Замки Синтры

Автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Автомобильная и пешеходная.

Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов.
Замки Синтры
Замки Синтры
Замки Синтры
Замки Синтры
Замки Синтры
Замки Синтры

Что вас ожидает 🤩

  • Дворец Пена
  • Мавританская крепость
  • Парк и дворец Монсеррат
  • Усадьба Кинта да Регалейра
  • Национальный дворец Синтры
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Уникальная экскурсия «Замки Синтры» в полной мере продемонстрирует вам красоты Синтры — священного места, где когда-то жила богиня-охотница Диана, а многие называют раем на земле.

Вы увидите величественную мавританскую крепость, построенную обитавшими в этом регионе маврами — отлично сохранившимся памятником их культуры.

В Синтре в разное время жили богатейшие и знаменитые семье страны, включая королевскую семью, поэтому она полна особняками, дворцами и замками. Вы посетите четыре самых знаменитых дворца региона.

Первая наша остановка — дворец Пена. В восемнадцатом веке, на месте разрушенного монастыря, король Фердинанд и королева Мария Вторая построили дворец для отдыха от трудов. Тут до сих пор хранятся вещи последней королевской семьи, а убранство замка позволяет перенестись во времена блистательной династии.

Затем мы отправимся в знаменитый дворцово-парковый комплекс Кинта да Регалейра, который построил миллиардер-масон. Вас поразит лабиринт подземных ходов, водопадов и гротов, а желающие смогут пройти обрат масонского посвящения через очищение души в подземном колодце.

В парке дворца Монсеррат вы сможете полюбоваться растениями со всего мира. Множество укромных местечек, беседок и арок, удивительной красоты цветники — все это заслуживает множество фотографий.

И, наконец, мы отправимся в сердце Синтры — Национальный королевский дворец, самый старый в Португалии. Он был построен еще в первой половине четырнадцатого века и во многом его интерьеры сохранились до наших дней.

Программа

Дворец Пена, Мавританская крепость, усадьба Кинта да Регалейра, парк и дворец Монсеррат, Национальный дворец Синтры.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Бутилированная вода
Что не входит
  • Входной билет во Дворец Пена (14€). Входной билет в Кинта да Регалейра (6€). Входной билет в Парк и дворец Монсеррат (8€). Входной билет в Национальный дворец Синтры (10€). Входной билет в Мавританскую крепость (8€)
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

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