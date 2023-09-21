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в происходящее. Без участия гостя экскурсия будет обычной познавательной,а вот при выполнении предложений гида,она превращается в спектакль с твоим участием. Были на экскурсии втроём (я,муж и 20-летняя дочь-студентка),получили максимум удовольствия и эмоций, потому что, согласитесь, сам ты не сможешь прогуляться по центру Батуми, при этом танцуя и распевая шлягеры А Пугачевой и В Меладзе в компании туристов, которые на протяжении 1,5 часов становятся уже такими близкими,что в конце, прощаясь с ними, расстаешься немного с грустью,что все так быстро окончилось.