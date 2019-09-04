6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Истории за крепостными стенами

Вы пройдёте по петляющим улочкам Ичери-Шехер, что означает «внутренний город». Почувствуете его магическую вечернюю атмосферу и увидите главные достопримечательности: площадь двойных ворот, караван-сараи 14-15 вв, старинные хаммамы. Узнаете интересные факты о мечети Мухаммеда и легенды Девичьей башни.

Баку на перекрёстке эпох

За время прогулки вы поймёте, какие восточные и западные культуры и как проявили себя в истории, культуре и архитектуре города. Я расскажу, как выглядел старый город до 19 века и как изменился его облик после прихода царской России. А чтобы фактические рассказы превращались в реальные истории людей и судеб, я буду показывать вам старые фотографии.

Новая жемчужина Каспийского моря

Вы погрузитесь в эпоху нефтяного бума: пройдёте мимо домов нефтепромышленников и услышите реальные истории из жизни домовладельцев. Конечно, увидите знаковые уголки этой части города: прогуляетесь по Губернаторскому садику, полюбуетесь витиеватыми фасадами дворца Мирбабаева и здания Исмаилия, посмотрите на городскую думу, бывшую женскую школу и здание казино.