Встречаемся, размещаемся в автобусе и начинаем наше путешествие. В пути вы послушаете рассказ гида о природе Карелии и обычаях древних карел, полюбуетесь живописными пейзажами за окном.

Около 11:30 остановимся в Приозерске: будет возможность купить чай или кофе и размяться.

Через час мы окажемся в экопарке «Долина водопадов». Прогуляемся по оборудованной тропе (около 1 км), идущей через карельские леса до реки с необычным названием Ийоки, и насладимся видами. Желающие смогут покормить оленей, живущих на территории парка.

Затем посетим ещё один парк — «Земля Древних». Вы побываете в воссозданном древнем поселении саамов, посмотрите на оригинальные национальные одежды, узнаете об особенностях жизненного уклада этого народа, об оленеводстве, рыболовстве, охоте, его праздниках, традициях и верованиях. Мы увидим капище и круг древних богов в виде 10 идолов-столбов и также сможем покормить северных оленей.

Пообедав, заглянем в интерактивный музей «Кирьяж», где вас познакомят с историей, культурой и природой Лахденпохского района. Музей размещён в деревянном доме конца 19-го века, а гости могут примерить традиционные украшения и костюмы карелов, узнать, кто был королём лишайников, посетить ледниковые долины и многое другое.

После насыщенной программы разместимся в отеле на берегу Ладожского озера, и у вас останется свободное время, чтобы отдохнуть и прогуляться на свежем воздухе.