Походы выходного дня – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Походы выходного дня» в Екатеринбурге, цены от 11 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На Марс и обратно - за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
На Марс и обратно - за один день: Уральский Марс и порог Ревун
Техногенные пейзажи могут быть невероятно красивыми. Карьеры под Богдановичем - словно другая планета. Погуляем по дюнам, сделаем фото на фоне красных водоёмов
4 июля в 18:00
5 июля в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки
Пройти через живописный лес к необычным скалам и узнать о происхождении этих пейзажей
Начало: Недалеко от станции метро Геологическая
28 июня в 08:00
1 июля в 08:00
11 300 за всё до 4 чел.
Озеро Аракуль и Аракульские Шиханы - с подъёмом на вершину
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
10 часов
Озеро Аракуль и Аракульские Шиханы - с подъёмом на вершину
Отправиться в путешествие к живописным скалам, поплавать на сапах и устроить пикник
Начало: У вашего отеля в Екатеринбурге
27 июня в 08:00
29 июня в 09:30
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Maks
    8 июня 2024
    На Марс и обратно - за один день
    Все понравилось! Интересная экскурсия! Шикарная природа и отличное настроение!
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки
    Для нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любит свою работу и Урал.
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    Ольга с энтузиазмом рассказывала историю и отвечала на наши воспрсы. Что мотивирует приехать ещё раз, чтобы посмотреть все красоты. Маршрут построен легко, не требует физической подготовки, трек небольшой, но интересный, так как рельеф разнообразный. На всех локациях было достаточно времени, чтобы насладиться природой. А большой плбс индивидуальных туров- отсутствие большого количества людей на локации, приятный бонус для красивых фото

    Для нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любитДля нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любитДля нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любитДля нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любитДля нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любит
  • К
    Кристина
    29 мая 2024
    На Марс и обратно - за один день
    Были с друзьями на экскурсии у Юрия по уральскому марсу, на скале в Каменске-Уральском и у порога Ревун. Сама экскурсия
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    была просто супер, все соответствует описанию. Юрий тоже отличный экскурсовод: интересно и подробно все рассказал, подстроился под наш ритм, график и юмор. Очень комфортный и приятный экскурсовод. Точно поедем с ним куда-то еще!

    Были с друзьями на экскурсии у Юрия по уральскому марсу, на скале в Каменске-Уральском и уБыли с друзьями на экскурсии у Юрия по уральскому марсу, на скале в Каменске-Уральском и уБыли с друзьями на экскурсии у Юрия по уральскому марсу, на скале в Каменске-Уральском и уБыли с друзьями на экскурсии у Юрия по уральскому марсу, на скале в Каменске-Уральском и уБыли с друзьями на экскурсии у Юрия по уральскому марсу, на скале в Каменске-Уральском и у
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    На Марс и обратно - за один день
    Чудесная поездка. Прекрасный гид (он же водитель) Юрий! Офигенные виды самого "Марса"! Ревун, скалы, придорожное кафе с ооочень недорогой едой "как дома" - все сложилось! Очень довольны и всем рекомендуем к обязательному посещению! Юрию отдельное спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Походы выходного дня»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На Марс и обратно - за один день
  2. Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки
  3. Озеро Аракуль и Аракульские Шиханы - с подъёмом на вершину
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Храм на Крови
  3. Дом Севастьянова
  4. Ельцин Центр
  5. Набережная
  6. Ганина яма
  7. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  8. Уралмаш
  9. Дом Ипатьева
  10. Городок чекистов
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Походы выходного дня" можно забронировать 3 экскурсии от 11 300 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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