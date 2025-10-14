Индивидуальная
до 7 чел.
Стрит-арт и граффити Екатеринбурга
Путешествие по Екатеринбургу, полное красок и историй. Узнайте, как стрит-арт оживляет город и вдохновляет жителей. Необычные муралы ждут вас
Начало: Рядом с Городком чекистов, район Ленина-Луначарско...
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Рисование акрилом в Екатеринбурге
Погрузитесь в мир искусства на мастер-классе по рисованию акрилом в Екатеринбурге. Научитесь создавать картины, которые станут украшением вашего дома
Начало: На улице Луначарского
Сегодня в 11:00
Завтра в 17:00
2000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Мастер-класс по изготовлению ароматических свечей в Екатеринбурге
Создайте свою уникальную ароматическую свечу в светлой студии Екатеринбурга. Выберите аромат, подсвечник и другие компоненты. Специальные навыки не требуются
Начало: В центре города на улице Луначарского
Сегодня в 11:00
Завтра в 13:00
2500 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Создание посоха дождя своими руками
Узнайте секреты создания посоха дождя и создайте свой инструмент из природных материалов. Все материалы и инструменты предоставляются
Начало: У метро «Чкаловская»
Расписание: в среду в 15:00, в пятницу в 11:00
12 дек в 11:00
17 дек в 15:00
2000 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Мастер-класс по рисованию в Екатеринбурге (мини-группа)
Написать картину под руководством опытного художника
Начало: В центре города на улице Луначарского
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Екатеринбург: архитектурно-гастрономическая прогулка
Прогуляйтесь по центру Екатеринбурга, узнайте городские легенды и попробуйте знаменитые уральские пельмени
Начало: Кофейня EXIT COFFEE
18 дек в 10:00
19 дек в 10:00
6930 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга: ваши яркие моменты
Прогулка с фотографом по историческому центру Екатеринбурга. Вас ждут живописные локации и интересные рассказы о городе. Подходит для всех возрастов
Начало: У Президентского центра
Завтра в 13:30
11 дек в 10:00
5850 ₽
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина14 октября 2025Посетили мастер-класс по рисованию с подругой и остались в полном восторге! Атмосфера была невероятно уютной и располагающей к творчеству. Полина
- ТТатьяна20 августа 2025Отличный педагог, отправляла на мастер-класс дочь 11 лет, она в восторге. немного неудобное расположение, но зато за углом хороший узбекский ресторан, где мы с удовольствием провели время, ожидая ребенка))
- ММария8 августа 2025Здравствуйте! В моем городе мне всегда некогда пойти на мастер класс, а тут выдались выходные в Екатеринбурге и с удовольствием
- ТТамара23 марта 2025Большое спасибо за мастер-класс. Полина очень просто и интересно объясняет, что и для чего нужно, с чего начать, как продолжить.
- ЕЕлена22 марта 2025На мастер классе выбираете картинку, которую будете рисовать. Потом Полина все подробно описывает и подсказывает, как рисовать
Рекомендую
- ЕЕлена10 декабря 2024Огромное спасибо Полине за прекрасный мк по рисованию маслом.
При покупке МК было много сомнений, а получится ли) но, Полина очень
- ККсения28 октября 2024Время мастер-класса пролетело незаметно! Полина - очень приятный и легкий в общении наставник, все вам расскажет и объяснит, подскажет. Если вам хочется интересно провести время и забрать что-то овеществленное на память домой, то вам сюда!
- ССветлана12 октября 2024На мастер-класс, ходили с мужем. Я совсем не умею рисовать. Полина грамотно и тактично шаг за шагом сопровождала мои действия
- ЕЕкатерина22 сентября 2024Это совершенно невероятно смотреть на работу, созданную своими руками! Я ни разу не пробовала живопись акрилом, да и вообще рисую
- ООксана17 августа 2024Замечательный преподаватель, приятная располагающая атмосфера, понравился результат😊
- ААлена16 августа 2024Спасибо огромное за мастер-класс, дочери очень понравилось, отличная атмосфера в студии, грамотный подход к ребёнку, объяснение! Дочь впервые рисовала маслом, она в восторге! Отдельное спасибо за фотографии!
- TTatiana12 августа 2024Я, конечно, не художник, но что-то получилось) Полина подсказывала и давала попробовать рисовать разными способами и инструментами — и напоминала,
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Мастер-классы по рисованию»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в декабре 2025
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Мастер-классы по рисованию" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 2000 до 6930 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 99 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Екатеринбурге на 2025 год по теме «Мастер-классы по рисованию», 99 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль