Между пляжами Анталии находятся скальные выступы — утесы. В этих мощных скальных образованиях множество морских пещер. Вот туда-то мы и отправимся на каноэ. Плавание будет недалеко от берега, чтобы можно было увидеть морских обитателей, заглянуть в таинственные пещеры и узнать много интересного.
Организационные детали:
Возьмите с собой воду
Что входит
Легкий завтрак
Услуги инструктора
Снаряжение
Транспорт
Что не входит
Напитки и перекус
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Отель в Анталии
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.