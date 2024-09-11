Приглашаем в насыщенное живописное путешествие на реку Квай и по её окрестностям! Вы покатаетесь по каналам на традиционной лодке, увидите плавучий рынок и отправитесь в сплав на плотах. Посетите грандиозный водопад Эраван и отдохнёте в горячих термальных бассейнах. А ещё побываете в буддийском храме «Пещера тигра» на горе.

Описание водной прогулки

День 1

06:15 – 06:45 — Начало экскурсии от точки сбора в Бангкоке

08:00 — Катание по каналам на традиционной лодке и плавучий рынок

12:00 — Обед в европейском стиле (шведский стол)

12:30 — Отдых 3-3,5 часа у семиуровневого водопада Эраван высотой более 800 метров

16:30 — Релакс в горячих термальных источниках под открытым небом

18:00 — Заселение в отель, ужин в тайском стиле (шведский стол) и дегустация травяных настоек, приготовленных по древним рецептам

День 2

07:00 — Завтрак в отеле

09:00 — Сплав по реке Квай на большом плоту

10:30 — Выселение из отеля

11:15 — Водопад Сайок Ной

11:45 — Остановка у японского паровоза времён Второй мировой войны

12:15 — Деревня слонов, где вы сможете понаблюдать за жизнью животных

13:30 — Обед в тайском стиле

15:30 — Храм «Пещера Тигра» на горе и пещера с нетленным телом монаха

18:30 – 19:30 — окончание экскурсии в Бангкоке

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость входит:

Полное трансферное обслуживание

Работа профессионального русскоговорящего гида

Все входные билеты и специальные сборы

4-разовое питание (в 1-й день обед и ужин, во 2-й день завтрак и обед)

Проживание в отеле

Прогулка по реке на плоту и сплав

В стоимость не входит:

Массаж в отеле 300 бат в час

Доплата за одноместное размещение в отеле 500 бат

Стоимость такси от отеля до точки сбора и от точки окончания программы до отеля, в среднем, составляет 150 – 200 бат в одну сторону

Взять с собой:

Оригинал или копию загранпаспорта

Полотенце

Купальные принадлежности

Сухой завтрак из отеля

Деньги на личные расходы

Дополнительная информация: