Развлекательный дневной Батуми и вечерняя прогулка по городу

Экскурсия по Батуми: Познакомьтесь с курортной столицей Грузии

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автобусная и пешеходная.

Важно! Дети до 5 лет включительно, бесплатно (в случае полной заполненности транспорта, ребенка придеться посадить на колени).

Если в группе до 3 человек включительно, то экскурсия проходит на комфортабельной легковой машине с гидом-водителем, если 4 и более человек на комфортабельном микроавтобусе Mercedes с профессиональными водителем и гидом из нашей команды.
Развлекательный дневной Батуми и вечерняя прогулка по городу
Развлекательный дневной Батуми и вечерняя прогулка по городу
Развлекательный дневной Батуми и вечерняя прогулка по городу
Развлекательный дневной Батуми и вечерняя прогулка по городу

Что вас ожидает:

  • Парк 6 мая
  • Озеро Нуригели
  • Зоопарк
  • Аквариум
  • Шоу дельфинов
  • Новый бульвар
  • Статуя Али и Нино
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Батуми —столица Аджарии и главный черноморский курорт Грузии. В этом городе много контрастов, достопримечательностей и интересных мест. В нашей туре-прогулке по Батуми мы предлагаем познакомиться с несколькими изюминками курортной столицы Грузии. Вас ждет невероятно насыщенный и интересный день, скорее присоединяйтесь к нам!

Программа

Начнем с пешей увлекательной прогулки. Парк 6 мая в Батуми - один из самых больших и зеленых парков столицы Аджарии. Тут есть большая зеленая зона для отдыха, озеро естественного происхождения, зоопарк, дельфинарий, аттракционы для детей и много чего еще. В самом центре городского парка большим зеркальным блюдцем расположилось красивое озеро Нуригели. Озеро находится рядом с морем и соединяется с ним небольшим каналом, что делает его похожим на лагуну

Далее мы заглянем в зоопарк и аквариум, которые находятся здесь же, на территории парка.

В 16:00 мы отправимся на безумно красивое "Шоу дельфинов" и дальше полет восторга и мега вкусных эмоций! Около 18:30 отправляемся гулять по Новому бульвару в Батуми.

После посетим местный символ любви — Батумскую гигантскую металлическую любовь подвижной статуи Али и Нино. Статуя представляет собой фигуры женщины и мужчины. Они стремятся друг к другу, в течение 8-10 минут они двигаются очень оригинально и красиво. А в конце они сливаются так, что как будто одно целое – бесподобно красивое зрелище. Не забудьте зарядить телефоны. Памятные фото\видео\рилс гарантированы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Траспортное и экскурсионное обслуживание. Зоопарк Батуми
Что не входит
  • Входные билеты: Аквариум – 2 лари с чел. Дельфинарий- 20 лари с чел. Цицинатела - 3 лари с чел. (по желанию) Морская прогулка - от 30 лари с чел. (по желанию)
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник в 14:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Необычные
Активный отдых
На весь день
Обзорные
Животные
Развлечения
Вечерние

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