Удивительный модерн Петроградки

4.5
2 отзыва
Диана
Диана – Гид из Санкт-Петербурга
Петроградская сторона — настоящий заповедник петербургского модерна.

Она начала застраиваться огромными доходными домами в начале XX века.

В этот период наибольшую популярность обрел архитектурный стиль модерн.

Именно на Петроградской стороне мы увидим одни из лучших образцов домов, построенных в этом стиле.
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Экскурсия

600 ₽ за экскурсию

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Удивительный модерн Петроградки
Удивительный модерн Петроградки

Что вы увидите

  • Особняк М. Кшесинской
  • Соборная мечеть
  • "Дом 3-х Бенуа"
  • "Дом с башнями"
  • Дом трех Бенуа
  • Ансамбль Австрийской площади
Петроградская сторона — настоящий заповедник петербургского модерна. Она начала застраиваться огромными доходными домами в начале XX века. В этот период наибольшую популярность обрел архитектурный стиль модерн. Именно на Петроградской стороне мы увидим одни из лучших образцов домов, построенных в этом стиле. На их примере я расскажу о его особенностях и характерных чертах. Мы пройдем по Александровскому парку и Каменноостровскому проспекту. Проследим развитие этого архитектурного направления, увидим изменения, которые в нем происходили.
О маршруте
Начнем нашу прогулку 👣 от станции метро 🚇 «Горьковская». Увидим самые яркие постройки в стиле модерн, такие как особняк М. Кшесинской и Соборную мечеть. Далее пройдем по Каменноостровскому проспекту и рассмотрим ансамбль Австрийской площади, выполненный в этом стиле. Зайдем в открытый двор Дома трёх Бенуа, поговорим о влиянии классицизма на новый стиль и о доходных домах эпохи модерна. Завершится наша экскурсия ⛳ на площади Льва Толстого, где рассмотрим знаменитый «Дом с башнями», напоминающий таинственный средневековый замок 🏰, который хранит в себе немало загадок.
+Что входит
  • Услуги гида
Начало
🚩 У выхода ст. метро «Горьковская»
Место завершения
🏁 пл. Льва Толстого, станция метро "Петроградская"
Удивительный модерн Петроградки
Удивительный модерн Петроградки
Удивительный модерн Петроградки
Удивительный модерн Петроградки

Экскурсия проводится По договоренности

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Диана
Диана
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