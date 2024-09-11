Река Квай: двухдневная экскурсия из Бангкока (всё включено)

Комфортное путешествие в мир джунглей, дикой природы, термальных источников и водопадов
Приглашаем в насыщенное живописное путешествие на реку Квай и по её окрестностям! Вы покатаетесь по каналам на традиционной лодке, увидите плавучий рынок и отправитесь в сплав на плотах. Посетите грандиозный водопад Эраван и отдохнёте в горячих термальных бассейнах. А ещё побываете в буддийском храме «Пещера тигра» на горе.
5
1 отзыв
Река Квай: двухдневная экскурсия из Бангкока (всё включено)
Река Квай: двухдневная экскурсия из Бангкока (всё включено)
Река Квай: двухдневная экскурсия из Бангкока (всё включено)
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30

Описание водной прогулки

День 1

06:15 – 06:45 — Начало экскурсии от точки сбора в Бангкоке
08:00 — Катание по каналам на традиционной лодке и плавучий рынок
12:00 — Обед в европейском стиле (шведский стол)
12:30 — Отдых 3-3,5 часа у семиуровневого водопада Эраван высотой более 800 метров
16:30 — Релакс в горячих термальных источниках под открытым небом
18:00 — Заселение в отель, ужин в тайском стиле (шведский стол) и дегустация травяных настоек, приготовленных по древним рецептам

День 2

07:00 — Завтрак в отеле
09:00 — Сплав по реке Квай на большом плоту
10:30 — Выселение из отеля
11:15 — Водопад Сайок Ной
11:45 — Остановка у японского паровоза времён Второй мировой войны
12:15 — Деревня слонов, где вы сможете понаблюдать за жизнью животных
13:30 — Обед в тайском стиле
15:30 — Храм «Пещера Тигра» на горе и пещера с нетленным телом монаха
18:30 – 19:30 — окончание экскурсии в Бангкоке

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость входит:

  • Полное трансферное обслуживание
  • Работа профессионального русскоговорящего гида
  • Все входные билеты и специальные сборы
  • 4-разовое питание (в 1-й день обед и ужин, во 2-й день завтрак и обед)
  • Проживание в отеле
  • Прогулка по реке на плоту и сплав

В стоимость не входит:

  • Массаж в отеле 300 бат в час
  • Доплата за одноместное размещение в отеле 500 бат
  • Стоимость такси от отеля до точки сбора и от точки окончания программы до отеля, в среднем, составляет 150 – 200 бат в одну сторону

Взять с собой:

  • Оригинал или копию загранпаспорта
  • Полотенце
  • Купальные принадлежности
  • Сухой завтрак из отеля
  • Деньги на личные расходы

Дополнительная информация:

  • Некоторые остановки в программе могут меняться местами.
  • Как правило, программа проводится как на минибасе (группа до 12 чел.), но, иногда, и на большом автобусе, уточняйте информацию о транспортном средстве на выбранную вами дату, если это для вас важно
  • Программа также может быть дополнена посещением домашней фермы по переработке кокосов и шоколадной фабрики. Посещение проводится только по просьбе туристов. Решение о посещении или не посещении дополнительных мест принимает гид в зависимости от загруженности дорог и/или задержек в программе
  • При посещении храма у вас должны быть прикрыты плечи и колени
  • Номера в отеле оборудованы кондиционером, есть горячая вода, фен
  • На территории отеля есть бассейн
  • Купаться в реке можно лишь в светлое время суток

ежедневно в 06:30

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Взрослый (от 120 см)$132
Дети (от 90 до 120 см)$102
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе развязки Bang Khun Thian Interchange
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
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1
Сергей
11 сен 2024
Это было незабываемо!!! Я так наполнился, просто не передать словами, 7ми уровненный водопад Эраван прекрасен, каждая чаша и каждый уровень имеет свой цвет, до 7го уровня добрался только я)) сплав по реке это отдельное приключения, домики на воде с гамаками ❤️кормили хорошо, рассказывали тоже хорошо, мне прям зашло. Остался доволен

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