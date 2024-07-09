Ю Юлия Морская парусная прогулка Впервые были на морской прогулке в Адлере. Накануне позвонила диспетчер, объяснила, где место встречи. Капитан судна Андрей милый человек. Купались в открытом море, вода чистейшая. Дельфин разок показался. Сделали много красивых фото, виды с моря впечатляют. Спасибо Андрею и организаторам

Ю Юлия Морская парусная прогулка Хорошая прогулка, у нас были замечательный и отзывчивый капитан. Парус раскрывал, было достаточно времени поплавать в море и пофотографироваться. Очень приятная прогулка

М Мария Адлер: морская рыбалка с купанием читать дальше шезлонги и кресла-мешки на верхней палубе) купались в открытом море, рыб наловили съели, а потом мы встретили много дельфинов 🥰🥰😍😍😍 мне очень все понравилось, спасибо за экскурсию! 🤗🤗🤗 Экскурсия прошла вообще супер, капитан очень приятный, вежливый, располагающий и веселый, судно в прекрасном состоянии, чистейшая, прелесть) очень порадовали меня