Городские ворота: уютная велоэкскурсия по Калининграду

В размеренном темпе прокатиться по аутентичным локациям и сделать фото на память

5
2 отзыва
Калининград — это, наверное, самый велосипедный город России, и если вы не увидите его из седла велосипеда, то не ощутите в полной мере дух города. Я приглашаю вас на неспешную велопрогулку по индивидуальному маршруту.

Мы проедем вдоль главных исторических ворот города: Фридрихсбургских, Королевских, Закхаймских и других, а между ними увидим самые фотогеничные локации, улицы и парки. По коням!
Городские ворота: уютная велоэкскурсия по Калининграду
Городские ворота: уютная велоэкскурсия по Калининграду
Городские ворота: уютная велоэкскурсия по Калининграду
Городские ворота: уютная велоэкскурсия по Калининграду
Городские ворота: уютная велоэкскурсия по Калининграду
Городские ворота: уютная велоэкскурсия по Калининграду
Городские ворота: уютная велоэкскурсия по Калининграду
Городские ворота: уютная велоэкскурсия по Калининграду
Городские ворота: уютная велоэкскурсия по Калининграду
Городские ворота: уютная велоэкскурсия по Калининграду
Городские ворота: уютная велоэкскурсия по Калининграду
Городские ворота: уютная велоэкскурсия по Калининграду
Городские ворота: уютная велоэкскурсия по Калининграду
Городские ворота: уютная велоэкскурсия по Калининграду
Городские ворота: уютная велоэкскурсия по Калининграду
Городские ворота: уютная велоэкскурсия по Калининграду
Городские ворота: уютная велоэкскурсия по Калининграду
Городские ворота: уютная велоэкскурсия по Калининграду
Ближайшие даты:
22
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Описание

Что вас ожидает

Наблюдать красоту города

Мы вместе прокатимся по самым фотогеничным локациям Калининграда и я постараюсь открыть вам его аутентичную прусскую красоту. Основными точками на прогулке будут ворота города: Аусфальские, Фридрихсбургские, Бранденбургские, Росгартенские и другие. Маршрут между ними построен по самым красивым улицам и паркам. Экскурсия индивидуальная, поэтому сможем скорректировать прогулку в зависимости от вашей подготовки и по желанию делать остановки на отдых. Дистанция составит от 14 до 17 км.

Почему Калининград — особенный

Это не историческая экскурсия, а велопрогулка для любителей городского пейзажа и охотников за фотогеничными локациями. Конечно же, в беседе я расскажу об истории этих мест и открою малоизвестные изюминки города. Мы поговорим о том, что сейчас происходит с Калининградом, чем он отличается от других городов России и почему в нем хочется жить. И подскажу, что еще можно посмотреть, куда сходить и какие сувениры увезти с собой на память об этом путешествии.

Организационные детали

  • Велосипед предоставляется и входит в стоимость экскурсии
  • Маршрут будет проходить по тротуарам и велодорожкам
  • От вас — удобная одежда и обувь для велопрогулки, вода (можем купить на маршруте)
  • На случай небольшого дождя есть велодождевики

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центральном районе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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1
Леонид
20 сен 2022
Юля прекрасный рассказчик, влюбленный в город со своим взглядом на него и своими любимчиками. Объехали все ворота города, коснулись самых знаковых, потаенных и вкусных мест, надышались и налюбовались парками Калининграда, проехали мимо того, что не нуждается в представлении. Завершили пожарной частью и совершенно удовлетворенные поехали ужинать в маяке в Рыбной деревне.
В
14 сен 2022
Советую любителям велоэкскурсий. Хорошая возможность посмотреть город и покататься. Подойдёт даже для средне подготовленных людей.

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