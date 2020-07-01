Тоф проводит ещё 7 экскурсий

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  3. В гости к виноделу — деревенская жизнь Азербайджана

Узнать секреты семейной винодельни и насладиться сытным традиционным обедом на берегу моря

Тоф
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Тоф – ваш гид
Вы любите ходить в гости? В таком случае, вы будете рады заглянуть к настоящему мастеру виноделия.

Солнечные виноградники, легкий морской бриз и душевные беседы за домашней трапезой — путешествие по Апшерону погрузит в бакинскую дачную жизнь и расскажет о древних азербайджанских традициях.
От 130 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 6 человек
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В гости к виноделу — деревенская жизнь Азербайджана
В гости к виноделу — деревенская жизнь Азербайджана

Что вас ожидает

По дороге домой
По пути в гости вы полюбуетесь живописными видами Бакинской набережной и Старого Города и увидите такие знаковые места, как Девичью Башню и Башни Огней, Центр Г. Алиева, площадь Флага и Белый Город. Минуя старые нефтепромысловые поселки, я предложу вам посетить храм огнепоклонников и зороастрийцев Атешгях, а также горящую гору ЯнарДаг. После, проезжая через приморские резиденции бакинских миллионеров, мы поговорим о современном бизнесе и экономике Азербайджана.

Семейная винодельня
Нас встретят гостеприимные и радушные хозяева, дом которых утопает в настоящем апшеронском саду, где растут хартут, инжир, вишня, абрикос и знаменитые бакинские помидоры. Но главная достопримечательность — местные виноградники. Вы услышите живой рассказ о секретах виноделия, его сортах, традициях и культуре винопития, а после небольшой экскурсии по участку отправитесь в уютную беседку для дегустации. Вы сможете попробовать до 10-ти сортов великолепного вина и оригинальные домашние закуски. Любителям более крепких напитков будет предложены плодово-ягодные настойки и наливки.

Традиционное застолье
Восславив Бахуса, мы переместимся в аутентичный деревенский ресторанчик, притаившийся в зелени и цветах. Здесь баранину и осетрину едят даже те, кто раньше избегал — готовят безупречно! После трапезы, сытых и довольных, я отвезу вас обратно в город. При желании, по пути мы сможем заехать на пляж и на рынок в стороне от туристических троп.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия начнется от вашего отеля в Баку
  • Возможно, на выбранную вами дату свободного времени не окажется. В таком случае рассматриваем альтернативные даты и маршруты
  • В сезон возможно посещение одного из лучших пляжей Апшерона
  • Эту экскурсию можно совместить с экскурсиями в Храм огнепоклонников Атешгях и Горящую гору Янар Даг. В этом случае, они оплачивается дополнительно и длительность составит 6—7 часов.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включены: транспортные услуги, дегустация до 10 сортов вина и закуски
  • Стоимость обеда в ресторане не включена, но цены вас приятно удивят, так как заведение для местных
  • Есть скидки для больших групп — уточняйте подробности в личных сообщениях
В гости к виноделу — деревенская жизнь Азербайджана
В гости к виноделу — деревенская жизнь Азербайджана
В гости к виноделу — деревенская жизнь Азербайджана
В гости к виноделу — деревенская жизнь Азербайджана
В гости к виноделу — деревенская жизнь Азербайджана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Тоф
Тоф
Я опытный гид, харизматичный коренной бакинец, влюбленный в своё дело профессионал, координатор ассоциации гидов АР, перфекционист, гурман и музыкант, ведущий активный образ жизни. Провожу авторские экскурсии по Баку, Азербайджану и Грузии. Девиз — «Никаких скучных маршрутов!» Мои программы отличаются нетривиальным подходом, легкостью восприятия, надёжностью и гибкостью и нацелены в первую очередь на интересы гостей, потому что для меня каждый гость — личность. На Трипстере я зарегистрирован недавно, поэтому отзывов пока немного, но, уверен, это временное явление ) Обращайтесь, друзья, и вы абсолютно точно влюбитесь в Баку!
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