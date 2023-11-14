Поездка в Чешскую Швейцарию

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоговорящим гидом.
Поездка в Чешскую Швейцарию
Поездка в Чешскую Швейцарию
Поездка в Чешскую Швейцарию
Поездка в Чешскую Швейцарию
Поездка в Чешскую Швейцарию
Поездка в Чешскую Швейцарию
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

На севере сегодняшней Чехии много лет назад появились Эльбские песчаниковые горы. Со временем горы заросли лесами, а в них закишело зверьём. В конце XVIII века сюда понаехали швейцарцы-художники и начали писать картины, популяризируя этим здешнюю красоту. Позже сложился народный слоган «Чешская Швейцария». Ещё позже через леса протянули облагороженные тропинки, обезопасили обзорные площадки, а в речки напустили лодочников с лодками. Ну и, наконец, природный феномен с интригующим названием был усилен пивом, колбасками и недавно выловленной форелью.

Ныне «Чешская Швейцария» притягивает миллионы пилигримов, принося сотни миллионов денег государственной казне. В наших планах, дотудова добравшись, исходить, сколько окажется по силам, забраться на высокую гору, посмотреть на мир сверху вниз, надышаться воздухом и покататься на лодочке. Ну и отобедать по-людски, само собой.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в замки и музеи
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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