северо-Запада, узнаете о традиционной культуре, обычаях и верованиях древних народов Карелии. Например, поверья о лягушках, ласточках и священном рябиновом дереве, предсказывающем будущее.

После технической остановки и перерыва на кофе мы прибудем в поселок Куркиёки, где нас ждет авторская программа “Каменные сказки Карелии”.

Вы увидите мегалиты и культовые сооружения коренных народов: финно-угров, саамов, скандинавов и славян. Узнаете, что такое сейды и побываете в местах нойдов – древних колдунов, которые имели дело с природными стихиями и путешествовали по загробному миру.

Вместе с гидом Вы посетите каменные лабиринты, которые когда-то служили воротами в другой мир, а сейчас считаются местами силы.

На территории деревянной крепости Стрелецкий острог желающие могут за дополнительную плату пообедать в кафе.

Далее нас ждет водная экскурсия «Мистика Ладожских шхер. Ладога как место силы».

Овеянные древними легендами, Ладожские шхеры завораживают красотой скал, заливов и панорамой Ладожского озера.

Наш катер причалит к одному из самых высоких островов архипелага – Кильпола. Здесь находится гора Руллахденвуори, взобравшись на которую можно сделать прекрасные фотоснимки.

Следующий пункт нашей программы – путешествие в эпоху средневековой Руси в Стрелецком остроге, стены и строения которого воссозданы с соблюдением технологий прошлого.

Нас встретит стрелец, который покажет внутреннее убранство деревянной крепости: хозяйственного двора, дома полковника, кузницы и порохового склада. Вы сможете примерить исторические костюмы, пострелять из лука и сделать необычные фото.

После погружения в историю Руси периода Ивана Грозного у вас будет свободное время для прогулки по окрестностям и обеда в местном кафе.