  1. Турция
  2. Анталья
  3. Экскурсии

Каноэ-тур у таинственных гротов

Sinan E.
Sinan E. – Гид из Антальи
Настоящее морское приключение на каноэ по пещерам утесов Анталии.

Вас ждут таинственные гроты, морские обитатели, необыкновенные виды с моря 🌊 и купание в теплой воде.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $63 за человека

    Заказать экскурсию
Каноэ-тур у таинственных гротов
Каноэ-тур у таинственных гротов

Что вы увидите

  • Море
  • Пещеры
  • Утесы
Среди утесов
Между пляжами Анталии находятся скальные выступы — утесы. В этих мощных скальных образованиях множество морских пещер. Вот туда-то мы и отправимся на каноэ. Плавание будет недалеко от берега, чтобы можно было увидеть морских обитателей, заглянуть в таинственные пещеры и узнать много интересного.

Организационные детали:

  • Возьмите с собой воду
Что входит
  • Легкий завтрак
  • Услуги инструктора
  • Снаряжение
  • Транспорт
Что не входит
  • Напитки и перекус
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Отель в Анталии
Каноэ-тур у таинственных гротов
Каноэ-тур у таинственных гротов
Каноэ-тур у таинственных гротов
Каноэ-тур у таинственных гротов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Sinan E.
Sinan E.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Sinan E. проводит ещё 5 экскурсий

Античный Перге
$125
2 часа
Античный Перге
Древний город Сагалассос
$350
7 часов
Древний город Сагалассос
Джип-сафари и прогулка на катере по каньону
$125
6 часов
Джип-сафари и прогулка на катере по каньону
Экскурсия по винному погребу c дегустацией
$125
5 часов
Экскурсия по винному погребу c дегустацией
Морская прогулка на современном гулете (яхте)
$125
6 часов
Морская прогулка на современном гулете (яхте)

Еще несколько необычных экскурсий в Анталье

Старый город Антальи
скидка25%
125
94
3 часа
Старый город Антальи
50 отзывов
Прогулка по знаковым местам древнейшего и самого романтичного района Калеичи
По старинным улочкам к сердцу Антальи
скидка10%
104
94
3 часа
По старинным улочкам к сердцу Антальи
45 отзывов
Открыть древнее наследие и почувствовать современную атмосферу
Турецкие Мальдивы — остров Сулуада
$35
10 часов
Турецкие Мальдивы — остров Сулуада
19 отзывов
Неизвестная Анталья — побег из отеля!
57
4 часа
Неизвестная Анталья — побег из отеля!
11 отзывов
Пройти вдоль горной речки, заглянуть на рынок и понять турецкий характер за неспешным завтраком
Древняя столица Мира и затонувший город Кекова — погружение в Античность
$55
12 часов
Древняя столица Мира и затонувший город Кекова — погружение в Античность
8 отзывов
Из Антальи — на горное озеро Салда!
скидка30%
350
245
6 часов
Из Антальи — на горное озеро Салда!
5 отзывов
Провести день на «турецких Мальдивах» и насладиться бирюзовой водой и марсианским ландшафтом