Петроградская сторона — настоящий заповедник петербургского модерна. Она начала застраиваться огромными доходными домами в начале XX века. В этот период наибольшую популярность обрел архитектурный стиль модерн. Именно на Петроградской стороне мы увидим одни из лучших образцов домов, построенных в этом стиле. На их примере я расскажу о его особенностях и характерных чертах. Мы пройдем по Александровскому парку и Каменноостровскому проспекту. Проследим развитие этого архитектурного направления, увидим изменения, которые в нем происходили.

О маршруте

Начнем нашу прогулку 👣 от станции метро 🚇 «Горьковская». Увидим самые яркие постройки в стиле модерн, такие как особняк М. Кшесинской и Соборную мечеть. Далее пройдем по Каменноостровскому проспекту и рассмотрим ансамбль Австрийской площади, выполненный в этом стиле. Зайдем в открытый двор Дома трёх Бенуа, поговорим о влиянии классицизма на новый стиль и о доходных домах эпохи модерна. Завершится наша экскурсия ⛳ на площади Льва Толстого, где рассмотрим знаменитый «Дом с башнями», напоминающий таинственный средневековый замок 🏰, который хранит в себе немало загадок.