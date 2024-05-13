Моя винодельня находится в ближнем пригороде Владивостока — Садгороде.
Вы попадёте в тихий зелёный уголок на территории частного домовладения всего в получасе езды от города.
Узнаете, чем отличается органическое вино от обычного и продегустируете 5 его сортов, а также два вида фруктовых бренди. Отдохнёте, погуляете по саду и разберётесь в нюансах производства дальневосточных вин.
Вы попадёте в тихий зелёный уголок на территории частного домовладения всего в получасе езды от города.
Узнаете, чем отличается органическое вино от обычного и продегустируете 5 его сортов, а также два вида фруктовых бренди. Отдохнёте, погуляете по саду и разберётесь в нюансах производства дальневосточных вин.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы прогуляемся по винограднику и саду (летом и ранней осенью). Вы узнаете:
- Чем органическое виноделие отличается от обычного и почему в органических винах нет никаких добавок
- Какие сорта винограда растут на Дальнем Востоке и в чём особенности ухода за ними
- Что означает слово «автохтон» и какие автохтоны растут у нас
И многое другое об искусстве дальневосточного виноделия!
Затем вас будет ждать дегустация органических вин в беседке с диванами и мягкими подушками. В стоимость входит:
- Дегустация пяти образцов наших вин
- Два вида фруктовых дистиллятов или бренди
- Лёгкая закуска: сыр, бутерброды, галеты
- Чай с мёдом и домашним вареньем
Организационные детали
- Разница во времени с Москвой +7 часов. Пожалуйста, учитывайте это при бронировании экскурсии.
Добраться до винодельни из Владивостока очень просто:
- на электричке — встречу вас на станции «Садгород», и мы пройдём 2 км пешком до усадьбы
- на рейсовом автобусе № 42 — конечная остановка «Коррекционная школа» в 5 мин. ходьбы от усадьбы
- на такси
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д станции Садгород
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид во Владивостоке
Живу в пригороде Владивостока, увлекаюсь виноградарством и виноделием. Провожу экскурсии по своему участку, рассказываю и показываю, как растёт в Приморье виноград. Провожу дегустацию своих вин.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Софья
13 мая 2024
Были около 1,5 недель назад на этой экскурсии, все были очень довольны, рассказывали все очень интересно, продегустировали вина, каждый выбрал себе вино по душе, даже кто до этого дня их вообще не любил
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