поход – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «поход» в Екатеринбурге, цены от 12 500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
«По следам Бажова» - тур по знаковым для писателя местам
На машине
12 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
«По следам Бажова» - тур по знаковым для писателя местам
Начало: Метро 1905 года, возможно по согласованию
Расписание: В любой день, кроме понедельника и вторника (нерабочие дни музеев)
Завтра в 09:00
3 окт в 09:00
12 500 за всё до 4 чел.
Нижний Тагил - столица «железного царства» Демидовых
На машине
На автобусе
1 отзыв
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Нижний Тагил - столица «железного царства» Демидовых
Начало: По Вашему выбору
Расписание: По заявке
4 окт в 13:00
5 окт в 17:00
14 670 за всё до 3 чел.
Нижний Тагил - кладезь народных промыслов
На машине
На автобусе
1 отзыв
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Нижний Тагил - кладезь народных промыслов
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
4 окт в 13:00
5 окт в 17:00
14 670 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «поход»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «По следам Бажова» - тур по знаковым для писателя местам
  2. Нижний Тагил - столица «железного царства» Демидовых
  3. Нижний Тагил - кладезь народных промыслов
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Плотинка
  2. Самое главное
  3. Дом Севастьянова
  4. Храм на Крови
  5. Ганина яма
  6. Ельцин Центр
  7. Набережная
  8. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  9. Уралмаш
  10. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в октябре 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "поход" можно забронировать 3 экскурсии от 12 500 до 14 670. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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