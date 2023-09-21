Иммерсивные экскурсии в Батуми

Найдено 5 экскурсий в категории «Иммерсивные» в Батуми, цены от €11. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Иммерсивная экскурсия по Батуми
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
12 отзывов
Иммерсивная экскурсия по Батуми
Весёлая аудиопрогулка по городу с играми, песнями и интерактивными заданиями
Начало: на площади Европы
11 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инесса
    21 сентября 2023
    Иммерсивная экскурсия по Батуми
    Очень позитивная и познавательная экскурсия. Рекомендую.
  • О
    Ольга
    22 августа 2023
    Иммерсивная экскурсия по Батуми
    Очень весело и интересно. Были на экскурсии 10 человек дружной компанией из Тулы. Все сомнения развеялись через 5 минут. Мы
    читать дальше

    под веселую музыку танцевали, пели, и смеялись! Бронировала за 2 дня. Все четко, вовремя, заплатили гиду 200 лари. За эти деньги самое яркое и запоминающееся мероприятие! Однозначно рекомендую гида Вячеслава, спасибо огромное

    Очень весело и интересно. Были на экскурсии 10 человек дружной компанией из Тулы. Все сомнения развеялисьОчень весело и интересно. Были на экскурсии 10 человек дружной компанией из Тулы. Все сомнения развеялисьОчень весело и интересно. Были на экскурсии 10 человек дружной компанией из Тулы. Все сомнения развеялись
  • М
    Маргарита
    7 августа 2023
    Иммерсивная экскурсия по Батуми
    Данная экскурсия для открытых миру, позитивно настроенных и любящих пробовать новое людей. Формат построен на активном слушании и максимальном вовлечении
    читать дальше

    в происходящее. Без участия гостя экскурсия будет обычной познавательной,а вот при выполнении предложений гида,она превращается в спектакль с твоим участием. Были на экскурсии втроём (я,муж и 20-летняя дочь-студентка),получили максимум удовольствия и эмоций, потому что, согласитесь, сам ты не сможешь прогуляться по центру Батуми, при этом танцуя и распевая шлягеры А Пугачевой и В Меладзе в компании туристов, которые на протяжении 1,5 часов становятся уже такими близкими,что в конце, прощаясь с ними, расстаешься немного с грустью,что все так быстро окончилось.

Купите самую интересную из 5 экскурсий в Батуми на 2024 год по теме «Иммерсивные», 12 ⭐ отзывов, цены от €11. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам