Что вас ожидает

Дом Советов, Нижний пруд и бункер Ляша

Вы увидите знаменитый Дом Советов и узнаете о нем интересные факты: какой замок стоял здесь раньше, как с ним связаны жрецы Тевтонского ордена и как решается судьба «призрачного» здания в наши дни. А также мы рассмотрим фотографии этого места, сделанные в разные эпохи, отыщем Нижний пруд и спустимся в бункер генерала Отто Ляша, где в апреле 1945 года был подписан акт о капитуляции гарнизона Германии.

Остров Канта и Рыбная деревня

На острове Канта вы разгадаете загадку семи мостов, услышите о жизни немецкого философа и раскроете историю Кафедрального собора. Кроме того, подниметесь на смотровую площадку Маяк, посетите парк Скульптур и стилизованную под старину Рыбную деревню. Завершится прогулка у домика Смотрителя, где я расскажу легенду о ночевке барона Мюнхгаузена.

Организационные детали