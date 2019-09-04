6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать, как смесь разных культур сформировала облик Баку — вечерняя экскурсия

Altay
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Altay – ваш гид
Эта экскурсия позволит взглянуть на знаковые достопримечательности в вечернем обличье и узнать о возникновении и развитии Баку.

Гуляя по Старому городу, вы почувствуете несколько магическую атмосферу исторических улочек и тихих двориков.

А в европейской части познакомитесь с бакинскими нефтяниками и рассмотрите здания-дворцы.
45 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Город контрастов в свете огней
Город контрастов в свете огней

Что вас ожидает

Истории за крепостными стенами
Вы пройдёте по петляющим улочкам Ичери-Шехер, что означает «внутренний город». Почувствуете его магическую вечернюю атмосферу и увидите главные достопримечательности: площадь двойных ворот, караван-сараи 14-15 вв, старинные хаммамы. Узнаете интересные факты о мечети Мухаммеда и легенды Девичьей башни.

Баку на перекрёстке эпох
За время прогулки вы поймёте, какие восточные и западные культуры и как проявили себя в истории, культуре и архитектуре города. Я расскажу, как выглядел старый город до 19 века и как изменился его облик после прихода царской России. А чтобы фактические рассказы превращались в реальные истории людей и судеб, я буду показывать вам старые фотографии.

Новая жемчужина Каспийского моря
Вы погрузитесь в эпоху нефтяного бума: пройдёте мимо домов нефтепромышленников и услышите реальные истории из жизни домовладельцев. Конечно, увидите знаковые уголки этой части города: прогуляетесь по Губернаторскому садику, полюбуетесь витиеватыми фасадами дворца Мирбабаева и здания Исмаилия, посмотрите на городскую думу, бывшую женскую школу и здание казино.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без посещения музеев.
  • Экскурсия не рекомендуется детям младше 13 лет (так как необходимо много ходить).
Город контрастов в свете огней
Город контрастов в свете огней
Город контрастов в свете огней
Город контрастов в свете огней
Город контрастов в свете огней
Город контрастов в свете огней

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Altay
Altay
Привет! Меня зовут Алтай. Я лицензированный гид по Баку. Могу провести для вас пешую или автомобильную экскурсию по Баку, по его окрестностям или по регионам страны. Есть легковой автомобиль, микроавтобусы и автобусы туристического класса. Буду рад показать вам наш город и страну!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 сентября 2019
Алтай, молодец! Экскурсия была интересной и познавательной. Учтивый, интеллигентный молодой человек, любивший свой город! Рекомендую!
13 марта 2019
Остались очень довольны экскурсией с Алтаем. Доброжелательность и обаяние экскурсовода отдельный плюс ко всему остальному. Отличное знание предмета, неизвестные нам до этого момента исторические факты причём со ссылками в интернете, если кто захочет проверить. Рассказ сопровождается историческими и современными фото, картами и т.д. Ещё один отличительный момент по сравнению с конкурентами, это продолжительность экскурсии 3 часа, чего оказалось вполне достаточно, чтобы познакомиться с городом.
4 января 2019
Редкий случай, когда на протяжении всей экскурсии гид сумел поддерживать нашу заинтересованность к предметам его рассказа. Алтай не просто констатировал исторические факты, но и показывал своё отношение к ним, что делало экскурсию ещё более интересной. Это не просто гид, а популяризатор всего Азербайджана и Баку в частности. Очень понравился оригинальный метод преподнесения информации, а именно иллюстрация всех фактов архивными фотографиями. Думаю, при следующем посещении Баку выберем именно этого гида. Благодарим за интересно проведённое время.
24 сентября 2018
Алтай очень профессиональный гид, отличный рассказчик и приятный человек! Экскурсия понравилась.
Много интересного материала, и, кстати, очень многое запомнилось, т.к.гид ещё использует наглядный материал в планшете 👍
Город замечательный. После экскурсии стал ещё интереснее, вообще поменялось даже отношение
и восприятие страны и в целом!
Рекомендую
4 мая 2018
Брала данную экскурсию в первый день приезда в Баку, т.к. хотелось сразу узнать самые интересные места города и их историю. На экскурсии я была одна. Алтай - очень хороший гид - много знает исторических фактов, причем не чувствуешь себя на скучнейшей лекции по истории. Умеет увлечь рассказами. Очень любит свой город, от этого экскурсия больше похоже на встречу друзей - тебя встретили, показали свой "дом", его лучшие места, рассказали про каждую "вещь" (то есть достопримечательность). На следующий день гулять в старом городе было намного интереснее, т.к. те же места видишь уже при свете дня.
Гид связывался со мной заранее, отвечал на вопросы не только касаемые экскурсии, но и бытовые - где поменять деньги, как доехать и т.д.
В общем рекомендую данную экскурсию по ночному старому городу.
Кстати,
В мае было вечером очень холодно, под конец экскурсии я очень замерзла, так что берите с собой куртку. Все-таки Баку - город ветров.
30 апреля 2018
Экскурсия замечательная. Очень приятный и дружелюбный гид, очень хорошо знает город и его историю и легенды. Получил огромное удовольствие=)

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