Круизы однодневные – экскурсии в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы однодневные» в Адлере, цены от 1 796 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Душевная прогулка под парусом в Адлере
На яхте
скидка
5%
63 отзыва
1.5 часа
Водная прогулка
Яхтенная прогулка в Адлере: море, паруса и свобода
Исследуйте красоту Адлера с воды во время уникальной парусной прогулки. Под парусом встретьте дельфинов и Кавказ
Начало: В Адлере порт Имеретинский возле отеля Альфа Сириу...
Расписание: ежедневно в 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00 и 19:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
18901 796 за человека
Адлер: морская рыбалка с купанием
На катере
2 отзыва
3 часа
Водная прогулка
Групповая экскурсия: рыбалка в Адлере с купанием и угощением ухой
Проведите три часа на морской рыбалке в Адлере! Наслаждайтесь панорамами, купанием и вкуснейшей ухой, приготовленной на борту профессиональным капитаном
Начало: В порту Кудепста
Расписание: ежедневно в 08:00, 11:00, 14:00 и 17:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2 999 за человека
Морская парусная прогулка
На яхте
28 отзывов
1.5 часа
Водная прогулка
Парусная яхта в Адлере: прогулка с видами Кавказа и Олимпийского парка
Погрузитесь в мир морских приключений с парусной прогулкой в Адлере. Захватывающие виды и отличные фото-воспоминания ждут вас
Начало: В Имеретинском порту Адлера
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    9 июля 2024
    Морская парусная прогулка
    Впервые были на морской прогулке в Адлере. Накануне позвонила диспетчер, объяснила, где место встречи. Капитан судна Андрей милый человек. Купались в открытом море, вода чистейшая. Дельфин разок показался. Сделали много красивых фото, виды с моря впечатляют. Спасибо Андрею и организаторам
    Впервые были на морской прогулке в Адлере. Накануне позвонила диспетчер, объяснила, где место встречи. Капитан судна
  • Ю
    Юлия
    20 июня 2024
    Морская парусная прогулка
    Хорошая прогулка, у нас были замечательный и отзывчивый капитан. Парус раскрывал, было достаточно времени поплавать в море и пофотографироваться. Очень приятная прогулка
  • М
    Мария
    29 октября 2023
    Адлер: морская рыбалка с купанием
    Экскурсия прошла вообще супер, капитан очень приятный, вежливый, располагающий и веселый, судно в прекрасном состоянии, чистейшая, прелесть) очень порадовали меня
    читать дальше

    шезлонги и кресла-мешки на верхней палубе) купались в открытом море, рыб наловили съели, а потом мы встретили много дельфинов 🥰🥰😍😍😍 мне очень все понравилось, спасибо за экскурсию! 🤗🤗🤗

  • Н
    Надежда
    24 июля 2023
    Адлер: морская рыбалка с купанием
    Спасибо капитану Виталию за экскурсию! Мы подплыли к стае дельфинов, это было невероятно! Ловили рыбу, потом капитан нам пожарил ее на костре. Веселая танцевальная музыка, купание в открытом море, достаточное количество времени, чтобы половить рыбу и поплавать. Было супер!

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Круизы однодневные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
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  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Набережная
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в августе 2024
Сейчас в Адлере в категории "Круизы однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 796 до 2 999 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 93 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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