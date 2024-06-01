Мыс Тобизина — прекрасный уголок дикой природы на Дальнем Востоке. Здесь время замедляет свой ход. Чтобы оказаться на Русском острове, вы проедете по самому большому в мире вантовому мосту.
Потом вас ждёт небольшой треккинг до видовой площадки, а после — путешествие на сапах к необычному острову Папенберга.
Потом вас ждёт небольшой треккинг до видовой площадки, а после — путешествие на сапах к необычному острову Папенберга.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Это не просто путешествие, это погружение в мир умиротворения и гармонии с природой. Вы ощутите её величие, прочувствуете мощь и красоту. Итак, в программе:
- Золотой мост — проходит через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Одна из главных достопримечательностей города.
- Русский мост — самый большой в мире вантовый мост. Проехав по нему мы окажемся на Русском острове.
- Мыс Вятлина — чудо природы. Остановимся на видовой площадке, пофотографируемся.
- Мыс Тобизина — самый южный мыс острова Русский. Нас ждёт увлекательный пеший маршрут.
- Бухта Труда — спокойная и очень живописная бухта внутри острова Русский, откуда мы отправимся в увлекательное морское путешествие на сапах к острову Папенберга.
- Остров Папенберга — интересен тем, что является «островом внутри острова». Высадимся на берегу и изучим его вдоль и поперёк.
- Полуостров Назимова — на обратном пути заедем на смотровую площадку, отсюда открывается вид на мост, как на купюре 2000 рублей.
Во время экскурсии расскажем вам про достопримечательности нашего края, интересные места, а также различные истории, легенды и факты.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Nissan Serena c25 (возможна замена авто). Мы заберём вас из удобного вам места во Владивостоке и по окончании экскурсии привезём обратно.
- Трансфер, услуги гида и прогулка на сапах (1,5 ч., в наличии — 3 сапа) включены в стоимость. По пути можем заехать в магазин и купить необходимые продукты для перекуса. Также вы можете взять напитки и еду с собой.
- Можно включить в программу посещение острова Шкота — доплата составит 4000 руб. к стоимости
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Маршрут можно скорректировать с учётом ваших пожеланий
Особенности формата
- Пешая прогулка к мысу составит 30-60 минут, необходима удобная обувь и одежда по погоде
- Поехать на сапах могут взрослые и дети от 10 лет под наблюдением родителей. При сильном ветре выход в море небезопасен, в таком случае заменим сапы на отдых в одной из бухт.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 46 туристов
Добрый день! Меня зовут Игорь. Люблю путешествовать и любоваться природными красотами. Также фотографирую и снимаю видео необычных и красивых мест. Несколько лет провожу экскурсии по всему Приморскому краю. Каждая прогулка — это уникальное путешествие, выстроенное с любовью к деталям и заботой.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
1 июня 2024
Все началось встречи в аэропорту, Игорь встретил меня и началось маленькое путешествие, которое запомнится навсегда. Остров Русский желала попасть с прошлого года, когда это свершилось Игорь мне помог узнать его.
А
Анна
20 мая 2024
Очень понравилась прогулка, было мегаувлекательно, не смотря на довольно тяжёлый маршрут- остров Шкота, мыс Тобизина, потом прогулка на сапах в бухте труда. Это того стоило. Замечательные виды и море впечатлений. Очень рекомендую)
Н
Николай
20 мая 2024
Посетили с девушкой благодаря Игорю невероятный мыс Тобизина, а также, по нашей просьбе, Игорь показал нам остров Шкота. После долгого пешего похода порелаксировали на сапах в бухте труда. Экскурсия -
Настасья
10 мая 2024
Игорь - максимально душевный, интересный и открытый человек! Сразу видно, что занимается делом, которое любит сам😍 Настолько ярких эмоций от путешествия я не получала со времен прыжка с парашютом! Поддержка
Константин
10 апр 2024
Отличная экскурсия! Всем всё понравилось👍 Ездили с коллегами. Игорю громадное спасибо, подкорректировал маршрут под наши пожелания. Сделал необычные фотографии и видео на дрон. Прогулку на сапах заменили посещением ещё нескольких мест. Посетили мыс Тобизина, поиграли на пианино около обрыва и поели краба с гребешком в Стеклянной бухте! Всем рекомендую!
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