Еще несколько необычных экскурсий в Баку

Что вас ожидает

Свидание с Баку

Гуляя по живописному Приморскому бульвару, вы рассмотрите Парашютную вышку, международный центр Мугама и здание музея Ковра, созданное по проекту австрийского архитектора Франца Янса. А также увидите очаровательный уголок каналов и островов Маленькая Венеция с лодочками и изящными мостами. Я расскажу, как, когда и кем застраивалась азербайджанская столица ⭐️, какие знаменитые люди ее посещали и как изменился облик города за последние годы.

Баку сквозь столетия

Из Баку современного мы перенесемся в прошлое. Вы погуляете по древним улицам Старого города Ичери-Шехер, погрузитесь в историю 📖 8-9 веков и отыщете места, где снималась «Бриллиантовая рука». А еще услышите легенды таинственной Девичьей башни и рассмотрите дворцовый комплекс Ширваншахов. В завершение я покажу вам модный жилой комплекс «Белый город» и культурный центр Гейдара Алиева, созданный по проекту Захи Хадид.

Организационные детали