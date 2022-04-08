Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Приглашаем в путешествие по слободам за рекой Которослью, где жили ремесленники, свободные от уплаты налогов. Нам предстоит изучить памятники ярославской архитектуры 17 века. Увидим храм Иоанна Предтечи, изображенный на купюре в 1000 рублей, всегда открытый Федоровский собор и храм Иоанна Златоуста с крупнейшим в мире изразцовым наличником.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
Входные билеты
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
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