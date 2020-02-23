71 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Петропавловская крепость

За два часа пешеходной экскурсии вы узнаете, какие исторические события способствовали становлению Военно-Морского Флота, кто управлял этим процессом и как это повлияло на признание в мире будущей империи. В первой части экскурсии вы детально изучите архитектуру главной крепости города, расположенной на Заячьем острове, разберетесь в назначении всех фортификационных сооружений. Узнаете, кому принадлежит проект первой судоверфи на берегу Невы, какие судоверфи были заложены царём в бассейне Ладожского озера, какие события предшествовали завоеванию Балтийских берегов, как строился первый фрегат и почему Пётр назвал его именно «Полтава». А еще я расскажу, кого называют «дедушкой русского флота» и помогу вам разобраться в строении парусно-гребных судов.

Кому подходит экскурсия

Экскурсия будет интересна не только взрослым, но и детям младшего и старшего школьного возраста, а также всем, кто хочет узнать самое интересное о морской славе Петербурга.