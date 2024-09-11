Река Квай: двухдневная экскурсия из Бангкока (всё включено)
Комфортное путешествие в мир джунглей, дикой природы, термальных источников и водопадов
Приглашаем в насыщенное живописное путешествие на реку Квай и по её окрестностям! Вы покатаетесь по каналам на традиционной лодке, увидите плавучий рынок и отправитесь в сплав на плотах. Посетите грандиозный водопад Эраван и отдохнёте в горячих термальных бассейнах. А ещё побываете в буддийском храме «Пещера тигра» на горе.
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1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30
Описание водной прогулки
День 1
06:15 – 06:45 — Начало экскурсии от точки сбора в Бангкоке 08:00 — Катание по каналам на традиционной лодке и плавучий рынок 12:00 — Обед в европейском стиле (шведский стол) 12:30 — Отдых 3-3,5 часа у семиуровневого водопада Эраван высотой более 800 метров 16:30 — Релакс в горячих термальных источниках под открытым небом 18:00 — Заселение в отель, ужин в тайском стиле (шведский стол) и дегустация травяных настоек, приготовленных по древним рецептам
День 2
07:00 — Завтрак в отеле 09:00 — Сплав по реке Квай на большом плоту 10:30 — Выселение из отеля 11:15 — Водопад Сайок Ной 11:45 — Остановка у японского паровоза времён Второй мировой войны 12:15 — Деревня слонов, где вы сможете понаблюдать за жизнью животных 13:30 — Обед в тайском стиле 15:30 — Храм «Пещера Тигра» на горе и пещера с нетленным телом монаха 18:30 – 19:30 — окончание экскурсии в Бангкоке
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
В стоимость входит:
Полное трансферное обслуживание
Работа профессионального русскоговорящего гида
Все входные билеты и специальные сборы
4-разовое питание (в 1-й день обед и ужин, во 2-й день завтрак и обед)
Проживание в отеле
Прогулка по реке на плоту и сплав
В стоимость не входит:
Массаж в отеле 300 бат в час
Доплата за одноместное размещение в отеле 500 бат
Стоимость такси от отеля до точки сбора и от точки окончания программы до отеля, в среднем, составляет 150 – 200 бат в одну сторону
Взять с собой:
Оригинал или копию загранпаспорта
Полотенце
Купальные принадлежности
Сухой завтрак из отеля
Деньги на личные расходы
Дополнительная информация:
Некоторые остановки в программе могут меняться местами.
Как правило, программа проводится как на минибасе (группа до 12 чел.), но, иногда, и на большом автобусе, уточняйте информацию о транспортном средстве на выбранную вами дату, если это для вас важно
Программа также может быть дополнена посещением домашней фермы по переработке кокосов и шоколадной фабрики. Посещение проводится только по просьбе туристов. Решение о посещении или не посещении дополнительных мест принимает гид в зависимости от загруженности дорог и/или задержек в программе
При посещении храма у вас должны быть прикрыты плечи и колени
Номера в отеле оборудованы кондиционером, есть горячая вода, фен
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе развязки Bang Khun Thian Interchange
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор в Бангкоке
Провёл экскурсии для 1622 туристов
Добрый день! Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир — с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Сергей
11 сен 2024
Это было незабываемо!!! Я так наполнился, просто не передать словами, 7ми уровненный водопад Эраван прекрасен, каждая чаша и каждый уровень имеет свой цвет, до 7го уровня добрался только я)) сплав по реке это отдельное приключения, домики на воде с гамаками ❤️кормили хорошо, рассказывали тоже хорошо, мне прям зашло. Остался доволен