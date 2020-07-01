Тоф проводит ещё 7 экскурсий

Что вас ожидает

По дороге домой

По пути в гости вы полюбуетесь живописными видами Бакинской набережной и Старого Города и увидите такие знаковые места, как Девичью Башню и Башни Огней, Центр Г. Алиева, площадь Флага и Белый Город. Минуя старые нефтепромысловые поселки, я предложу вам посетить храм огнепоклонников и зороастрийцев Атешгях, а также горящую гору ЯнарДаг. После, проезжая через приморские резиденции бакинских миллионеров, мы поговорим о современном бизнесе и экономике Азербайджана.

Семейная винодельня

Нас встретят гостеприимные и радушные хозяева, дом которых утопает в настоящем апшеронском саду, где растут хартут, инжир, вишня, абрикос и знаменитые бакинские помидоры. Но главная достопримечательность — местные виноградники. Вы услышите живой рассказ о секретах виноделия, его сортах, традициях и культуре винопития, а после небольшой экскурсии по участку отправитесь в уютную беседку для дегустации. Вы сможете попробовать до 10-ти сортов великолепного вина и оригинальные домашние закуски. Любителям более крепких напитков будет предложены плодово-ягодные настойки и наливки.

Традиционное застолье

Восславив Бахуса, мы переместимся в аутентичный деревенский ресторанчик, притаившийся в зелени и цветах. Здесь баранину и осетрину едят даже те, кто раньше избегал — готовят безупречно! После трапезы, сытых и довольных, я отвезу вас обратно в город. При желании, по пути мы сможем заехать на пляж и на рынок в стороне от туристических троп.