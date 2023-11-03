Погулять по карельскому лесу, покормить северных оленей и увидеть фактурные скалы Мраморного каньона
Вы побываете в легендарном горном парке «Рускеала» и рассмотрите Мраморный каньон в праздничной подсветке. Посетите интерактивный музей, желающие смогут прокатиться на паровозе, стилизованном под старину. А вечер и ночь мы проведём в уютном отеле на берегу Ладожского озера.
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Парки "Долина водопадов" и "Земля Древних", музей "Кирьяж"
Встречаемся, размещаемся в автобусе и начинаем наше путешествие. В пути вы послушаете рассказ гида о природе Карелии и обычаях древних карел, полюбуетесь живописными пейзажами за окном.
Около 11:30 остановимся в Приозерске: будет возможность купить чай или кофе и размяться.
Через час мы окажемся в экопарке «Долина водопадов». Прогуляемся по оборудованной тропе (около 1 км), идущей через карельские леса до реки с необычным названием Ийоки, и насладимся видами. Желающие смогут покормить оленей, живущих на территории парка.
Затем посетим ещё один парк — «Земля Древних». Вы побываете в воссозданном древнем поселении саамов, посмотрите на оригинальные национальные одежды, узнаете об особенностях жизненного уклада этого народа, об оленеводстве, рыболовстве, охоте, его праздниках, традициях и верованиях. Мы увидим капище и круг древних богов в виде 10 идолов-столбов и также сможем покормить северных оленей.
Пообедав, заглянем в интерактивный музей «Кирьяж», где вас познакомят с историей, культурой и природой Лахденпохского района. Музей размещён в деревянном доме конца 19-го века, а гости могут примерить традиционные украшения и костюмы карелов, узнать, кто был королём лишайников, посетить ледниковые долины и многое другое.
После насыщенной программы разместимся в отеле на берегу Ладожского озера, и у вас останется свободное время, чтобы отдохнуть и прогуляться на свежем воздухе.
Обзорная экскурсия по Сортавале, водопады Ахвенкоски, горный парк «Рускеала»
После завтрака, слушая увлекательный рассказ о Карелии и её народах, едем в Сортавалу мимо покрытых тайгой холмов, озёр в гранитных берегах, лесные речек и деревень. По прибытии вас ждёт автобусная экскурсия по городу на берегу Ладоги, долгое время принадлежавшему Финляндии, что отразилось на его облике.
Пообедав в одном из кафе города, посетим водопады Ахвенкоски — живописные каскады на лесной речке в окружении гранитных уступов, где проходили съёмки таких знаменитых кинофильмов, как «А зори здесь тихие…», «Тёмный мир». Желающие прогуляются по экомаршруту «Аллея сказок» и посмотрят с высоты подвесных мостов на бурлящие воды и фигурки персонажей карельских мифов и «Калевалы», спрятанные среди деревьев, заглянут в домик к тётушке Сове. (Вход на экотропу оплачивается дополнительно).
В 14:30 прибудем в легендарный горный парк «Рускеала». Гид познакомит вас с многовековой историей этого места и главной достопримечательностью парка — Мраморным каньоном с кристально чистой водой и отвесными берегами. Здесь когда-то добывали мрамор для отделки архитектурных шедевров Санкт-Петербурга. Вы полюбуетесь чарующим пейзажем с хвойными деревьями и снежным убранством и цветной подсветкой на скалах. После экскурсии у вас будет свободное время. Можно спуститься к штольням и пещерам, побывать на заброшенном мраморном заводе, прокатиться на зимних санях.
В 17:00, по желанию, можно завершить экскурсию по парку отправлением на ретропоезде до города Сортавала, где вас заберёт наш автобус до Санкт-Петербурга. Это единственный в России ежедневный поезд на паровозной тяге, интерьер которого выполнен в стиле «Николаевского экспресса». (Билеты оплачиваются дополнительно).
В 17:30 отправляемся обратно в Санкт-Петербург на автобусе. По пути остановимся у магазина местного форелевого хозяйства. Вы сможете познакомиться с карельской кухней, купить солёную и копченую форель, варенья и соленья.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Санкт-Петербург, станция метро "Площадь Восстания", 08:30; станция метро "Озерки", 09:25Завершение: Санкт-Петербург, 23:00 - станция метро "Озерки", 23:30 - станция метро "Площадь Восстания"
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.