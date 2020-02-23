71 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Увлекательное погружение в историю российского флота

Иван
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Иван – ваш гид
На этой познавательной экскурсии ребята познакомятся с важными историческими фактами, разными военно-морскими приспособлениями и терминами, разглядывая старые фотографии, карты и схемы.

Дети посетят главную городскую крепость, узнают, кому принадлежит проект первой судоверфи и кем был дедушка флота, изучат строение парусных судов и окажутся на палубе знаменитого крейсера — словом, скучно не будет!
3250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Петропавловская крепость
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У этой экскурсии71 отзыв
4.85
Морской Петербург для детей
Морской Петербург для детей

Что вас ожидает

Петропавловская крепость
За два часа пешеходной экскурсии вы узнаете, какие исторические события способствовали становлению Военно-Морского Флота, кто управлял этим процессом и как это повлияло на признание в мире будущей империи. В первой части экскурсии вы детально изучите архитектуру главной крепости города, расположенной на Заячьем острове, разберетесь в назначении всех фортификационных сооружений. Узнаете, кому принадлежит проект первой судоверфи на берегу Невы, какие судоверфи были заложены царём в бассейне Ладожского озера, какие события предшествовали завоеванию Балтийских берегов, как строился первый фрегат и почему Пётр назвал его именно «Полтава». А еще я расскажу, кого называют «дедушкой русского флота» и помогу вам разобраться в строении парусно-гребных судов.

Кому подходит экскурсия

Экскурсия будет интересна не только взрослым, но и детям младшего и старшего школьного возраста, а также всем, кто хочет узнать самое интересное о морской славе Петербурга.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на территории Петропавловской крепости
  • Посещение экспозиции и выставки не предусмотрено
  • По желанию возможно организовать посещение музеев на морскую тематику
  • Дополнительно оплачиваются билеты в музеи для гида
Морской Петербург для детей
Морской Петербург для детей
Морской Петербург для детей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Петропавловская крепость.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Иван
Иван
Добрый день! Меня зовут Иван, мне 39, последние 20 лет живу в прекрасном городе на Неве. Являюсь действующим гидом известного экскурсионного бюро, занимаюсь разработкой, организацией и проведением индивидуальных тематических экскурсий, провожу квест игры для детей и взрослых в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
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71 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

23 февраля 2020
Отличный гид. Отличная экскурсия. Все довольны. Рекомендую!
22 ноября 2019
Выбрали Ивана как экскурсовода и не прогадали!!! Последнии мои гиды были в школьные годы, это были унылые и уставшие тётушки, поэтому привезя детей первый раз в любимый Питер ,хотелось интересных экскурсий в знакомых местах. Выбрала тему и гида - Ивана! Экскурсия понравилась и взрослым и детям!!! Весело, энергично, познавательно, без заунывности и банальщины. Дети запомнили практически всё, несмотря на холод)))) и я уже рекомендую Ивана друзьям.
21 ноября 2019
Это была удивительная экскурсия.Детям на понятном языке рассказали историю рождения нашего замечательного города и описание жизни полной трудов, борьбы и созидания его великого основателя.
4 ноября 2019
Дети остались в восторге от Ивана, он прекрасный экскурсовод и настоящий актер, очень интересно рассказывает, удерживает внимание детей, задает вопросы, дети забыли про холод и дождь и с восторгом рассматривали детали крепости. Подарки в конце экскурсии в виде карты и памятных наклеек об увиденных местах тоже детей приведи в восторг!
22 сентября 2019
Экскурсия была интересна и взрослым и детям. Нам очень понравилось! Рекомендуем!
14 сентября 2019
Мы провели с Иваном почти целый день в составе 3-е взрослых и дети 13 и 6 лет - совмещали прогулку по Петропавловской крепости и посещение Авроры. Иван сумел найти подход ко всем, даже к 6-летний непоседа с первого момента вовлекся в происходящее и активно принимал участие в происходящем. Взрослые тоже узнали для себя очень много нового и интересного. Иван очень хорошо владеет материалом и умеет доносить его в интересной и правильном виде, в зависимости от аудитории. По Петропавловской мы гуляли утром и застали в 12:00 ежедневный выстрел пушки - это незабываемое впечатление. Однозначно рекомендую и для детей и для взрослых!
10 сентября 2019
Экскурсия нам очень понравилась. Иван подстроился под нашу группу и увлёк всех. Много интересного узнали. Очень советую! Не пожалеете!
26 августа 2019
Мы были на экскурсии с детьми (6,5 и 7 ,5 лет). Экскурсия была организована прежде всего для детей. Экскурсия прошла на высоком уровне и достигла целей, которые были перед ней поставлены. Иван - замечательный гид, который умеет найти подход к детям ( дети были сложные). Хотим выразить огромную благодарность Ивану. Обязательно его рекомендуем! И напоследок скажем, что Экскурсия была интересна не только детям, но и взрослым (мы узнали много нового и интересного). Спасибо огромное! Обязательно обратимся к Ивану ещё раз.
26 августа 2019
Добрый день. Были на экскурсии с Иваном Петровичем 23 августа 2019 года. Знания по теме у него, безусловно, очень глубокие. Рассказывает своеобразно, может привлечь внимание. НО, мы были с дошколёнком, для него рассказ оказался сложным (много терминологии, новых, не понятных для такого возраста слов и выражений). Два часа экскурсии прошли почти статично, что для ребенка также было трудно; находиться на одном месте и долго концентрироваться на сложном для понимания и восприятия рассказе экскурсовода. Динамики было мало, для нас, во всяком случае. Вся программа по месту прибывания была сосредоточена на 3 местах Крепости: лавочка у домика с зайчиками (30 минут), карта крепости перед входом и барельеф (30 минут), ботный дом (30 минут). В завершении экскурсии мы вышли на пирс через Невские ворота и там провели еще некоторое время, ребенок уже не воспринимал информацию, выдаваемую нашим гидом, а просто танцевал под играющую на берегу музыку :)))
Советую заранее проговаривать с экскурсоводом возраст детей, чтобы Иван мог скорректировать программу если это, конечно, возможно. Экскурсия будет интересна детям, увлекающимся историей Российской империи (в школе историю Петровских реформ проходят в 6-7 классе), а также тем, кто хорошо разбирается и увлекается кораблестроением/судостроением.
25 августа 2019
Иван потрясающий гид и рассказчик, сначала детям не хотелось вникать , но Иван нашёл подход и заинтересовал деток, мальчики 7 и 10 лет, я, пара, сам узнал много нового , было очень интересно, всем советую!
Ещё 61 отзыв

Иван проводит ещё 1 экскурсию

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