Необычные маршруты по Калининграду

Что вас ожидает

«Почтовые достопримечательности» Калининграда

Вы увидите места, где когда-то стояли Королевский замок и Главный почтамт города. Посетите Почтовый салон и рассмотрите здания, в которых располагались Управление почтово-кассовых расчетов и Дирекция почт. Кроме того, узнаете, с чего началось почтовое сообщение в Восточной Пруссии и как выглядела почтовая система в Кёнигсберге в начале ХХ века.

Интересные факты о местной почте

Почта всегда играла огромную роль в истории Кёнигсберга. Вы услышите, кто изобрел марки, что входило в обязанности почтальонов и когда появились почтовые переводы. А также: как работала частная почта, что такое почтовые войны, когда в Кенигсберге открылся «Почта Банк» и какие открытки были самыми востребованными.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто любит отправлять и получать открытки, увлекается посткроссингом, любит почту или просто хочет узнать что-то новое о Калининграде.