Уникальная экскурсия «Замки Синтры» в полной мере продемонстрирует вам красоты Синтры — священного места, где когда-то жила богиня-охотница Диана, а многие называют раем на земле.

Вы увидите величественную мавританскую крепость, построенную обитавшими в этом регионе маврами — отлично сохранившимся памятником их культуры.

В Синтре в разное время жили богатейшие и знаменитые семье страны, включая королевскую семью, поэтому она полна особняками, дворцами и замками. Вы посетите четыре самых знаменитых дворца региона.

Первая наша остановка — дворец Пена. В восемнадцатом веке, на месте разрушенного монастыря, король Фердинанд и королева Мария Вторая построили дворец для отдыха от трудов. Тут до сих пор хранятся вещи последней королевской семьи, а убранство замка позволяет перенестись во времена блистательной династии.

Затем мы отправимся в знаменитый дворцово-парковый комплекс Кинта да Регалейра, который построил миллиардер-масон. Вас поразит лабиринт подземных ходов, водопадов и гротов, а желающие смогут пройти обрат масонского посвящения через очищение души в подземном колодце.

В парке дворца Монсеррат вы сможете полюбоваться растениями со всего мира. Множество укромных местечек, беседок и арок, удивительной красоты цветники — все это заслуживает множество фотографий.

И, наконец, мы отправимся в сердце Синтры — Национальный королевский дворец, самый старый в Португалии. Он был построен еще в первой половине четырнадцатого века и во многом его интерьеры сохранились до наших дней.