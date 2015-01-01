Еще несколько необычных экскурсий в Баку

Привет, меня зовут Фира. Я — бакинка. Фотографией занимаюсь с детства: я так любила ловить каждый момент жизни, что фотографировала почти всем, что попадалось под руку, если не было с собой любимой зеркалки. С 2015 начала обучаться профессиональной фотосъемке, обновлять фототехнику, работала на свадьбах, вечеринках, выставках и детских праздниках. Коммерчески занимаюсь фотографией с 2018 года. В планах освоить предметную и интерьерную съемку. Мой неиссякаемый источник вдохновения — это природа и люди. Мечтаю объехать весь мир и не только достичь высокого уровня мастерства в фотографии, но и оказаться в нужном месте в нужное время, чтобы не упустить «тот самый» момент. Я не просто выслушаю ваши пожелания, а постараюсь максимально воплотить их на фотографии. Давайте вместе создавать прекрасные воспоминания о чудесном городе Баку!