Необычные маршруты по Калининграду

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Узнать о популярных сюжетах местных открыток, почтовых войнах и изобретателе марок

Дина
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Дина – ваш гид
Вы раскроете историю кёнигсбергской почты и почтовых отношений с момента основания города и до Второй мировой войны.

Я расскажу, с чего все началось, как люди получали и отправляли почту, что чаще всего изображали на открытках и как выглядела Дирекция почт.
От 1500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у дома Советов
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Почтовые истории Кёнигсберга
Почтовые истории Кёнигсберга

Что вас ожидает

«Почтовые достопримечательности» Калининграда
Вы увидите места, где когда-то стояли Королевский замок и Главный почтамт города. Посетите Почтовый салон и рассмотрите здания, в которых располагались Управление почтово-кассовых расчетов и Дирекция почт. Кроме того, узнаете, с чего началось почтовое сообщение в Восточной Пруссии и как выглядела почтовая система в Кёнигсберге в начале ХХ века.

Интересные факты о местной почте
Почта всегда играла огромную роль в истории Кёнигсберга. Вы услышите, кто изобрел марки, что входило в обязанности почтальонов и когда появились почтовые переводы. А также: как работала частная почта, что такое почтовые войны, когда в Кенигсберге открылся «Почта Банк» и какие открытки были самыми востребованными.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто любит отправлять и получать открытки, увлекается посткроссингом, любит почту или просто хочет узнать что-то новое о Калининграде.

Организационные детали

В середине экскурсии будет возможность отдохнуть и выпить кофе.

Почтовые истории Кёнигсберга
Почтовые истории Кёнигсберга
Почтовые истории Кёнигсберга
Почтовые истории Кёнигсберга
Почтовые истории Кёнигсберга
Почтовые истории Кёнигсберга
Почтовые истории Кёнигсберга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у дома Советов.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дина
Дина
Меня зовут Дина, я дипломированный гид, иллюстратор и блогер. Родилась в Калининграде и очень люблю свой город. В путешествиях мне интереснее всего узнавать, как живут люди в разных странах и регионах. На своих экскурсиях я также делаю акцент на любопытных аспектах бытовой жизни. Надеюсь на скорую встречу!
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Янтарная душа КалининградаЯнтарная душа КалининградаЯнтарная душа Калининграда
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