Что вас ожидает

Топ города за 2, 5 часа

Мы встретимся у канатной дороги Арго, а затем отправимся исследовать улочки Старого города Батуми. На нашем пути окажутся ключевые здания и памятники: вы заглянете на площадь Пьяцца со знаменитыми часами, пройдете по Батумскому бульвару, увидите старинную мечеть и церковь Св. Николая, полюбуетесь танцующими фонтанами на площади в Европе. У современной инсталляции вспомним романтическую историю Али и Нино. Отыщем в сердце города маленький филиал Турции с колоритными кафе и магазинчиками. А еще вас ждет секретное местечко с чудесным видом на весь Батуми.

Всё, что вам надо знать о Батуми.

Наша прогулка пройдет без занудных экскурсов, без гор имен и дат, ведь наша задача — влюбить вас в Батуми, помочь разобраться в местных обычаях, менталитете и туристических тонкостях. Вы проследите, как маленький Батуми и превратился в суперсовременный город. Разрушите стереотипы, по-новому взглянете на грузинский алфавит через скороговорки, тосты и интонации. Запасетесь полезными рекомендациями — как спланировать отдых в Аджарии, какие места стоит посетить и где вкусно поесть.

Нашу прогулку дополнит дегустация вин в одном из магазинчиков Батуми или, если захотите, мы остановимся на чашечку кофе и мороженое.

Организационные детали