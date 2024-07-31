Мои заказы

В аэропорт Кольцово – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «В аэропорт Кольцово» в Екатеринбурге, цены от 5900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Уральская кругосветка
На машине
7 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Уральская кругосветка
Индивидуальная экскурсия по Екатеринбургу и окрестностям подарит уникальные впечатления. Узнайте о судьбе царской семьи и промышленниках Урала
Начало: В центре города
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
12 000 ₽ за всё до 2 чел.
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу + выезд на Ганину яму
На машине
6.5 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу
Путешествие по Екатеринбургу и Ганиной яме - это шанс узнать о судьбе Романовых и истории города. Подходит для тех, кто впервые в столице Урала
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер + неформальное знакомство с Екатеринбургом
На машине
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер + неформальное знакомство с Екатеринбургом
Познакомьтесь с Екатеринбургом во время трансфера: от аэропорта до отеля через центр города с интересными историями и советами местных жителей
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
5900 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Катерина
    31 июля 2024
    Трансфер + неформальное знакомство с Екатеринбургом
    Отличная экскурсия и очень удобно: обзор города + поездка в лес и трансфер с аэропорта.

    Соколиный камень не столь впечатлил, а
    читать дальше

    вот река- замечательное место тиши и гармонии.

    Подъем до камня - хороший вызов и увлекательное путешествие)

    Граница Азии и Европы.

    Гид Ксения - приятная, открытая девушка. Экскурсия - скорее беседа с приятелем без формализма и занудства.

    Рекомендую

  • И
    Ирина
    25 марта 2024
    Трансфер + неформальное знакомство с Екатеринбургом
    Спасибо большое Ксении за энергичную познавательную и неформальную экскурсию!
  • и
    ирина
    16 декабря 2023
    Трансфер + неформальное знакомство с Екатеринбургом
    Экскурсия, которая сочетает в себе сразу несколько положительных моментов. Во -
    первых вы благополучно и комфортно добираетесь до места назначения.
    читать дальше

    Во - вторых получаете обзорную экскурсию по городу из окна автомобиля, которая познакомит вас со всеми основными достопримечательностями города и, в дальнейшем поможет вам сориентироваться с тем, что хотелось бы рассмотреть и узнать более подробно.
    В случае, если у вас небольшой отрезок времени пребывания в городе, то считаю, что это идеально для короткого знакомства с городом, в любое удобное для Вас время.

  • И
    Ирина
    15 ноября 2023
    Трансфер + неформальное знакомство с Екатеринбургом
    Благодарим Ксению за теплую встречу в аэропорту. Ксения показала нам Екатеринбург с теплотой и любовью!
    Влажная и туманная погода располагала к такому виду экскурсии. Неформальное знакомство состоялось и было очень информативно. Советами Ксении воспользовались и остались очень довольны. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «В аэропорт Кольцово»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Уральская кругосветка
  2. Обзорная экскурсия по Екатеринбургу + выезд на Ганину яму
  3. Трансфер + неформальное знакомство с Екатеринбургом
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Плотинка
  2. Самое главное
  3. Дом Севастьянова
  4. Храм на Крови
  5. Ганина яма
  6. Набережная
  7. Ельцин Центр
  8. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  9. Дом Ипатьева
  10. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в декабре 2025
Сейчас в Екатеринбурге в категории "В аэропорт Кольцово" можно забронировать 3 экскурсии от 5900 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Екатеринбурге на 2025 год по теме «В аэропорт Кольцово», 41 ⭐ отзыв, цены от 5900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль