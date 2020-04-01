Алиса проводит ещё 3 экскурсии

Пройти по следам пяти религий в Баку — язычества, зороастризма, иудаизма, христианства и ислама — значит открыть для себя богатую, многотысячелетнюю историю города и её отражение в облике столицы. Вы узнаете, как религии сменяли друг друга и как некоторые из них сосуществуют сегодня, что такое классический армуд и медресе. А ещё побываете в любимых заведениях бакинцев и познаете тонкости восточной беседы!

Что вас ожидает

Жизнь пяти религий

Гобустан называли «колыбелью» цивилизации. Побывав в музее каменной летописи, вы увидите древние плиты с наскальными рисунками, по которым, как по наглядным пособиям, изучите, как жили люди тысячелетия назад, каким ритуалам следовали и в каких языческих богов верили. Я посвящу вас в историю зороастризма, уникального для своего времени. Вы посетите священные места зороастрийцев и узнаете, что переняли у последователей этой первой монотеистической религии более поздние иудаизм, буддизм, ислам и христианство. Узнаете, чем быт и условия жизни еврейских общин Баку отличались от того, что было в других странах, — почему иудеи обрели здесь дом. Я расскажу, где был распят Святой Варфаломей, и вы погрузитесь в историю всех христианских храмов азербайджанской столицы. А об исламе мы поговорим как о фундаменте средневековой жизни Баку и главной религии страны сегодня.

Бакинская архитектура, кухня и вкусы

Оказавшись на месте самой первой мечети в городе, вы внимательно всмотритесь в восточные здания города, сможете самостоятельно определять век их постройки и заметите мотивы классической исламской архитектуры. Узнаете, чем отличаются медресе от европейских монастырей эпохи Средневековья и университетов современности. Ваше знакомство с Баку состоится не только на улицах столицы, но и в национальных ресторанчиках и лавках: на дегустации вина, в чайхане, где можно попробовать домашнее варенье и бакинскую пахлаву, и в магазинчике шелков. Вы постигнете искусство восточной беседы за чашкой ленкораньского чая в заведениях, которые давно любимы бакинцами-гурманами.