Мастер-классы по рисованию – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 7 экскурсий в категории «Мастер-классы по рисованию» в Екатеринбурге, цены от 2000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
УМЕСТный стрит-арт
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Стрит-арт и граффити Екатеринбурга
Путешествие по Екатеринбургу, полное красок и историй. Узнайте, как стрит-арт оживляет город и вдохновляет жителей. Необычные муралы ждут вас
Начало: Рядом с Городком чекистов, район Ленина-Луначарско...
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Мастер-класс по рисованию акрилом в Екатеринбурге
1 час
10 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Рисование акрилом в Екатеринбурге
Погрузитесь в мир искусства на мастер-классе по рисованию акрилом в Екатеринбурге. Научитесь создавать картины, которые станут украшением вашего дома
Начало: На улице Луначарского
Сегодня в 11:00
Завтра в 17:00
2000 ₽ за человека
Мастер-класс по изготовлению ароматических свечей в Екатеринбурге
1 час
10 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Мастер-класс по изготовлению ароматических свечей в Екатеринбурге
Создайте свою уникальную ароматическую свечу в светлой студии Екатеринбурга. Выберите аромат, подсвечник и другие компоненты. Специальные навыки не требуются
Начало: В центре города на улице Луначарского
Сегодня в 11:00
Завтра в 13:00
2500 ₽ за человека
Мастер-класс по созданию посоха дождя
4 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Создание посоха дождя своими руками
Узнайте секреты создания посоха дождя и создайте свой инструмент из природных материалов. Все материалы и инструменты предоставляются
Начало: У метро «Чкаловская»
Расписание: в среду в 15:00, в пятницу в 11:00
12 дек в 11:00
17 дек в 15:00
2000 ₽ за человека
Мастер-класс по рисованию в Екатеринбурге (мини-группа)
2 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Мастер-класс по рисованию в Екатеринбурге (мини-группа)
Написать картину под руководством опытного художника
Начало: В центре города на улице Луначарского
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2700 ₽ за человека
Екатеринбург: архитектурно-гастрономическая прогулка
Пешая
2 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Екатеринбург: архитектурно-гастрономическая прогулка
Прогуляйтесь по центру Екатеринбурга, узнайте городские легенды и попробуйте знаменитые уральские пельмени
Начало: Кофейня EXIT COFFEE
18 дек в 10:00
19 дек в 10:00
6930 ₽ за всё до 6 чел.
Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга
Пешая
30 минут
-
10%
34 отзыва
Фотопрогулка
до 4 чел.
Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга: ваши яркие моменты
Прогулка с фотографом по историческому центру Екатеринбурга. Вас ждут живописные локации и интересные рассказы о городе. Подходит для всех возрастов
Начало: У Президентского центра
Завтра в 13:30
11 дек в 10:00
5850 ₽6500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    14 октября 2025
    Мастер-класс по рисованию акрилом в Екатеринбурге
    Посетили мастер-класс по рисованию с подругой и остались в полном восторге! Атмосфера была невероятно уютной и располагающей к творчеству. Полина
    читать дальше

    — настоящий профессионал своего дела. Её мягкий подход помог нам разобраться в тонкостях техники работы с акрилом.
    Благодаря её поддержке мы смогли создать что-то действительно красивое.
    Однозначно рекомендую этот мастер-класс всем, кто хочет попробовать себя в рисовании или просто приятно провести время в творческой атмосфере. Уверена, что вернусь сюда снова на этот или другой творческий мастер-класс!

    Посетили мастер-класс по рисованию с подругой и остались в полном восторге! Атмосфера была невероятно уютной и располагающей к творчеству. Полина
  • Т
    Татьяна
    20 августа 2025
    Мастер-класс по рисованию акрилом в Екатеринбурге
    Отличный педагог, отправляла на мастер-класс дочь 11 лет, она в восторге. немного неудобное расположение, но зато за углом хороший узбекский ресторан, где мы с удовольствием провели время, ожидая ребенка))
  • М
    Мария
    8 августа 2025
    Мастер-класс по рисованию акрилом в Екатеринбурге
    Здравствуйте! В моем городе мне всегда некогда пойти на мастер класс, а тут выдались выходные в Екатеринбурге и с удовольствием
    читать дальше

    пошла к Полине. Замечательная девушка, спокойная, улыбчивая. Очень точно все объясняет, подсказывает и показывает! Рисовать под ее руководством одно удовольствие! Рекомендую всем сходить и попробовать! Полине желаю процветания и обязательно осуществить все задуманные планы!!! 🩷

    Здравствуйте! В моем городе мне всегда некогда пойти на мастер класс, а тут выдались выходные в Екатеринбурге и с удовольствием
  • Т
    Тамара
    23 марта 2025
    Мастер-класс по рисованию акрилом в Екатеринбурге
    Большое спасибо за мастер-класс. Полина очень просто и интересно объясняет, что и для чего нужно, с чего начать, как продолжить.
    читать дальше

    Очень понравилось рисовать и видеть, как постепенно из под кисти выходит довольно милая картина. Здорово, что есть такие мастер-классы, которые оставляют хорошие впечатления от творчества и собственное творение на память.

