1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
На Марс и обратно - за один день: Уральский Марс и порог Ревун
Техногенные пейзажи могут быть невероятно красивыми. Карьеры под Богдановичем - словно другая планета. Погуляем по дюнам, сделаем фото на фоне красных водоёмов
4 июля в 18:00
5 июля в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки
Пройти через живописный лес к необычным скалам и узнать о происхождении этих пейзажей
Начало: Недалеко от станции метро Геологическая
28 июня в 08:00
1 июля в 08:00
11 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Озеро Аракуль и Аракульские Шиханы - с подъёмом на вершину
Отправиться в путешествие к живописным скалам, поплавать на сапах и устроить пикник
Начало: У вашего отеля в Екатеринбурге
27 июня в 08:00
29 июня в 09:30
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMaks8 июня 2024Все понравилось! Интересная экскурсия! Шикарная природа и отличное настроение!
- ЕЕлена5 июня 2024Для нас экскурсию провела гид Ольга. Было очень приятно провести время с человеком, котрый действительно любит свою работу и Урал.
- ККристина29 мая 2024Были с друзьями на экскурсии у Юрия по уральскому марсу, на скале в Каменске-Уральском и у порога Ревун. Сама экскурсия
- ЕЕлена29 мая 2024Чудесная поездка. Прекрасный гид (он же водитель) Юрий! Офигенные виды самого "Марса"! Ревун, скалы, придорожное кафе с ооочень недорогой едой "как дома" - все сложилось! Очень довольны и всем рекомендуем к обязательному посещению! Юрию отдельное спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Походы выходного дня»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Походы выходного дня" можно забронировать 3 экскурсии от 11 300 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Екатеринбурге на 2024 год по теме «Походы выходного дня», 11 ⭐ отзывов, цены от 11300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август