По Батуми — легко и весело!

Раскрыть самые интересные уголки Старого города и почувствовать себя своим в солнечной Аджарии

С шутками, интересными историями и огоньком — именно так пройдет наша обзорная прогулка по Батуми! Современная архитектура и улочки Старого города, набережные и бульвары, аккуратные площади и излюбленные уголки батумцев: за пару часов вы откроете ключевые места столицы Аджарии.

И конечно, получите ценные советы для идеального путешествия.
По Батуми — легко и весело!
По Батуми — легко и весело!
По Батуми — легко и весело!
По Батуми — легко и весело!
По Батуми — легко и весело!
По Батуми — легко и весело!
По Батуми — легко и весело!
По Батуми — легко и весело!
По Батуми — легко и весело!
По Батуми — легко и весело!
По Батуми — легко и весело!

Что вас ожидает

Топ города за 2, 5 часа

Мы встретимся у канатной дороги Арго, а затем отправимся исследовать улочки Старого города Батуми. На нашем пути окажутся ключевые здания и памятники: вы заглянете на площадь Пьяцца со знаменитыми часами, пройдете по Батумскому бульвару, увидите старинную мечеть и церковь Св. Николая, полюбуетесь танцующими фонтанами на площади в Европе. У современной инсталляции вспомним романтическую историю Али и Нино. Отыщем в сердце города маленький филиал Турции с колоритными кафе и магазинчиками. А еще вас ждет секретное местечко с чудесным видом на весь Батуми.

Всё, что вам надо знать о Батуми.

Наша прогулка пройдет без занудных экскурсов, без гор имен и дат, ведь наша задача — влюбить вас в Батуми, помочь разобраться в местных обычаях, менталитете и туристических тонкостях. Вы проследите, как маленький Батуми и превратился в суперсовременный город. Разрушите стереотипы, по-новому взглянете на грузинский алфавит через скороговорки, тосты и интонации. Запасетесь полезными рекомендациями — как спланировать отдых в Аджарии, какие места стоит посетить и где вкусно поесть.

Нашу прогулку дополнит дегустация вин в одном из магазинчиков Батуми или, если захотите, мы остановимся на чашечку кофе и мороженое.

Организационные детали

  • Надевайте удобную обувь и головной убор — у нас солнечно.
  • Винная дегустация входит в стоимость экскурсии
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у канатной дороги Арго
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Анна
Анна
Привет! Нас зовут Анна и Дарья. Дружной командой гидов мы зажигаем в сердцах наших гостей любовь к Батуми. Отлично разбираясь в истории, искусстве и мифологии Грузии, мы делаем свои прогулки информативными и познавательными. Мы расскажем и покажем вам то, что скрыто от посторонних глаз и чего не прочитать ни в одном путеводителе!
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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