    Большое спасибо за мастер-класс. Полина очень просто и интересно объясняет, что и для чего нужно, с чего начать, как продолжить.
  • Е
    Елена
    22 марта 2025
    Мастер-класс по рисованию акрилом в Екатеринбурге
    На мастер классе выбираете картинку, которую будете рисовать. Потом Полина все подробно описывает и подсказывает, как рисовать
    Рекомендую
    На мастер классе выбираете картинку, которую будете рисовать. Потом Полина все подробно описывает и подсказывает, как рисовать
  • Е
    Елена
    10 декабря 2024
    Мастер-класс по рисованию в Екатеринбурге (мини-группа)
    Огромное спасибо Полине за прекрасный мк по рисованию маслом.
    При покупке МК было много сомнений, а получится ли) но, Полина очень
    читать дальше

    подробно все объяснила и сняла все наши сомнения! Рисунки получились! А главное, атмосфера и хорошее настроение. Отдельно хочу отметить организацию студии: очень красивое оформление, много замечательных работ автора, много света. Очень рекомендуем!

  • К
    Ксения
    28 октября 2024
    Мастер-класс по рисованию акрилом в Екатеринбурге
    Время мастер-класса пролетело незаметно! Полина - очень приятный и легкий в общении наставник, все вам расскажет и объяснит, подскажет. Если вам хочется интересно провести время и забрать что-то овеществленное на память домой, то вам сюда!
  • С
    Светлана
    12 октября 2024
    Мастер-класс по рисованию акрилом в Екатеринбурге
    На мастер-класс, ходили с мужем. Я совсем не умею рисовать. Полина грамотно и тактично шаг за шагом сопровождала мои действия
    читать дальше

    в рисовании. Понравилось, что можно было выбрать рисунок самой. Рекомендую, даже если вы впервые взяли кисточку в руке. Настроение и внутреннее состоянии наполненности вам обеспечено, ведь рядом профессиональная милая Полина.

    На мастер-класс, ходили с мужем. Я совсем не умею рисовать. Полина грамотно и тактично шаг за шагом сопровождала мои действия
  • Е
    Екатерина
    22 сентября 2024
    Мастер-класс по рисованию акрилом в Екатеринбурге
    Это совершенно невероятно смотреть на работу, созданную своими руками! Я ни разу не пробовала живопись акрилом, да и вообще рисую
    читать дальше

    просто для развлечения, потому результат меня просто удивил. Вот, что значит руководство умелого мастера!
    А еще Полина отвечает доступно на все вопросы и можно выбрать самому (!!!), что хочется нарисовать!!!
    Спасибо огромное!!!!
    Буду в Екатеринбурге - обязательно приду еще!
    Настоятельно рекомендую всем интересующимся!!!

    Это совершенно невероятно смотреть на работу, созданную своими руками! Я ни разу не пробовала живопись акрилом, да и вообще рисую
  • О
    Оксана
    17 августа 2024
    Мастер-класс по рисованию акрилом в Екатеринбурге
    Замечательный преподаватель, приятная располагающая атмосфера, понравился результат😊
    Замечательный преподаватель, приятная располагающая атмосфера, понравился результат😊
  • А
    Алена
    16 августа 2024
    Мастер-класс по рисованию в Екатеринбурге (мини-группа)
    Спасибо огромное за мастер-класс, дочери очень понравилось, отличная атмосфера в студии, грамотный подход к ребёнку, объяснение! Дочь впервые рисовала маслом, она в восторге! Отдельное спасибо за фотографии!
    Спасибо огромное за мастер-класс, дочери очень понравилось, отличная атмосфера в студии, грамотный подход к ребёнку, объяснение!
  • T
    Tatiana
    12 августа 2024
    Мастер-класс по рисованию акрилом в Екатеринбурге
    Я, конечно, не художник, но что-то получилось) Полина подсказывала и давала попробовать рисовать разными способами и инструментами — и напоминала,
    читать дальше

    что попробовать что-то не так мазнуть/чиркнуть — некритично. За это отдельное спасибо, потому что все всегда хочется отдельно и по линеечке и без ошибок с первого раза. Этот мастер-класс самое то, чтобы понять, нравится ли вам рисование — оптимальное и по количеству вводных данных, и по размеру картины и по продолжительности 💜 Спасибо, если буду в Екатеринбурге снова — загляну снова!

    Я, конечно, не художник, но что-то получилось) Полина подсказывала и давала попробовать рисовать разными способами и инструментами — и напоминала,

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Мастер-классы по рисованию»

Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в декабре 2025
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Мастер-классы по рисованию" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 2000 до 6930 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 99 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
