Еще несколько необычных экскурсий в Баку

Свой Баку: локации на ваш вкус Для часовой фотосессии вы можете выбрать один из четырех проверенных маршрутов — или же мы составим вместе новый план, с учетом ваших предпочтений, а после подберем подходящие стиль, образ и даже цветовую гамму одежды.
«У самого синего моря» — в этот маршрут входят романтичная бакинская Венеция, набережная Каспийского моря 🌊 в обрамлении сочной зелени и инсталляций из живых цветов и деревьев, Яхт-клуб, Музей 🖼 Ковра и фонтан ⛲ с белыми лебедями.
«Ускользающая красота Старого Города» — на этой прогулке 👣 вы увидите загадочную Девичью Башню и средневековый восточный дворец династии Ширваншахов, знаменитые мечети, купольные восточные бани и особняки 19 века. Мы пройдем по улочкам, где снимались фильмы 🎥 «Бриллиантовая рука» и «Человек-амфибия», клипы Сати Казановой и Алсу — а после «заблудимся» в лабиринте жилых кварталов.
«Современная эклектика Восточной столицы» включает одну из локаций: Башни пламени с Нагорным парком и захватывающим видом на бакинскую бухту. Или же Центр Гейдара Алиева — новую визитную карточку Баку, одно из последних творений великой Захи Хадид.
«Восточные акценты» — маршрут для тех, кому нравится восточный колорит в интерьере. Мы заглянем в настоящую антикварную лавочку постройки 19 века: множество восточных ковров и национальной старинной посуды создадут атмосферу для памятных фотографий.
Организационные детали
По желанию вы можете совместить две локации либо заказать двухчасовую фото-прогулку за дополнительную оплату
Вы получите исходники всех фотографий и 25 обработанных снимков через 3-12 дней после прогулки
Выберите дату для встречи
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Привет, меня зовут Фира. Я — бакинка. Фотографией занимаюсь с детства: я так любила ловить каждый момент жизни, что фотографировала почти всем, что попадалось под руку, если не было с собой любимой зеркалки. С 2015 начала обучаться профессиональной фотосъемке, обновлять фототехнику, работала на свадьбах, вечеринках, выставках и детских праздниках. Коммерчески занимаюсь фотографией с 2018 года. В планах освоить предметную и интерьерную съемку. Мой неиссякаемый источник вдохновения — это природа и люди. Мечтаю объехать весь мир и не только достичь высокого уровня мастерства в фотографии, но и оказаться в нужном месте в нужное время, чтобы не упустить «тот самый» момент. Я не просто выслушаю ваши пожелания, а постараюсь максимально воплотить их на фотографии. Давайте вместе создавать прекрасные воспоминания о чудесном городе Баку!