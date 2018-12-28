2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Португалия
  2. Лиссабон
  3. Экскурсии

  4. Лиссабон — любовь с первого взгляда

Узнать и увидеть самое главное в городе на насыщенной автомобильной экскурсии

Елена
Задать вопрос
Елена – ваш гид
За 4 часа вы успеете открыть все грани истории и архитектуры солнечного Лиссабона.

Проследите путь города, начиная со времён до н.э., узнаете о традициях и кухне Португалии и погрузитесь в эпоху Великих географических открытий.

Всё это, конечно, на фоне must-see мест Лиссабона: районов Помбалино и Шиаду, монастыря Жеронимуш и башни Белен — шедевров стиля Мануэлино, площадей Россио и Коммерции, а также двух смотровых площадок.
215 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии2 отзыва
5
Лиссабон — любовь с первого взгляда
Лиссабон — любовь с первого взгляда

Что вас ожидает

Экскурсия-знакомство в удобном формате
Авто-экскурсия по Лиссабону позволит вам увидеть знаковые районы и достопримечательности столицы, не устав от подъёмов на городские холмы. У важных исторических объектов мы будем останавливаться, чтобы познакомиться с ними поближе, а по дороге я расскажу о судьбе Португалии, возникновении и развитии Лиссабона. Поговорим о традициях страны, о ярком праздновании Дня Святого Антония, о вкусных символах Португалии — портвейне и зелёном вине. А в кафе 1837 года вы попробуете традиционные пирожные Паштейш де Белем.

Районы Помбалино, Шиаду и история города на главных площадях
В районе Помбалино, по которому мы прогуляемся пешком, я расскажу о землетрясении 18 века и строительстве нового города, а в Шиаду вы увидите первые сейсмостойкие дома в мире и старейшую иезуитскую церковь мира. Проедем по Авенида да Либердаде — Елисейским полям Лиссабона, через площадь Реставраторов, где я расскажу о восстановлении монархии, и побываем на площадях Коммерции и Россио — сердце города.

Эпоха Великих географических открытий и панорамы
Район Белен перенесёт в 16 век: вы полюбуетесь монастырём Жеронимуш и узнаете об особенностях португальского стиля Мануэлино у башни Белен. Особой темой станет эпоха Великих географических открытий: вы увидите гробницу Васко да Гамы и памятник Первооткрывателям, около которого поговорим о том, как корабли уходили открывать новые земли. И, конечно, знакомство с Лиссабоном не обойдётся без панорамных площадок: вы полюбуетесь городом с со смотровых Сеньора ду Монте и в парке Эдуарда VII.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые хотят познакомиться с Лиссабоном и ищут экскурсию от профессионального гида на качественном транспорте с водителем.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Мы заберём вас у вашего отеля, а завершим экскурсию в удобном для вас месте.
  • Дополнительных расходов нет.
Лиссабон — любовь с первого взгляда
Лиссабон — любовь с первого взгляда
Лиссабон — любовь с первого взгляда
Лиссабон — любовь с первого взгляда
Лиссабон — любовь с первого взгляда
Лиссабон — любовь с первого взгляда
Лиссабон — любовь с первого взгляда
Лиссабон — любовь с первого взгляда
Лиссабон — любовь с первого взгляда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Елена
Елена
Здравствуйте, уважаемые гости! Вы собираетесь в Португалию и ищите тех людей, которые смогут организовать ваш досуг. Вы правильно оказались на этой страниче! Меня зовут Елена, я гид по всей стране, имею два высших образования, которые получила в Москве. Закончила институт туризма в Лиссабоне. Лицензированный гид. Предлагаю вам погрузиться в мир португальской культуры во время интереснейших экскурсионных программ. Я смогу организовать для вас любой индивидуальный или групповой тур. Мой более чем десятилетний опыт, является гарантией профессионализма.
Напишите мне

2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

28 декабря 2018
Отличная экскурсия и прекрасный экскурсовод Елена. Отлично продуманный маршрут, куча интересных новых фактов. Мы были полны положительными эмоциями и впечатлениями.
24 сентября 2018
Лена-замечательный экскурсовод! Знающий и неутомимый. Каждую минуту заполняла информацией, заботилась чтобы нам было комфортно, увлекательно, понятно, запомнилось. Показать Лиссабон в нескольких источитеских эпохах - задача не простая, творческая, и Лене это отлично удалось. Спасибо огромное !

