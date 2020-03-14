87 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать о наследии игр и полюбоваться природой Русской Швейцарии — экскурсия из Адлера

Антон
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Антон – экскурсионное агентство
Вам предстоит отправиться навстречу незабываемым горным пейзажам и грандиозному олимпийскому наследию! Видами вы полюбуетесь, проезжая через ущелье Ахцу и катаясь на канатной дороге в Горки Городе.

В программе также курорты Роза Хутор и Газпром, где вы погуляете по улочкам с европейской архитектурой, узнаете, как Олимпиада изменила облик Большого Сочи и как объекты используются сегодня.

А на десерт попробуете краснополянский мед.
1400 ₽
1260 за человека
скидка10%
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 7 часов
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча в Адлере
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У этой экскурсии87 отзывов
4.72
Красная Поляна, или по следам Олимпиады
Красная Поляна, или по следам Олимпиады

Что вас ожидает

Красивое и вкусное путешествие
Путь к вершинам сочинских гор пройдет по исторической и самой дорогой дороге России — Старополянскому шоссе. Вы вдоволь полюбуетесь пейзажами ущелья Ахцу с бегущей внизу рекой Мзымта. Мы остановимся у двух видовых точек: на смотровой Гнездо совы вы взглянете на знаменитый подвесной мост Скайпарка и сможете спуститься к реке, а в Медвежьем углу попьете нарзанной воды у небольшого водопада. Кроме того, Красная поляна славится горным медом — вы попробуете его, а также местное вино на уютной пасеке.

Все об олимпийском наследии Сочи
Лейтмотив путешествия — это история Олимпийских игр 2014 года: вы узнаете о развитии Сочи благодаря Олимпиаде, о том, какие отголоски оставило это масштабное событие и о том, как используются олимпийские постройки и трассы. Фоном для рассказов станут курорты Красной поляны — в программе их сразу три. Вы узнаете о проекте и строительстве каждого. В Горки Городе подниметесь по канатной дороге на 960 метров. В Розе Хутор прогуляетесь по набережной. А на курорте Газпром заглянете в развлекательный центр Галактика и парк «Зеленая планета» с фигурными кустами.

На обратном пути вы увидите объекты Олимпийского парка и узнаете, где какие события прошли. В конце экскурсии, по желанию, вы сможете самостоятельно посетить шоу поющих фонтанов на набережной.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Билет на канатную дорогу включен в стоимость
  • Обед не входит в стоимость (средний чек — 500 руб. на человека)
Красная Поляна, или по следам Олимпиады
Красная Поляна, или по следам Олимпиады
Красная Поляна, или по следам Олимпиады
Красная Поляна, или по следам Олимпиады
Красная Поляна, или по следам Олимпиады
Красная Поляна, или по следам Олимпиады
Красная Поляна, или по следам Олимпиады
Красная Поляна, или по следам Олимпиады
Красная Поляна, или по следам Олимпиады
Красная Поляна, или по следам Олимпиады

Экскурсия проводится ежедневно в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура в Адлере.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Антон
Антон
Наша команда — это честные, активные и профессиональные люди. Мы занимаемся организацией экскурсий для гостей курорта по всему Большому Сочи и республике Абхазия. Мы покажем, каким разнообразным и информативным может быть отдых в Сочи!
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87 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Елена - очень интересно и увлекательно рассказывает, отвечает на все вопросы. Единственное - хотелось бы чуть больше времени на Газпром и Красную Поляну, чтобы пройтись там, не сильно спеша))) Впечатления и эмоции самые положительные!
10 марта 2020
В целом экскурсия достаточно интересная. Но как и писали раньше в отзывах другие участники огромный минус обед ,который занял 2 часа экскурсии из семи...Это конечно очень большой минус
7 марта 2020
Елена - очаровательная женщина. Структура экскурсии хромает, много прелюдии и мало сути.
7 марта 2020
Экскурсия просто замечательная!!! За такой короткий промежуток времени столько узнали и увидели. Получили массу впечатлений, фотографий и узнали много нового. Отдельно хочется поблагодарить экскурсовода Елену. Елена, вы не только прекрасная, но и премудрая!!! Мы с Вами очень приятно провели время. А Ваши стихи незабываемы!! Которые об ущелье меня поразили очень. Спасибо Вам и водителю, вы молодцы! Да, забыла порекомендовать в греческом кафе фаршированную форель)), не пожалеете. Поняла, что в Москве форель больше заказывать не буду.
27 февраля 2020
Путешествовали с экскурсоводом Еленой и лучшим водителем Александром! Замечательная команда, вкусная дегустация, красивейшие виды!!! Все очень понравилось, буду рекомендовать друзьям!
26 февраля 2020
Спасибо экскурсоводу Елене!увлеченный профессионал!рекомендую экскурсию!
24 февраля 2020
Отличный вариант на весь день. Самостоятельно столько не увидишь, если первый раз в Сочи. Мы бы только доехали на электричке на красную поляну и походили там. В экскурсии мы занзжали на мтнеральный источник, кучу смотровых прощадок, Олимпийский объект "горки". И сами горнолыжные курорты. Программа составлена с юмором. Очень интересная информация о истории города. Теперь у нас есть понимание где можно остановится на подольше в горах и куда мы обязательно будем заезжать за водой и медом)
22 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась. Комфортабельный автобус на 19 мест. Очень позитивный гид Елена, рассказывает очень интересно.
21 февраля 2020
Спасибо Елене!
20 февраля 2020
Большое спасибо гиду Елене, которая рассказала о всех достопримечательностях, включенных в экскурсию, в легкой, но информативной манере. Ни на одной из остановок экскурсии Елена не торопила, не пыталась свернуть рассказ, отвечала на все интересующие вопросы. До начала экскурсии от агентства поступала вся необходимая информация о месте, времени сбора, транспорте. Спасибо Константину за клиентоориентированный подход и организацию трансфера на Розу Хутор, как было обещано. Готова рекомендовать эту компанию своим друзьям, приезжающим в Сочи!
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