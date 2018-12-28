2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Экскурсия-знакомство в удобном формате

Авто-экскурсия по Лиссабону позволит вам увидеть знаковые районы и достопримечательности столицы, не устав от подъёмов на городские холмы. У важных исторических объектов мы будем останавливаться, чтобы познакомиться с ними поближе, а по дороге я расскажу о судьбе Португалии, возникновении и развитии Лиссабона. Поговорим о традициях страны, о ярком праздновании Дня Святого Антония, о вкусных символах Португалии — портвейне и зелёном вине. А в кафе 1837 года вы попробуете традиционные пирожные Паштейш де Белем.

Районы Помбалино, Шиаду и история города на главных площадях

В районе Помбалино, по которому мы прогуляемся пешком, я расскажу о землетрясении 18 века и строительстве нового города, а в Шиаду вы увидите первые сейсмостойкие дома в мире и старейшую иезуитскую церковь мира. Проедем по Авенида да Либердаде — Елисейским полям Лиссабона, через площадь Реставраторов, где я расскажу о восстановлении монархии, и побываем на площадях Коммерции и Россио — сердце города.

Эпоха Великих географических открытий и панорамы

Район Белен перенесёт в 16 век: вы полюбуетесь монастырём Жеронимуш и узнаете об особенностях португальского стиля Мануэлино у башни Белен. Особой темой станет эпоха Великих географических открытий: вы увидите гробницу Васко да Гамы и памятник Первооткрывателям, около которого поговорим о том, как корабли уходили открывать новые земли. И, конечно, знакомство с Лиссабоном не обойдётся без панорамных площадок: вы полюбуетесь городом с со смотровых Сеньора ду Монте и в парке Эдуарда VII.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые хотят познакомиться с Лиссабоном и ищут экскурсию от профессионального гида на качественном транспорте с водителем.