3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Погулять по местам, где редко ступает нога туриста, и услышать о них легенды и мистические истории

Irina
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Irina – ваш гид
Я покажу тайные уголки Баку и расскажу о них без штампов из туристических справочников.

Помогу вам погрузиться в магическую атмосферу города, почувствовать его запахи, биение сердца, текстуру и понять что такое «быть настоящим бакинцем».
От 25 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро «Ичери шехер»
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У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Скрытый Баку
Скрытый Баку

Что вас ожидает

Мистический Баку
Вы погуляете по Старому городу Ичери-шехер, увидите легендарную Девичью башню, раскроете загадки этого вечного символа Баку и почувствуете его волшебную энергетику. Следом посетите могилу средневекового дервиша и дом святого, жившего столетие назад, но до сих почитаемого в Азербайджане. Пройдете по тесным улочкам и представите, что может находиться под ними. А еще отыщете место, которое, согласно народному поверью, дарует исцеление и исполнение желаний.

Взгляд изнутри и в самое сердце!
Вы свернете с центральных улиц и отправитесь исследовать задворки Баку — подворотни, спрятанные за фасадами домов дворики, узкие улочки и маленькие магазинчики. Увидите, как живут обычные люди, и прокатитесь на общественном транспорте. Я покажу старинные фотографии этих мест и помогу понять, каково это — «быть бакинцем». В завершение вы попробуете настоящий местный чай и получите ценные практические советы: где покупать сувениры и местные продукты, куда отправиться вечером и где отведать национальную еду.

Организационные детали

Проезд на общественном транспорте и чай включены в стоимость экскурсии.

Скрытый Баку
Скрытый Баку
Скрытый Баку
Скрытый Баку
Скрытый Баку
Скрытый Баку

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро «Ичери шехер».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Irina
Irina
Меня зовут Ирина, я журналист и писатель. Родилась в Баку и очень его люблю. Рассказывать о родном городе и видеть в глазах гостей интерес доставляет мне огромное удовольствие. Я хочу, чтобы вы узнали о том, чего никогда не бывает в статьях вроде «10 мест, которые обязательно стоит посетить в столице Азербайджана». Если я все же включаю классическую достопримечательность в мой маршрут, то рассказываю ее альтернативную историю. Например, альтернативную историю Девичьей башни, согласно которой она сразу становится намного интереснее, загадочнее и, как знать, даже полезнее. До встречи в Баку!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Спасибо Ире за прекрасную прогулку и рассказ о жизни города
1 ноября 2019
Спасибо большое Ирине за экскурсию! Очень приятная в общении девушка, расскажет и покажет все , что вас интересует сопроводив свой рассказ историями и альтернативными фактами, которых нет в путеводителе:)))) Советую😀
13 октября 2019
Если вас не интересует бестолковая беготня по стандартным туристическим маршрутам, сопровождаемая кучей ненужных цифр и сухих фактов, если вы хотите почувствовать душу города - эта экскурсия и этот экскурсовод для вас. Ирина передала нам свое ощущение города. Вы не поверите, но всего за 4 часа она успела влюбить нас в Баку и увидеть город глазами влюбленного в него бакинца.

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