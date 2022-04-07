Лиссабон — исторический и промышленный центр Португалии, город, который поражает сочетанием древности и современных технологий. Самостоятельно познакомиться с Лиссабоном сложно, настолько он яркий и многогранный.

Поэтому мы предлагаем вам уникальную обзорную экскурсию по Лиссабону, во время которой вы увидите основные достопримечательности города.

Мы начнем свое знакомство с Лиссабоном на смотровой площадке в парке Эдуарда Седьмого. Не забудьте взять с собой фотоаппарат, ведь отсюда открывается великолепный вид на Семь холмов Лиссабона и реку Тежу.

Затем вы прогуляетесь по живописному проспекту Свободы, когда-то давно бывшему огороженном стенами — тут можно было гулять только знати. Сейчас же на проспект Свободы приезжают любители шопинга со всей Португалии — тут открыты лучшие магазины и бутики.

После мы отправимся в район Белен, настоящий музей Эпохи Великих Географических открытий: тут расположен Жеронимуш, монастырь Иеронимитов, в котором молился сам Васко да Гама перед отплытием в Индию и памятник первооткрывателям. Не забудьте попробовать знаменитые пирожные «пантеиш», ставшие символом Лиссабона — на местной фабрике по секретному рецепту их готовят более 170 лет.

Затем вдоль берега реки Тежу мы вернемся в центр Лиссабона, в район Алфама. Вы сможете сделать фотографии на смотровых площадках Порташ-ду-Сол и Санта-Лузия и полюбоваться улочками, украшенными плиткой Алежу. Нас ждет Кафедральный Собор, центр католической Португалии.

Финальная точка нашей экскурсии — район Байша, построенный в далеком восемнадцатом веке, после землетрясения. Вы увидите величественный мост 25 апреля, соединяющий два берега Тежи и статую Иисуса Христа, пешеходную Агашту и французские фонтаны на площади Росиу.