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Информативная прогулка по историческому центру Тулы

Евгения Ш.
Евгения Ш. – Гид из Тулы
Информативная прогулка по историческому центру Тулы
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🧒Подходит для детей
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Информативная прогулка по историческому центру Тулы
Информативная прогулка по историческому центру Тулы

Что вы увидите

  • Центральная площадь
  • кафедральный собор
  • кремлевский сквер
  • Казанская набережная
  • Кремль
  • Оружейный завод
  • музей Оружия
Пешеходная экскурсия ⛳ по историческому центру Тулы с посещением Кремля и Оружейной слободы. Мы с вами своими глазами увидим как преобразилась Тула за последние несколько лет и даже сможем сравнить как было и стало. Обязательно загадаем желание в секретном месте и узнаем, почему же Петр 1 построил завод именно в Туле, и был ли этот завод первым в стране?!
Что входит
  • Услуги гида
  • посещение Кремля
  • посещение главных храмов Тулы
Что не входит
  • Трансфер до места встречи
Начало
🚩 Центральная площадь
Место завершения
🏁 Музей Оружия
Информативная прогулка по историческому центру Тулы
Информативная прогулка по историческому центру Тулы
Информативная прогулка по историческому центру Тулы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Евгения Ш.
Евгения Ш.
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