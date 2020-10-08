Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анталии

Прогулка на яхте и отдых на райском острове Сулуада

Поплавать в бухтах на турецких Мальдивах, пообедать на борту и насладиться морскими видами

5
2 отзыва
Irina
Irina – экскурсионное агентство из Анталии
Необитаемый остров 🏝️ Сулуада на западе Анталийского залива очарует вас прозрачной водой, мягким микроклиматом и скальными гротами.

Утром трансфер заберет вас из отеля, за 1 час вы на яхте 🛥️ доплывете до острова, в течение дня искупаетесь в трех бухтах, а в перерыве пообедаете.

Поездка проходит с русскоговорящим сопровождающим, всё включено в стоимость.
Задать вопросОбычно отвечает за 50 мин.
Прогулка на яхте и отдых на райском острове Сулуада
Прогулка на яхте и отдых на райском острове Сулуада

Что вас ожидает

  • Морская поездка. Из порта курортного поселка Адрасан вы на удобной красивой яхте 🛥️ отправитесь к острову Сулуада. Путешествие займет 1 час и порадует видами ослепительно-синего Средиземного моря.
  • Отдых на пляжах и купание в бухтах. На необитаемом идиллическом острове 🏝️ вас ждут три бухты – в каждой вода разного цвета, но неизменно кристально чистая и теплая. По желанию вы можете взять с собой маску и полюбоваться подводным миром в гротах.
  • Обед и чайные перерывы между купаниями. В меню зеленый салат, местная рыбка с гарниром и фрукты.

Тайминг поездки

06:30 – 07:30 – сбор путешественников из отелей по регионам
09:30 – прибытие в порт Адрасана
10:00 – отправление яхты из порта Адрасана
10:30 – остановка в бухте на острове 🏝️ Сулуада для купания на 1, 5 часа
12:00 – обед на корабле 🛳️
13:00 – остановка в бухте на острове 🏝️ Сулуада для купания на 1, 5 часа
14:30 – остановка недалеко от Мальдивской бухты для купания на 1. 5 часа
16:30 – прибытие в порт Адрасана и сбор в автобусе 🚌
18:30 – 19:30 – возвращение в отель 🏨

Организационные детали

Как проходит поездка

  • Это морская прогулка и отдых на острове 🏝️ без гида
  • С вами будет русскоговорящий сопровождающий из нашей команды, который поможет с любыми вопросами
  • Вас заберут из вашего отеля в оговоренное время (с 06:30 до 07:30) и вечером привезут обратно (с 18:30 до 19:30)

Что включено в стоимость

  • Трансфер от/до отеля на комфортабельном автобусе 🚌 с кондиционером
  • Прогулка на яхте 🛥️
  • Обед (зеленый салат, рыбка леврек, макароны), чай и фрукты
  • Страховка
Начало и место завершения
🚩 в холле вашего отеля
Прогулка на яхте и отдых на райском острове Сулуада
Прогулка на яхте и отдых на райском острове Сулуада
Прогулка на яхте и отдых на райском острове Сулуада
Прогулка на яхте и отдых на райском острове Сулуада
Прогулка на яхте и отдых на райском острове Сулуада
Прогулка на яхте и отдых на райском острове Сулуада
Прогулка на яхте и отдых на райском острове Сулуада
Прогулка на яхте и отдых на райском острове Сулуада
Прогулка на яхте и отдых на райском острове Сулуада
Прогулка на яхте и отдых на райском острове Сулуада

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Irina
Irina
Наше агентство занимается организацией экскурсий с 2006 года. Проводим туры из Анталии. В нашем списке есть как однодневные предложения, так и многодневные путешествия с выездом из Анталии. Ждем вам на ласковом побережье Турции!
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2 настоящих отзыва от туристов

8 окт 2020
Мне понравилось все, мы прекрасно отдохнули, единственное конечно долго ехали в автобусе и устали, но разумеется этого не избежать. У нас была самая дальняя точка по удаленности от места проведения экскурсии
24 сен 2020
Даже не ожидала, что экскурсия так понравится. Яхта небольшая, но нас было человек 15, cовсем не много. Остановки в краствых бухтах с прозрачной водой. Накупались, наплавались. Очень понравился обед, чай, арбуз и дыня. Не забывайте взять маску для плавания. Получите массу впечатлений.

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Irina проводит ещё 5 экскурсий

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