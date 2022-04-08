Комбинированная: автомобильная и пешеходная.



Храм Иоанна Предтечи: с октября по май только внешний осмотр; с мая по октябрь возможно посещение (за дополнительную плату 100-150 рублей с чел., по желанию).



Посещение музеев и кафе в маске, по QR-кодам, пцр и медотводам (многие заведения выбрали вариант загрузки в 30%, поэтому советуем путешественникам заранее бронировать заведения для обедов, ужинов и культурного отдыха, особенно в выходные и праздники).



Правила распространяются и на то, чтобы зайти за сувенирами/кофе/чаем, согреться, посетить санузел.