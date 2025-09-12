-
40%
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Бухаре: древние памятники и кухня
Бухара - город с богатой историей и уникальной культурой. На этой экскурсии вы увидите древние памятники и попробуете национальные блюда
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$52
$86 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Окунуться в древность Бухары
Добро пожаловать в Бухару! Вас ждут захватывающие легенды, древние памятники и уникальные ремёсла, которые процветают в этом удивительном городе
Начало: У ансамбля Ляби-Хауз
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$34
$35 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды и тайны Востока - экскурсия по Бухаре
Путешествие по Бухаре подарит вам незабываемые впечатления! Узнайте, как храм зороастрийцев стал святыней ислама и какие испытания ждали караванщиков
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
от $65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Бухаре
Погрузитесь в атмосферу Старой Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени
Начало: Ляби Хауз
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
от $78 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Бухара и окрестности
Второй или третий день в Бухаре - идеальное время для открытия новых граней города. Посетите резиденцию эмиров и узнайте о суфийских традициях
Начало: В районе старого города
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
от $129 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Главные достопримечательности Бухары
Погрузитесь в атмосферу великолепной Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя мир древних памятников и тайных кварталов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 05:00
$90 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшие места Бухары: обзорная прогулка
Погрузитесь в атмосферу Бухары, где караваны останавливались перед пустыней, а город стал среднеазиатской Меккой. Узнайте больше о его святынях и истории
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:00
$71
$78 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бухара: по следам Авиценны
Пройтись по местам, где жил и работал великий учёный арабского мира
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
$77 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бухара - город-музей: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её историю и современную жизнь. Уникальные маршруты, древние памятники и колоритные базары ждут вас
Начало: Возле памятника Ходже Насреддину
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
$100 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
О Бухаре с любовью: экскурсия по историческим кварталам и памятникам
Прогуляйтесь по историческому центру Бухары, от светского до духовного. Узнайте о купцах, религиях и легендах города. Завершите день в уютной чайхане
Начало: На площади Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
$24
$30 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Бухара: Путешествие по историческим сокровищам
Откройте великолепие Бухары: от Ляби-Хауз до мавзолея Саманидов. Индивидуальная экскурсия с уникальными историями и архитектурными шедеврами
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
$63 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Музей под открытым небом - Бухара
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары с её мавзолеями и медресе, узнайте легенды и истории, которые оживляют этот город
Завтра в 09:00
14 сен в 10:00
$65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Бухару за 2,5 часа: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по Бухаре и узнайте её историю, традиции и легенды. Включены Ляби-Хауз, еврейский квартал, караван-сарай и Пои-Калон
Начало: На площади Ляби-Хауз
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
$55 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия Душевная Бухара: культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её секреты и легенды, насладитесь архитектурными шедеврами и культурным наследием
Начало: На площади Ляби-Хауз
Завтра в 09:00
14 сен в 10:00
$103 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Древняя и вечно молодая Бухара: Индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей
Начало: На площади Ляби-Хауз
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от $80 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Настоящая Бухара: древние кварталы
Присоединяйтесь к экскурсии по Бухаре, чтобы узнать её тайны и истории. Погрузитесь в атмосферу древнего города и откройте для себя его скрытые уголки
Начало: На площади Ляби-хауз
Расписание: в будние дни в 17:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 15:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
$30 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Бухара древняя и великолепная
Откройте для себя богатую историю Бухары! Прогулка по знаковым местам без спешки, с рассказами о средневековых путешественниках и уникальной архитектуре
Начало: На площади Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 09:00, 14:00, 15:00, 20:00, 20:15 и 23:45
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$40 за человека
Групповая
до 15 чел.
Увидеть Бухару и влюбиться
Познакомьтесь с древней Бухарой за три часа. Узнайте о медресе, караван-сараях и насладитесь живой музыкой. Погрузитесь в атмосферу Востока
Начало: На площади Ляби-хауз
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00, 13:00 и 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$28
$37 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Мозаика Бухары: историческое путешествие по городу мирового наследия
Погрузитесь в волшебный мир Бухары, где каждый уголок хранит истории тысячелетий. Откройте для себя мир восточной архитектуры и культуры
Начало: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$110 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Влюбиться в Бухару за один день
Узнайте о Бухаре 16-17 веков: от еврейского квартала до крепости Арк. Погрузитесь в историю и архитектуру без перегрузки лишними датами
Начало: Возле памятника Ходже Насреддину
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$34
$45 за человека
