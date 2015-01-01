Еще несколько необычных экскурсий в Баку

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Непостановочные фотопрогулки в сердце Баку

Выбрать «свой» маршрут и сохранить на атмосферных снимках эмоции от встречи с городом

Фирангиз
Фирангиз – Гид из Баку
Будет ли это романтичная история 📖, фотосессия 📷 среди старинных памятников Баку, съемка на фоне современной архитектуры или погружение в восточную сказку — выбирать вам.

Я буду ловить на камеру ваши взгляды и улыбки, чтобы после, глядя на эти красочные фотокарточки, вы захотели вернуться сюда вновь!
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  • 📸Фото на память
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €44 за экскурсию

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Непостановочные фотопрогулки в сердце Баку
Непостановочные фотопрогулки в сердце Баку

Что вас ожидает

Свой Баку: локации на ваш вкус
Для часовой фотосессии вы можете выбрать один из четырех проверенных маршрутов — или же мы составим вместе новый план, с учетом ваших предпочтений, а после подберем подходящие стиль, образ и даже цветовую гамму одежды.

  • «У самого синего моря» — в этот маршрут входят романтичная бакинская Венеция, набережная Каспийского моря 🌊 в обрамлении сочной зелени и инсталляций из живых цветов и деревьев, Яхт-клуб, Музей 🖼 Ковра и фонтан ⛲ с белыми лебедями.
  • «Ускользающая красота Старого Города» — на этой прогулке 👣 вы увидите загадочную Девичью Башню и средневековый восточный дворец династии Ширваншахов, знаменитые мечети, купольные восточные бани и особняки 19 века. Мы пройдем по улочкам, где снимались фильмы 🎥 «Бриллиантовая рука» и «Человек-амфибия», клипы Сати Казановой и Алсу — а после «заблудимся» в лабиринте жилых кварталов.
  • «Современная эклектика Восточной столицы» включает одну из локаций: Башни пламени с Нагорным парком и захватывающим видом на бакинскую бухту. Или же Центр Гейдара Алиева — новую визитную карточку Баку, одно из последних творений великой Захи Хадид.
  • «Восточные акценты» — маршрут для тех, кому нравится восточный колорит в интерьере. Мы заглянем в настоящую антикварную лавочку постройки 19 века: множество восточных ковров и национальной старинной посуды создадут атмосферу для памятных фотографий.

Организационные детали

  • По желанию вы можете совместить две локации либо заказать двухчасовую фото-прогулку за дополнительную оплату
  • Вы получите исходники всех фотографий и 25 обработанных снимков через 3-12 дней после прогулки
Непостановочные фотопрогулки в сердце Баку
Непостановочные фотопрогулки в сердце Баку
Непостановочные фотопрогулки в сердце Баку
Непостановочные фотопрогулки в сердце Баку
Непостановочные фотопрогулки в сердце Баку
Непостановочные фотопрогулки в сердце Баку
Непостановочные фотопрогулки в сердце Баку
Непостановочные фотопрогулки в сердце Баку
Непостановочные фотопрогулки в сердце Баку
Непостановочные фотопрогулки в сердце Баку
Непостановочные фотопрогулки в сердце Баку
Непостановочные фотопрогулки в сердце Баку
Непостановочные фотопрогулки в сердце Баку

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Фирангиз
Фирангиз
Привет, меня зовут Фира. Я — бакинка. Фотографией занимаюсь с детства: я так любила ловить каждый момент жизни, что фотографировала почти всем, что попадалось под руку, если не было с собой любимой зеркалки. С 2015 начала обучаться профессиональной фотосъемке, обновлять фототехнику, работала на свадьбах, вечеринках, выставках и детских праздниках. Коммерчески занимаюсь фотографией с 2018 года. В планах освоить предметную и интерьерную съемку. Мой неиссякаемый источник вдохновения — это природа и люди. Мечтаю объехать весь мир и не только достичь высокого уровня мастерства в фотографии, но и оказаться в нужном месте в нужное время, чтобы не упустить «тот самый» момент. Я не просто выслушаю ваши пожелания, а постараюсь максимально воплотить их на фотографии. Давайте вместе создавать прекрасные воспоминания о чудесном городе Баку!
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