Калининград — это, наверное, самый велосипедный город России, и если вы не увидите его из седла велосипеда, то не ощутите в полной мере дух города. Я приглашаю вас на неспешную велопрогулку по индивидуальному маршруту. Мы проедем вдоль главных исторических ворот города: Фридрихсбургских, Королевских, Закхаймских и других, а между ними увидим самые фотогеничные локации, улицы и парки. По коням!

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Наблюдать красоту города

Мы вместе прокатимся по самым фотогеничным локациям Калининграда и я постараюсь открыть вам его аутентичную прусскую красоту. Основными точками на прогулке будут ворота города: Аусфальские, Фридрихсбургские, Бранденбургские, Росгартенские и другие. Маршрут между ними построен по самым красивым улицам и паркам. Экскурсия индивидуальная, поэтому сможем скорректировать прогулку в зависимости от вашей подготовки и по желанию делать остановки на отдых. Дистанция составит от 14 до 17 км.

Почему Калининград — особенный

Это не историческая экскурсия, а велопрогулка для любителей городского пейзажа и охотников за фотогеничными локациями. Конечно же, в беседе я расскажу об истории этих мест и открою малоизвестные изюминки города. Мы поговорим о том, что сейчас происходит с Калининградом, чем он отличается от других городов России и почему в нем хочется жить. И подскажу, что еще можно посмотреть, куда сходить и какие сувениры увезти с собой на память об этом путешествии.

Организационные детали