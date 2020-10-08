Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анталии

Что вас ожидает

Морская поездка . Из порта курортного поселка Адрасан вы на удобной красивой яхте 🛥️ отправитесь к острову Сулуада. Путешествие займет 1 час и порадует видами ослепительно-синего Средиземного моря.

. Из порта курортного поселка Адрасан вы на удобной красивой яхте 🛥️ отправитесь к острову Сулуада. Путешествие займет 1 час и порадует видами ослепительно-синего Средиземного моря. Отдых на пляжах и купание в бухтах . На необитаемом идиллическом острове 🏝️ вас ждут три бухты – в каждой вода разного цвета, но неизменно кристально чистая и теплая. По желанию вы можете взять с собой маску и полюбоваться подводным миром в гротах.

. На необитаемом идиллическом острове 🏝️ вас ждут три бухты – в каждой вода разного цвета, но неизменно кристально чистая и теплая. По желанию вы можете взять с собой маску и полюбоваться подводным миром в гротах. Обед и чайные перерывы между купаниями. В меню зеленый салат, местная рыбка с гарниром и фрукты.

Тайминг поездки

06:30 – 07:30 – сбор путешественников из отелей по регионам

09:30 – прибытие в порт Адрасана

10:00 – отправление яхты из порта Адрасана

10:30 – остановка в бухте на острове 🏝️ Сулуада для купания на 1, 5 часа

12:00 – обед на корабле 🛳️

13:00 – остановка в бухте на острове 🏝️ Сулуада для купания на 1, 5 часа

14:30 – остановка недалеко от Мальдивской бухты для купания на 1. 5 часа

16:30 – прибытие в порт Адрасана и сбор в автобусе 🚌

18:30 – 19:30 – возвращение в отель 🏨

Организационные детали

Как проходит поездка

Это морская прогулка и отдых на острове 🏝️ без гида

С вами будет русскоговорящий сопровождающий из нашей команды, который поможет с любыми вопросами

Вас заберут из вашего отеля в оговоренное время (с 06:30 до 07:30) и вечером привезут обратно (с 18:30 до 19:30)

Что включено в стоимость