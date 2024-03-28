6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
«По следам Бажова» - тур по знаковым для писателя местам
Начало: Метро 1905 года, возможно по согласованию
Расписание: В любой день, кроме понедельника и вторника (нерабочие дни музеев)
Завтра в 09:00
3 окт в 09:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Нижний Тагил - столица «железного царства» Демидовых
Начало: По Вашему выбору
Расписание: По заявке
4 окт в 13:00
5 окт в 17:00
14 670₽ за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Нижний Тагил - кладезь народных промыслов
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
4 окт в 13:00
5 окт в 17:00
14 670₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр28 марта 2024экскурсия была замечательной!!! Ребята отработали замечательно. Мы увидели картины Айвазовского,Репина,Шишкина. Увидели все выпускаемые танки в России,Увидели росписи подносов. увидели падующую башню
- ММихеева26 сентября 2023Завод-музей
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «поход»
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