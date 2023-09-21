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Аудиогид
1.5 часа
Иммерсивная экскурсия по Батуми
Весёлая аудиопрогулка по городу с играми, песнями и интерактивными заданиями
Начало: на площади Европы
€11 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнесса21 сентября 2023Очень позитивная и познавательная экскурсия. Рекомендую.
- ООльга22 августа 2023Очень весело и интересно. Были на экскурсии 10 человек дружной компанией из Тулы. Все сомнения развеялись через 5 минут. Мы
- ММаргарита7 августа 2023Данная экскурсия для открытых миру, позитивно настроенных и любящих пробовать новое людей. Формат построен на активном слушании и максимальном вовлечении
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