Экскурсия по Батуми: Познакомьтесь с курортной столицей Грузии
Важно! Дети до 5 лет включительно, бесплатно (в случае полной заполненности транспорта, ребенка придеться посадить на колени).
Если в группе до 3 человек включительно, то экскурсия проходит на комфортабельной легковой машине с гидом-водителем, если 4 и более человек на комфортабельном микроавтобусе Mercedes с профессиональными водителем и гидом из нашей команды.
Что вас ожидает:
- Парк 6 мая
- Озеро Нуригели
- Зоопарк
- Аквариум
- Шоу дельфинов
- Новый бульвар
- Статуя Али и Нино
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Программа
Начнем с пешей увлекательной прогулки. Парк 6 мая в Батуми - один из самых больших и зеленых парков столицы Аджарии. Тут есть большая зеленая зона для отдыха, озеро естественного происхождения, зоопарк, дельфинарий, аттракционы для детей и много чего еще. В самом центре городского парка большим зеркальным блюдцем расположилось красивое озеро Нуригели. Озеро находится рядом с морем и соединяется с ним небольшим каналом, что делает его похожим на лагуну
Далее мы заглянем в зоопарк и аквариум, которые находятся здесь же, на территории парка.
В 16:00 мы отправимся на безумно красивое "Шоу дельфинов" и дальше полет восторга и мега вкусных эмоций! Около 18:30 отправляемся гулять по Новому бульвару в Батуми.
После посетим местный символ любви — Батумскую гигантскую металлическую любовь подвижной статуи Али и Нино. Статуя представляет собой фигуры женщины и мужчины. Они стремятся друг к другу, в течение 8-10 минут они двигаются очень оригинально и красиво. А в конце они сливаются так, что как будто одно целое – бесподобно красивое зрелище. Не забудьте зарядить телефоны. Памятные фото\видео\рилс гарантированы.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Траспортное и экскурсионное обслуживание. Зоопарк Батуми
- Что не входит
- Входные билеты: Аквариум – 2 лари с чел. Дельфинарий- 20 лари с чел. Цицинатела - 3 лари с чел. (по желанию) Морская прогулка - от 30 лари с чел. (по желанию)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник в 14:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.