Индивидуальная обзорная экскурсия по Лиссабону

Автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Автомобильная и пешеходная.

Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Лиссабону
Индивидуальная обзорная экскурсия по Лиссабону
Индивидуальная обзорная экскурсия по Лиссабону
Индивидуальная обзорная экскурсия по Лиссабону
Индивидуальная обзорная экскурсия по Лиссабону

Что вас ожидает 🤩

  • Парк Эдуарда VII
  • Проспект Свободы
  • Беленская Башня
  • Монастырь Жеронимуш
  • Памятник Первооткрывателям
  • Кафедральный собор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Лиссабон — исторический и промышленный центр Португалии, город, который поражает сочетанием древности и современных технологий. Самостоятельно познакомиться с Лиссабоном сложно, настолько он яркий и многогранный.

Поэтому мы предлагаем вам уникальную обзорную экскурсию по Лиссабону, во время которой вы увидите основные достопримечательности города.

Мы начнем свое знакомство с Лиссабоном на смотровой площадке в парке Эдуарда Седьмого. Не забудьте взять с собой фотоаппарат, ведь отсюда открывается великолепный вид на Семь холмов Лиссабона и реку Тежу.

Затем вы прогуляетесь по живописному проспекту Свободы, когда-то давно бывшему огороженном стенами — тут можно было гулять только знати. Сейчас же на проспект Свободы приезжают любители шопинга со всей Португалии — тут открыты лучшие магазины и бутики.

После мы отправимся в район Белен, настоящий музей Эпохи Великих Географических открытий: тут расположен Жеронимуш, монастырь Иеронимитов, в котором молился сам Васко да Гама перед отплытием в Индию и памятник первооткрывателям. Не забудьте попробовать знаменитые пирожные «пантеиш», ставшие символом Лиссабона — на местной фабрике по секретному рецепту их готовят более 170 лет.

Затем вдоль берега реки Тежу мы вернемся в центр Лиссабона, в район Алфама. Вы сможете сделать фотографии на смотровых площадках Порташ-ду-Сол и Санта-Лузия и полюбоваться улочками, украшенными плиткой Алежу. Нас ждет Кафедральный Собор, центр католической Португалии.

Финальная точка нашей экскурсии — район Байша, построенный в далеком восемнадцатом веке, после землетрясения. Вы увидите величественный мост 25 апреля, соединяющий два берега Тежи и статую Иисуса Христа, пешеходную Агашту и французские фонтаны на площади Росиу.

Программа

Парк Эдуарда VII, проспект Свободы, основные городские площади - Реставраторов, Россиу, Фигейра, Коммерции, смотровые площадки, район Белен, Беленская Башня, монастырь Жеронимуш, памятник Первооткрывателям, район Алфама, Кафедральный собор.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входной билет в Монастырь Жеронимуш (10€). Входной билет на Беленькую башню (6€)
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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