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Три экскурсии за 1 день "Сказочная Аджария"

Kateryna S.
Kateryna S. – Гид из Батуми
За 1 день вы успеете: искупаться на самом красивом пляже, увидеть три водопада, позавтракать в горах ⛰️, отобедать аджарскими блюдами, попробовать настоящее грузинское вино 🍷, погулять по тенистым аллеям ботанического сада, познакомиться с Батуми, посетить самую древнюю крепость и еще много всего!
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 18 человек

  • $85 за человека

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Три экскурсии за 1 день "Сказочная Аджария"
Три экскурсии за 1 день "Сказочная Аджария"

Что вы увидите

  • слияние рек Чорохи и Аджарисцкали, водопад Махунцети, мост царицы Тамары, гидроэлектростанция, Сарпи (грузинско-турецкая граница), водопад Андрея Первозванного, водопад Мирвети
  • Квариати, крепость Гонио, ботанический сад Батуми
  • старые кварталы Батуми, площадь Пьяцца, поющие фонтаны на старом бульваре
  • площадь Европы, парк чудес, Мечеть Орта-Джами
  • канатная дорога Арго, алфавитная башня, церковь святого Николая
  • морской вокзал Батуми, старый маяк, колесо обозрения
  • скульптура «Али и Нино», театральная площадь, поющие 3D фонтаны.
Приглашаем в приключение на целый день, которое включает в себя сразу три основные экскурсии 🧭 в окрестностях Батуми:посещение ботанического сада, горы ⛰️ и водопады Аджарии, а также вечернюю обзорную экскурсию ⛳ по городу.
За 1 день вы успеете: искупаться на самом красивом пляже, увидеть три водопада, позавтракать в горах, отобедать аджарскими блюдами, попробовать настоящее грузинское вино 🍷, погулять по тенистым аллеям ботанического сада, познакомиться с Батуми, посетить самую древнюю крепость и еще много всего!
Ориентировочное расписание дня (все зависит от количества участников группы, погодных условий и ритма группы)
07. 00- встречаемся у колоннады у входа в парк 🌳 6 мая и отправляемся в горную Аджарию.
Пока еще утренний туман расстилается над водной гладью рек, можно наблюдать как облака мирно отдыхают прямо на склонах зеленых гор.
Первая наша остановка будет на завтрак, в одном уютном местечке, среди красивейшей природы.
Что может быть лучше чашки кофе или качественного грузинского чая, с нежным сочным хачапури, да еще и в отличной компании.

Дальше мы отправимся смотреть достопримечательности 🏛️, которые вызывают интерес у многих туристов:

  • Водопад Махунцети- высота водопада Махунцети в Аджарии это спорный момент как для местных жителей, так и для туристов, большинство соглашаются с показателем 20 метров, другие же абсолютно серьёзно утверждают, что его высота не менее 40 метров.
  • Его называют самым большим водопадом в Аджарии, мы же скажем правду - он является самым известным и раскрученным. Но этот факт не умоляет его красоты.
  • Мост царицы Тамары - это мост, возведен во времена правления царицы Тамар.
  • Именное название эта арочная конструкция получила в честь тогдашней правительницы Тамары, ведь именно по её указу начали строить мосты такой конфигурации.
  • Мы постараемся показать самые посещаемые достопримечательности как можно раньше, пока еще нет толпы.
  • А дальше, будем наслаждаться красотами не спеша, смакуя незабываемые моменты.
  • 10. 00 мы выезжаем к грузинско-турецкой границе, где вы сможете наглядно убедиться в том, что Турция уж очень близко, а также посмотреть на пляжи курортных городков Сарпи, Квариати.
  • Обязательно посетим водопад Андрея Первозваного и сделаем остановку на пляже Квариати, где у Вас будет немного времени, чтобы искупаться (остановка зависит от погоды).
  • 14:00 выезжаем в крепость Гонио, где вы сможете окунуться в атмосферу древности, в этом вам помогут артефакты, которые собраны в местном археологическом музее, а также рассказы гида.
  • История крепости насчитывает несколько тысячелетий. Древнейшие археологические пласты, раскопанные археологами на территории крепости относятся к XV-XVII векам до н. э.
  • 15. 00 путь длинной в 26 км скрасят рассказы нашего гида о прекрасном городе Батуми, вдоль которого и лежит наша дорога в мир субтропиков, невероятных видов растений.
  • 16. 00 нас ждут экзотические растения в замечательном месте: ботаническом саду, наша прогулка 👣 займет около 1. 5-2 часов.
  • 18. 00 едем любоваться вечерними огнями Батуми. Вас ждет пешеходная экскурсия по улочкам старого города, посещение бульвара и поющих фонтанов.
  • Батуми - это погружение во всеобщую атмосферу праздника. Город 🏙️ контрастный и необычный. Он влюбляет в себя с первых минут пребывания в нем; с первого вдоха, влажного субтропического воздуха; с первой чашки кофе, выпитой на бульваре; с первой велосипедной прогулки вдоль набережной; с первого заката солнца…Батуми-место, куда всегда хочется возвращаться.
  • 20. 00 окончание экскурсионного дня, во время которого, вы получите массу впечатлений и много полезной информации.
Что входит
  • транспортное обслуживание (машина с кондиционером)
  • профессиональный русскоговорящий гид по всему маршруту
  • входные билеты в объекты
  • завтрак и обед
  • настоящее грузинское вино
  • вода для каждого участника тура.
Начало
🚩 колоннада у входа в парк 6 мая
Место завершения
🏁 парк 6 мая
Три экскурсии за 1 день "Сказочная Аджария"
Три экскурсии за 1 день "Сказочная Аджария"
Три экскурсии за 1 день "Сказочная Аджария"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Kateryna S.
Kateryna S.
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