Обзорные экскурсии в Лиссабоне

Такой разный ЛиссабонТакой разный ЛиссабонТакой разный Лиссабон
12 за человека
3.5 часа
290 отзывов
Проникнуться особым ритмом столицы Португалии на обзорной прогулке по Алфаме, Байше и Шиаду
Лиссабон пьянит и увлекает, берет под крыло и делится магической энергией океана. На этой прогулке вы проникнитесь очарованием таинственных и удивительно контрастных районов Лиссабона и начнете лучше понимать португальцев. Вы побываете в Алфаме и узнаете, почему здесь можно перекидывать соль из окна в окно, а не ходить к соседу. Пройдете сквозь арку Августа и увидите пристань Кайш-даш-Колунаш, принимавшей королей и великих мореплавателей. И, конечно, прогуляетесь по роскошному району Шиаду, где в старинной кондитерской продают знаменитые «паштел де ната».
Прогулка в атмосфере старого доброго ЛиссабонаПрогулка в атмосфере старого доброго ЛиссабонаПрогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
65 за экскурсию
3 часа
160 отзывов
Проникнуться духом, традициями и видами на дружеской экскурсии по самобытным районам
Предупреждаем: прогулка не оставит шансов не влюбиться в Лиссабон! Украшенные плиткой азулежу дома Алфамы и Моурарии, старинные площади Байши и виды Грасы — вы исследуете самые аутентичные кварталы. Полюбуетесь панорамами и удивитесь сочетанию традиционного стиля и современных граффити, ароматов сардин и выпечки. С рассказами о менталитете португальцев и полезными советами эти три часа станут запоминающейся первой встречей с Лиссабоном.
Знакомство с Лиссабоном на тук-тукеЗнакомство с Лиссабоном на тук-тукеЗнакомство с Лиссабоном на тук-туке
84 за экскурсию
2 часа
67 отзывов
Прокатиться по старейшим районам от Алфамы до Шиаду, останавливаясь на главных панорамных площадках
Взбираться на семь крутых холмов Лиссабона трудно даже выносливым — куда лучше неспешно прокатиться по ним на тук-туке! Приготовьтесь погрузиться в культурную среду Португалии среди стройных фасадов Байши и самобытных переулков Моурарии, увидеть волшебные панорамы Алфамы и проникнуться контрастами города.
Ежедневная прогулка по ЛиссабонуЕжедневная прогулка по ЛиссабонуЕжедневная прогулка по Лиссабону
20 за человека
2 часа
285 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Во время прогулки по Лиссабону мы поделимся с вами историческими фактами и расскажем о реалиях города, покажем яркие достопримечательности и нетуристические места. Выбирайте один из двух маршрутов — и вы увидите город со смотровых площадок, узнаете, где послушать фаду, в какие необычные бары стоит заглянуть и где попробовать типичные португальские блюда.
Лиссабон, который покорит ваше сердцеЛиссабон, который покорит ваше сердцеЛиссабон, который покорит ваше сердце
77 за экскурсию
2.5 часа
188 отзывов
Ощутить колорит Старого города и навсегда влюбиться в Лиссабон с первого дня путешествия
Знакомство с Лиссабоном лучше всего начать с левой части города — районов Байша, Алфама, Моурария и Граса, по которым я зову вас прогуляться. Именно здесь вы почувствуете особый контраст между прошлыми эпохами города и современным укладом его жизни. Проникнете в историю фаду, услышите местные легенды, узнаете о блошиных рынках и модных кафешках. Лиссабон — это город постоянных открытий, и я буду счастлива влюбить в него вас!
Первые шаги в ЛиссабонеПервые шаги в ЛиссабонеПервые шаги в Лиссабоне
От 65 за экскурсию
4 часа
7 отзывов
Познакомиться с историей многоликого города на улицах блистательной Байши и старинной Алфамы
На этой прогулке вы погрузитесь в гущу исторических событий Лиссабона, исследуете многолюдные улицы Байши и извилистые переулочки Алфамы. Насладитесь волнующими панорамами города и чашечкой кофе с паштейш-де-ната. А главное, не только узнаете столицу Португалии — но и почувствуете её!

Выбирайте и другие экскурсии в Лиссабоне

За городомСинтраМузеи и искусствоВ другой городНеобычные маршрутыСетубалГастрономическиеТрансферыБашня БеленДля детейОбзорныеМыс РокаМонастырь ЖеронимушКашкайшПлощадь КоммерцииФотосессииГрупповыеДворец КелушМонастырь КармелитовКрыши и панорамыИндивидуальныеЗамок Святого ГеоргияРайон БеленМонсантоПлощадь РоссиуВсеАлфамаИстория и архитектураПешкомДворец АжудаНа автомобилеСо скидкойОбидушНа корабликеМузей КаретАугуштаНа автобусе