Мы вместе прокатимся по самым фотогеничным локациям Калининграда и я постараюсь открыть вам его аутентичную прусскую красоту. Основными точками на прогулке будут ворота города: Аусфальские, Фридрихсбургские, Бранденбургские, Росгартенские и другие. Маршрут между ними построен по самым красивым улицам и паркам. Экскурсия индивидуальная, поэтому сможем скорректировать прогулку в зависимости от вашей подготовки и по желанию делать остановки на отдых. Дистанция составит от 14 до 17 км.
Это не историческая экскурсия, а велопрогулка для любителей городского пейзажа и охотников за фотогеничными локациями. Конечно же, в беседе я расскажу об истории этих мест и открою малоизвестные изюминки города. Мы поговорим о том, что сейчас происходит с Калининградом, чем он отличается от других городов России и почему в нем хочется жить. И подскажу, что еще можно посмотреть, куда сходить и какие сувениры увезти с собой на память об этом путешествии.