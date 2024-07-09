скидка
5%
1.5 часа
Водная прогулка
Яхтенная прогулка в Адлере: море, паруса и свобода
Исследуйте красоту Адлера с воды во время уникальной парусной прогулки. Под парусом встретьте дельфинов и Кавказ
Начало: В Адлере порт Имеретинский возле отеля Альфа Сириу...
Расписание: ежедневно в 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00 и 19:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
18901 796₽ за человека
3 часа
Водная прогулка
Групповая экскурсия: рыбалка в Адлере с купанием и угощением ухой
Проведите три часа на морской рыбалке в Адлере! Наслаждайтесь панорамами, купанием и вкуснейшей ухой, приготовленной на борту профессиональным капитаном
Начало: В порту Кудепста
Расписание: ежедневно в 08:00, 11:00, 14:00 и 17:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2 999₽ за человека
1.5 часа
Водная прогулка
Парусная яхта в Адлере: прогулка с видами Кавказа и Олимпийского парка
Погрузитесь в мир морских приключений с парусной прогулкой в Адлере. Захватывающие виды и отличные фото-воспоминания ждут вас
Начало: В Имеретинском порту Адлера
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия9 июля 2024Впервые были на морской прогулке в Адлере. Накануне позвонила диспетчер, объяснила, где место встречи. Капитан судна Андрей милый человек. Купались в открытом море, вода чистейшая. Дельфин разок показался. Сделали много красивых фото, виды с моря впечатляют. Спасибо Андрею и организаторам
- ЮЮлия20 июня 2024Хорошая прогулка, у нас были замечательный и отзывчивый капитан. Парус раскрывал, было достаточно времени поплавать в море и пофотографироваться. Очень приятная прогулка
- ММария29 октября 2023Экскурсия прошла вообще супер, капитан очень приятный, вежливый, располагающий и веселый, судно в прекрасном состоянии, чистейшая, прелесть) очень порадовали меня
- ННадежда24 июля 2023Спасибо капитану Виталию за экскурсию! Мы подплыли к стае дельфинов, это было невероятно! Ловили рыбу, потом капитан нам пожарил ее на костре. Веселая танцевальная музыка, купание в открытом море, достаточное количество времени, чтобы половить рыбу и поплавать. Было супер!
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Круизы однодневные»
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