Среди утесов

Между пляжами Анталии находятся скальные выступы — утесы. В этих мощных скальных образованиях множество морских пещер. Вот туда-то мы и отправимся на каноэ. Плавание будет недалеко от берега, чтобы можно было увидеть морских обитателей, заглянуть в таинственные пещеры и узнать много интересного.

Организационные детали: