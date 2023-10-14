Начнем с пешей увлекательной прогулки. Парк 6 мая в Батуми - один из самых больших и зеленых парков столицы Аджарии. Тут есть большая зеленая зона для отдыха, озеро естественного происхождения, зоопарк, дельфинарий, аттракционы для детей и много чего еще. В самом центре городского парка большим зеркальным блюдцем расположилось красивое озеро Нуригели. Озеро находится рядом с морем и соединяется с ним небольшим каналом, что делает его похожим на лагуну

Далее мы заглянем в зоопарк и аквариум, которые находятся здесь же, на территории парка.

В 16:00 мы отправимся на безумно красивое "Шоу дельфинов" и дальше полет восторга и мега вкусных эмоций! Около 18:30 отправляемся гулять по Новому бульвару в Батуми.

После посетим местный символ любви — Батумскую гигантскую металлическую любовь подвижной статуи Али и Нино. Статуя представляет собой фигуры женщины и мужчины. Они стремятся друг к другу, в течение 8-10 минут они двигаются очень оригинально и красиво. А в конце они сливаются так, что как будто одно целое – бесподобно красивое зрелище. Не забудьте зарядить телефоны. Памятные фото\видео\рилс гарантированы.