Пешеходная экскурсия ⛳ по историческому центру Тулы с посещением Кремля и Оружейной слободы. Мы с вами своими глазами увидим как преобразилась Тула за последние несколько лет и даже сможем сравнить как было и стало. Обязательно загадаем желание в секретном месте и узнаем, почему же Петр 1 построил завод именно в Туле, и был ли этот завод первым в стране?!