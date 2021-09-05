Ладожские шхеры и места силы Карелии на катере

Смешанная: автобусная и пешеходная, с водной прогулкой

4.7
3 отзыва
Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная, с водной прогулкой.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург: 22:35 – м. Озерки, 23:05 – м. Площадь Восстания.
Ладожские шхеры и места силы Карелии на катере
Ладожские шхеры и места силы Карелии на катере
Ладожские шхеры и места силы Карелии на катере
Ладожские шхеры и места силы Карелии на катере

Что вас ожидает 🤩

  • Приозерск
  • Пос. Куркиёки
  • Побережье Ладоги
  • Стрелецкий острог
  • Гора Руллахденвуори
  • Острова Кильпола
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем на увлекательную однодневную экскурсию по Карелии к загадочным местам силы с древними капищами, идолами и протосаамским каменным лабиринтом. Вас ждет прогулка на катере по Ладожским шхерам на катере и необитаемый остров Кильпола, на высокой горе которого принято загадывать желания.

В ходе трассовой экскурсии вы познакомитесь с историей финно-угорских народов Северо-Запада, узнаете о традиционной культуре, обычаях и верованиях древних народов Карелии. Например, поверья о лягушках, ласточках и священном рябиновом дереве, предсказывающем будущее.

После технической остановки и перерыва на кофе мы прибудем в поселок Куркиёки, где нас ждет авторская программа “Каменные сказки Карелии”.

Вы увидите мегалиты и культовые сооружения коренных народов: финно-угров, саамов, скандинавов и славян. Узнаете, что такое сейды и побываете в местах нойдов – древних колдунов, которые имели дело с природными стихиями и путешествовали по загробному миру.

Вместе с гидом Вы посетите каменные лабиринты, которые когда-то служили воротами в другой мир, а сейчас считаются местами силы.

На территории деревянной крепости Стрелецкий острог желающие могут за дополнительную плату пообедать в кафе.

Далее нас ждет водная экскурсия «Мистика Ладожских шхер. Ладога как место силы».

Овеянные древними легендами, Ладожские шхеры завораживают красотой скал, заливов и панорамой Ладожского озера.

Наш катер причалит к одному из самых высоких островов архипелага – Кильпола. Здесь находится гора Руллахденвуори, взобравшись на которую можно сделать прекрасные фотоснимки.

Следующий пункт нашей программы – путешествие в эпоху средневековой Руси в Стрелецком остроге, стены и строения которого воссозданы с соблюдением технологий прошлого.

Нас встретит стрелец, который покажет внутреннее убранство деревянной крепости: хозяйственного двора, дома полковника, кузницы и порохового склада. Вы сможете примерить исторические костюмы, пострелять из лука и сделать необычные фото.

После погружения в историю Руси периода Ивана Грозного у вас будет свободное время для прогулки по окрестностям и обеда в местном кафе.

Программа

  • Авторская трассовая экскурсия по дороге в Приозерск.
  • Поселок Куркиёки. Авторская экскурсия «Каменные сказки Карелии»: протосаамские лабиринты, языческое капище, камни святых сил, камни желаний.
  • Интерактивная программа в Стрелецком остроге.
  • Водная экскурсия «Мистика Ладожских шхер. Ладога как место силы»
Внимание! При неблагоприятных погодных условиях возможна отмена водной прогулки. В качестве альтернативы Вы можете посетить экскурсию по музею живой истории «Стрелецкий острог» и почувствовать атмосферу средних веков на Руси.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Водная прогулка к островам архипелага в Ладожском озере с высадкой на необитаемом острове и подъемом на гору Руллалахденвуори. Входные билеты и интерактивная программа в крепости-поселении стрельцов
Что не входит
  • Обед оплачивается по желанию на месте: 400-500 руб. /чел
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
5 сен 2021
Это были невероятные впечатления, если вы любите посмотреть природу- вам сюда. Спасибо гиду Диане.
о
17 авг 2021
Всё было прекрасно, кроме того, что организаторы объединяли в конце несколько групп. Поэтому одной группе, пришлось 2 часа ждать, когда вторая группа вернётся со своего этапа. Мы, конечно, нашли себе занятие (лепили пирожки-калитки)… Но если бы организаторы дали нам (с учётом этого планируемого ожидания, о котором они знали заранее, а мы - нет, не знали заранее) больше времени на Острове, то было бы вообще отлично. Времени на острове (1 час) не хватает категорически - это только "в темпе вальса" взбежать на гору и спуститься. Хотелось бы хоть немного посидеть на камнях, полюбоваться, расслабиться… Вообще - вариант с ночёвкой в палатке на острове - был бы супер!!!. . Так завидовали туристам с палатками, пока ехали на катере туда/обратно… (это как пожелание к организации новой экскурсии)
Но, в принципе, поездка понравилась. Рекомендую всем знакомым. Утомления от дороги не было. Остановок было достаточно.
Спасибо за впечатления!))
М
24 июля 2021
Впечатляюще красивые места, находки гида и мистическая атмосфера самобытной Карелии. Рекомендую данную экскурсию!

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