Приглашаем в приключение на целый день, которое включает в себя сразу три основные экскурсии 🧭 в окрестностях Батуми:посещение ботанического сада, горы ⛰️ и водопады Аджарии, а также вечернюю обзорную экскурсию ⛳ по городу.
За 1 день вы успеете: искупаться на самом красивом пляже, увидеть три водопада, позавтракать в горах, отобедать аджарскими блюдами, попробовать настоящее грузинское вино 🍷, погулять по тенистым аллеям ботанического сада, познакомиться с Батуми, посетить самую древнюю крепость и еще много всего!
Ориентировочное расписание дня (все зависит от количества участников группы, погодных условий и ритма группы)
07. 00- встречаемся у колоннады у входа в парк 🌳 6 мая и отправляемся в горную Аджарию.
Пока еще утренний туман расстилается над водной гладью рек, можно наблюдать как облака мирно отдыхают прямо на склонах зеленых гор.
Первая наша остановка будет на завтрак, в одном уютном местечке, среди красивейшей природы.
Что может быть лучше чашки кофе или качественного грузинского чая, с нежным сочным хачапури, да еще и в отличной компании.
Дальше мы отправимся смотреть достопримечательности 🏛️, которые вызывают интерес у многих туристов:
- Водопад Махунцети- высота водопада Махунцети в Аджарии это спорный момент как для местных жителей, так и для туристов, большинство соглашаются с показателем 20 метров, другие же абсолютно серьёзно утверждают, что его высота не менее 40 метров.
- Его называют самым большим водопадом в Аджарии, мы же скажем правду - он является самым известным и раскрученным. Но этот факт не умоляет его красоты.
- Мост царицы Тамары - это мост, возведен во времена правления царицы Тамар.
- Именное название эта арочная конструкция получила в честь тогдашней правительницы Тамары, ведь именно по её указу начали строить мосты такой конфигурации.
- Мы постараемся показать самые посещаемые достопримечательности как можно раньше, пока еще нет толпы.
- А дальше, будем наслаждаться красотами не спеша, смакуя незабываемые моменты.
- 10. 00 мы выезжаем к грузинско-турецкой границе, где вы сможете наглядно убедиться в том, что Турция уж очень близко, а также посмотреть на пляжи курортных городков Сарпи, Квариати.
- Обязательно посетим водопад Андрея Первозваного и сделаем остановку на пляже Квариати, где у Вас будет немного времени, чтобы искупаться (остановка зависит от погоды).
- 14:00 выезжаем в крепость Гонио, где вы сможете окунуться в атмосферу древности, в этом вам помогут артефакты, которые собраны в местном археологическом музее, а также рассказы гида.
- История крепости насчитывает несколько тысячелетий. Древнейшие археологические пласты, раскопанные археологами на территории крепости относятся к XV-XVII векам до н. э.
- 15. 00 путь длинной в 26 км скрасят рассказы нашего гида о прекрасном городе Батуми, вдоль которого и лежит наша дорога в мир субтропиков, невероятных видов растений.
- 16. 00 нас ждут экзотические растения в замечательном месте: ботаническом саду, наша прогулка 👣 займет около 1. 5-2 часов.
- 18. 00 едем любоваться вечерними огнями Батуми. Вас ждет пешеходная экскурсия по улочкам старого города, посещение бульвара и поющих фонтанов.
- Батуми - это погружение во всеобщую атмосферу праздника. Город 🏙️ контрастный и необычный. Он влюбляет в себя с первых минут пребывания в нем; с первого вдоха, влажного субтропического воздуха; с первой чашки кофе, выпитой на бульваре; с первой велосипедной прогулки вдоль набережной; с первого заката солнца…Батуми-место, куда всегда хочется возвращаться.
- 20. 00 окончание экскурсионного дня, во время которого, вы получите массу впечатлений и много полезной информации.