Пешеходная экскурсия ⛳ по историческому центру Тулы с посещением Кремля и Оружейной слободы. Мы с вами своими глазами увидим как преобразилась Тула за последние несколько лет и даже сможем сравнить как было и стало. Обязательно загадаем желание в секретном месте и узнаем, почему же Петр 1 построил завод именно в Туле, и был ли этот завод первым в стране?!
Что входит
Услуги гида
посещение Кремля
посещение главных храмов Тулы
Что не входит
Трансфер до места встречи
Начало
🚩 Центральная площадь
Место завершения
🏁 Музей Оружия
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.