Еще несколько необычных экскурсий в Баку

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Влюбиться в Баку за один день!

Увидеть все «визитные карточки» города на насыщенной авто-пешеходной экскурсии

Кямран
Кямран – Гид из Баку
Вы погуляете по Приморскому бульвару, исследуете извилистые улочки Старого Баку и проедете по самым интересным местам современного города.

А еще познакомитесь с азербайджанскими традициями, историей 📖 и менталитетом и ощутите, как органично переплетаются здесь Восток и Запад, древность и современность.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €100 за экскурсию

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Влюбиться в Баку за один день!
Влюбиться в Баку за один день!

Что вас ожидает

Свидание с Баку
Гуляя по живописному Приморскому бульвару, вы рассмотрите Парашютную вышку, международный центр Мугама и здание музея Ковра, созданное по проекту австрийского архитектора Франца Янса. А также увидите очаровательный уголок каналов и островов Маленькая Венеция с лодочками и изящными мостами. Я расскажу, как, когда и кем застраивалась азербайджанская столица ⭐️, какие знаменитые люди ее посещали и как изменился облик города за последние годы.

Баку сквозь столетия
Из Баку современного мы перенесемся в прошлое. Вы погуляете по древним улицам Старого города Ичери-Шехер, погрузитесь в историю 📖 8-9 веков и отыщете места, где снималась «Бриллиантовая рука». А еще услышите легенды таинственной Девичьей башни и рассмотрите дворцовый комплекс Ширваншахов. В завершение я покажу вам модный жилой комплекс «Белый город» и культурный центр Гейдара Алиева, созданный по проекту Захи Хадид.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле 🚘 Honda Insight (Hybrid)
  • Все достопримечательности 🏛️ мы осматриваем снаружи
Влюбиться в Баку за один день!
Влюбиться в Баку за один день!
Влюбиться в Баку за один день!
Влюбиться в Баку за один день!
Влюбиться в Баку за один день!
Влюбиться в Баку за один день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Кямран
Кямран
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Кямран, мне 34 года, я родился и вырос в Баку. В работе мне помогают чувство юмора, знание истории и огромная любовь к родному городу. С нетерпением жду нашей встречи!
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