Приглашаем в приключение на целый день, которое включает в себя сразу три основные экскурсии 🧭 в окрестностях Батуми:посещение ботанического сада, горы ⛰️ и водопады Аджарии, а также вечернюю обзорную экскурсию ⛳ по городу.

За 1 день вы успеете: искупаться на самом красивом пляже, увидеть три водопада, позавтракать в горах, отобедать аджарскими блюдами, попробовать настоящее грузинское вино 🍷, погулять по тенистым аллеям ботанического сада, познакомиться с Батуми, посетить самую древнюю крепость и еще много всего!

Ориентировочное расписание дня (все зависит от количества участников группы, погодных условий и ритма группы)

07. 00- встречаемся у колоннады у входа в парк 🌳 6 мая и отправляемся в горную Аджарию.

Пока еще утренний туман расстилается над водной гладью рек, можно наблюдать как облака мирно отдыхают прямо на склонах зеленых гор.

Первая наша остановка будет на завтрак, в одном уютном местечке, среди красивейшей природы.

Что может быть лучше чашки кофе или качественного грузинского чая, с нежным сочным хачапури, да еще и в отличной компании.

Дальше мы отправимся смотреть достопримечательности 🏛️, которые вызывают интерес у многих туристов: