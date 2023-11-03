Уикенд в Карелии: по знаменитым природным достопримечательностям

Погулять по карельскому лесу, покормить северных оленей и увидеть фактурные скалы Мраморного каньона

Описание
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Приглашаем познакомиться с удивительной природой северного края, полюбоваться шумящими водопадами и прогуляться вдоль бурной реки. Мы познакомим вас с обычаями и занятиями древнего карельского народа — саамов.

Вы побываете в легендарном горном парке «Рускеала» и рассмотрите Мраморный каньон в праздничной подсветке. Посетите интерактивный музей, желающие смогут прокатиться на паровозе, стилизованном под старину. А вечер и ночь мы проведём в уютном отеле на берегу Ладожского озера.
Уикенд в Карелии: по знаменитым природным достопримечательностям
Уикенд в Карелии: по знаменитым природным достопримечательностям
Уикенд в Карелии: по знаменитым природным достопримечательностям
Уикенд в Карелии: по знаменитым природным достопримечательностям
Уикенд в Карелии: по знаменитым природным достопримечательностям
Уикенд в Карелии: по знаменитым природным достопримечательностям
Уикенд в Карелии: по знаменитым природным достопримечательностям
Уикенд в Карелии: по знаменитым природным достопримечательностям
Уикенд в Карелии: по знаменитым природным достопримечательностям
Ближайшие даты:
3
ноя
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5
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Парки "Долина водопадов" и "Земля Древних", музей "Кирьяж"

Встречаемся, размещаемся в автобусе и начинаем наше путешествие. В пути вы послушаете рассказ гида о природе Карелии и обычаях древних карел, полюбуетесь живописными пейзажами за окном.
Около 11:30 остановимся в Приозерске: будет возможность купить чай или кофе и размяться.

Через час мы окажемся в экопарке «Долина водопадов». Прогуляемся по оборудованной тропе (около 1 км), идущей через карельские леса до реки с необычным названием Ийоки, и насладимся видами. Желающие смогут покормить оленей, живущих на территории парка.

Затем посетим ещё один парк — «Земля Древних». Вы побываете в воссозданном древнем поселении саамов, посмотрите на оригинальные национальные одежды, узнаете об особенностях жизненного уклада этого народа, об оленеводстве, рыболовстве, охоте, его праздниках, традициях и верованиях. Мы увидим капище и круг древних богов в виде 10 идолов-столбов и также сможем покормить северных оленей.

Пообедав, заглянем в интерактивный музей «Кирьяж», где вас познакомят с историей, культурой и природой Лахденпохского района. Музей размещён в деревянном доме конца 19-го века, а гости могут примерить традиционные украшения и костюмы карелов, узнать, кто был королём лишайников, посетить ледниковые долины и многое другое.

После насыщенной программы разместимся в отеле на берегу Ладожского озера, и у вас останется свободное время, чтобы отдохнуть и прогуляться на свежем воздухе.

Парки "Долина водопадов" и "Земля Древних", музей "Кирьяж"Парки "Долина водопадов" и "Земля Древних", музей "Кирьяж"Парки "Долина водопадов" и "Земля Древних", музей "Кирьяж"Парки "Долина водопадов" и "Земля Древних", музей "Кирьяж"Парки "Долина водопадов" и "Земля Древних", музей "Кирьяж"
2 день

Обзорная экскурсия по Сортавале, водопады Ахвенкоски, горный парк «Рускеала»

После завтрака, слушая увлекательный рассказ о Карелии и её народах, едем в Сортавалу мимо покрытых тайгой холмов, озёр в гранитных берегах, лесные речек и деревень. По прибытии вас ждёт автобусная экскурсия по городу на берегу Ладоги, долгое время принадлежавшему Финляндии, что отразилось на его облике.

Пообедав в одном из кафе города, посетим водопады Ахвенкоски — живописные каскады на лесной речке в окружении гранитных уступов, где проходили съёмки таких знаменитых кинофильмов, как «А зори здесь тихие…», «Тёмный мир». Желающие прогуляются по экомаршруту «Аллея сказок» и посмотрят с высоты подвесных мостов на бурлящие воды и фигурки персонажей карельских мифов и «Калевалы», спрятанные среди деревьев, заглянут в домик к тётушке Сове. (Вход на экотропу оплачивается дополнительно).

В 14:30 прибудем в легендарный горный парк «Рускеала». Гид познакомит вас с многовековой историей этого места и главной достопримечательностью парка — Мраморным каньоном с кристально чистой водой и отвесными берегами. Здесь когда-то добывали мрамор для отделки архитектурных шедевров Санкт-Петербурга. Вы полюбуетесь чарующим пейзажем с хвойными деревьями и снежным убранством и цветной подсветкой на скалах. После экскурсии у вас будет свободное время. Можно спуститься к штольням и пещерам, побывать на заброшенном мраморном заводе, прокатиться на зимних санях.

В 17:00, по желанию, можно завершить экскурсию по парку отправлением на ретропоезде до города Сортавала, где вас заберёт наш автобус до Санкт-Петербурга. Это единственный в России ежедневный поезд на паровозной тяге, интерьер которого выполнен в стиле «Николаевского экспресса». (Билеты оплачиваются дополнительно).

В 17:30 отправляемся обратно в Санкт-Петербург на автобусе. По пути остановимся у магазина местного форелевого хозяйства. Вы сможете познакомиться с карельской кухней, купить солёную и копченую форель, варенья и соленья.

Обзорная экскурсия по Сортавале, водопады Ахвенкоски, горный парк «Рускеала»Обзорная экскурсия по Сортавале, водопады Ахвенкоски, горный парк «Рускеала»Обзорная экскурсия по Сортавале, водопады Ахвенкоски, горный парк «Рускеала»Обзорная экскурсия по Сортавале, водопады Ахвенкоски, горный парк «Рускеала»Обзорная экскурсия по Сортавале, водопады Ахвенкоски, горный парк «Рускеала»Обзорная экскурсия по Сортавале, водопады Ахвенкоски, горный парк «Рускеала»Обзорная экскурсия по Сортавале, водопады Ахвенкоски, горный парк «Рускеала»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, станция метро "Площадь Восстания", 08:30; станция метро "Озерки", 09:25
Завершение: Санкт-Петербург, 23:00 - станция метро "Озерки", 23:30 - станция метро "Площадь Восстания"
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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