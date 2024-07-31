Индивидуальная
до 2 чел.
Уральская кругосветка
Индивидуальная экскурсия по Екатеринбургу и окрестностям подарит уникальные впечатления. Узнайте о судьбе царской семьи и промышленниках Урала
Начало: В центре города
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
12 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборОбзорная экскурсия по Екатеринбургу
Путешествие по Екатеринбургу и Ганиной яме - это шанс узнать о судьбе Романовых и истории города. Подходит для тех, кто впервые в столице Урала
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер + неформальное знакомство с Екатеринбургом
Познакомьтесь с Екатеринбургом во время трансфера: от аэропорта до отеля через центр города с интересными историями и советами местных жителей
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
5900 ₽ за всё до 3 чел.
- ККатерина31 июля 2024Отличная экскурсия и очень удобно: обзор города + поездка в лес и трансфер с аэропорта.
Соколиный камень не столь впечатлил, а
- ИИрина25 марта 2024Спасибо большое Ксении за энергичную познавательную и неформальную экскурсию!
- иирина16 декабря 2023Экскурсия, которая сочетает в себе сразу несколько положительных моментов. Во -
первых вы благополучно и комфортно добираетесь до места назначения.
- ИИрина15 ноября 2023Благодарим Ксению за теплую встречу в аэропорту. Ксения показала нам Екатеринбург с теплотой и любовью!
Влажная и туманная погода располагала к такому виду экскурсии. Неформальное знакомство состоялось и было очень информативно. Советами Ксении воспользовались и остались очень довольны. Спасибо!
