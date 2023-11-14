На севере сегодняшней Чехии много лет назад появились Эльбские песчаниковые горы. Со временем горы заросли лесами, а в них закишело зверьём. В конце XVIII века сюда понаехали швейцарцы-художники и начали писать картины, популяризируя этим здешнюю красоту. Позже сложился народный слоган «Чешская Швейцария». Ещё позже через леса протянули облагороженные тропинки, обезопасили обзорные площадки, а в речки напустили лодочников с лодками. Ну и, наконец, природный феномен с интригующим названием был усилен пивом, колбасками и недавно выловленной форелью.

Ныне «Чешская Швейцария» притягивает миллионы пилигримов, принося сотни миллионов денег государственной казне. В наших планах, дотудова добравшись, исходить, сколько окажется по силам, забраться на высокую гору, посмотреть на мир сверху вниз, надышаться воздухом и покататься на лодочке. Ну и отобедать по-людски, само собой.