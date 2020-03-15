3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Мистический Баку

Вы погуляете по Старому городу Ичери-шехер, увидите легендарную Девичью башню, раскроете загадки этого вечного символа Баку и почувствуете его волшебную энергетику. Следом посетите могилу средневекового дервиша и дом святого, жившего столетие назад, но до сих почитаемого в Азербайджане. Пройдете по тесным улочкам и представите, что может находиться под ними. А еще отыщете место, которое, согласно народному поверью, дарует исцеление и исполнение желаний.

Взгляд изнутри и в самое сердце!

Вы свернете с центральных улиц и отправитесь исследовать задворки Баку — подворотни, спрятанные за фасадами домов дворики, узкие улочки и маленькие магазинчики. Увидите, как живут обычные люди, и прокатитесь на общественном транспорте. Я покажу старинные фотографии этих мест и помогу понять, каково это — «быть бакинцем». В завершение вы попробуете настоящий местный чай и получите ценные практические советы: где покупать сувениры и местные продукты, куда отправиться вечером и где отведать национальную еду.