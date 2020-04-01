Алиса проводит ещё 3 экскурсии

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  3. 5 религий Баку. По улицам города — сквозь века

Совершить путешествие во времени и погрузиться в тайны Баку

Алиса
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Алиса – ваш гид
Пройти по следам пяти религий в Баку — язычества, зороастризма, иудаизма, христианства и ислама — значит открыть для себя богатую, многотысячелетнюю историю города и её отражение в облике столицы.

Вы узнаете, как религии сменяли друг друга и как некоторые из них сосуществуют сегодня, что такое классический армуд и медресе.

А ещё побываете в любимых заведениях бакинцев и познаете тонкости восточной беседы!
250 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
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5 религий Баку. По улицам города — сквозь века
5 религий Баку. По улицам города — сквозь века

Что вас ожидает

Жизнь пяти религий
Гобустан называли «колыбелью» цивилизации. Побывав в музее каменной летописи, вы увидите древние плиты с наскальными рисунками, по которым, как по наглядным пособиям, изучите, как жили люди тысячелетия назад, каким ритуалам следовали и в каких языческих богов верили. Я посвящу вас в историю зороастризма, уникального для своего времени. Вы посетите священные места зороастрийцев и узнаете, что переняли у последователей этой первой монотеистической религии более поздние иудаизм, буддизм, ислам и христианство. Узнаете, чем быт и условия жизни еврейских общин Баку отличались от того, что было в других странах, — почему иудеи обрели здесь дом. Я расскажу, где был распят Святой Варфаломей, и вы погрузитесь в историю всех христианских храмов азербайджанской столицы. А об исламе мы поговорим как о фундаменте средневековой жизни Баку и главной религии страны сегодня.

Бакинская архитектура, кухня и вкусы
Оказавшись на месте самой первой мечети в городе, вы внимательно всмотритесь в восточные здания города, сможете самостоятельно определять век их постройки и заметите мотивы классической исламской архитектуры. Узнаете, чем отличаются медресе от европейских монастырей эпохи Средневековья и университетов современности. Ваше знакомство с Баку состоится не только на улицах столицы, но и в национальных ресторанчиках и лавках: на дегустации вина, в чайхане, где можно попробовать домашнее варенье и бакинскую пахлаву, и в магазинчике шелков. Вы постигнете искусство восточной беседы за чашкой ленкораньского чая в заведениях, которые давно любимы бакинцами-гурманами.

5 религий Баку. По улицам города — сквозь века
5 религий Баку. По улицам города — сквозь века
5 религий Баку. По улицам города — сквозь века
5 религий Баку. По улицам города — сквозь века
5 религий Баку. По улицам города — сквозь века
5 религий Баку. По улицам города — сквозь века
5 религий Баку. По улицам города — сквозь века

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алиса
Алиса
Я — бакинка Алиса, историк по образованию и гид с лицензией. С 2010 года провожу экскурсии по Баку. Это город контрастов: современный, заряжающий энергией, пахнущий нефтью, но сохранивший старинные улочки с вековыми легендами, традиции воспитания и ритуалы чаепития с беседами обо всем. Я готова делиться моей любовью к городу с каждым, кто проявит интерес и откроет ему свое сердце. Советую записываться на первые дни поездки — после прогулки вы получите тонну ссылок и советов, как интереснее и ярче провести следующие дни. Банус: все мои гости могут в течении следующих дней получить бесплатную консультацию (по телефону или онлайн) и советы насчет дальнейшего путешествия в Баку; за короткое время вы получите максимум полезной информации, но в легкой и доступной форме. Не будет скучных лекций с перечислением дат и событий, нудных повествований и разговоров о политике. Вместе мы зарядимся невероятной энергией Восточной столицы, соберем массу позитивных эмоций и красочных фотографий на память. Увидимся в Баку!
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Алиса проводит ещё 3 экскурсии

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