Калининград в компании скульптора и реставратора!

Погулять по старинному городу и разобраться в хитросплетениях его архитектуры

Калининград запомнится вам живописными панорамами, немецкими зданиями и артефактами советской эпохи.

Вы побываете на острове Канта со старинным Кафедральным собором и оцените легендарный «долгострой» — Дом Советов.

Посетите бункер Ляша, смотровую площадку Маяк и парк Скульптур.

Полюбуетесь рекой Преголя и познакомитесь с очаровательными хомлинами.
Калининград в компании скульптора и реставратора!
Калининград в компании скульптора и реставратора!
Калининград в компании скульптора и реставратора!
Калининград в компании скульптора и реставратора!
Калининград в компании скульптора и реставратора!
Калининград в компании скульптора и реставратора!
Калининград в компании скульптора и реставратора!
Калининград в компании скульптора и реставратора!
Калининград в компании скульптора и реставратора!

Что вас ожидает

Дом Советов, Нижний пруд и бункер Ляша

Вы увидите знаменитый Дом Советов и узнаете о нем интересные факты: какой замок стоял здесь раньше, как с ним связаны жрецы Тевтонского ордена и как решается судьба «призрачного» здания в наши дни. А также мы рассмотрим фотографии этого места, сделанные в разные эпохи, отыщем Нижний пруд и спустимся в бункер генерала Отто Ляша, где в апреле 1945 года был подписан акт о капитуляции гарнизона Германии.

Остров Канта и Рыбная деревня

На острове Канта вы разгадаете загадку семи мостов, услышите о жизни немецкого философа и раскроете историю Кафедрального собора. Кроме того, подниметесь на смотровую площадку Маяк, посетите парк Скульптур и стилизованную под старину Рыбную деревню. Завершится прогулка у домика Смотрителя, где я расскажу легенду о ночевке барона Мюнхгаузена.

Организационные детали

  • Входные билеты в бункер Ляша не включены в стоимость — 200 р. с человека
  • Также по желанию вы сможете посетить органный концерт в Кафедральном соборе (450 р. ) и поплавать на кораблике после экскурсии (500 р. )

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у гостиницы Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Сергей
Сергей
Меня зовут Сергей, я родился и вырос в Калининграде. Мои родные были одними из тех, кто осваивал эту землю. Поэтому мне известно много интересных моментов о жизни первых переселенцев. А также я сам хорошо помню город советского периода. Как скульптор и реставратор раскрою вам особенности немецкой застройки Кенигсберга. Как калининградец в четвертом поколении поделюсь «живой» информацией, бережно переданной моими родственниками.
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