Водная прогулка
Крабовое сафари на Камчатке
Погрузитесь в мир морских приключений на Камчатке! Ловля крабов, потрясающие виды и дегустация свежих морепродуктов ждут вас
Начало: В Петропавловске-Камчатском
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
9000 ₽ за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Путешествие к подножию Мутновского вулкана
Откройте для себя красоту Камчатки на групповой экскурсии. Вилючинский перевал, Дачные и Верхне-Паратунские источники ждут вас
Начало: По договорённости
14 сен в 07:00
17 сен в 07:00
18 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальный джип-тур к горному массиву Вачкажец на Камчатке
Познакомьтесь с первозданной природой Камчатки! Вас ждут захватывающие виды, горячие источники и пикник на свежем воздухе
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 14:00
от 49 999 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Вилючинский перевал и вулкан Горелый за 1 день
Совершите незабываемое восхождение на вулкан Горелый, искупайтесь в горячих источниках и полюбуйтесь видами Вилючинского перевала
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
15 сен в 05:00
от 56 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Фантастическая Камчатка: природные чудеса и панорамы
Откройте великолепие Камчатки за один день: сопки, океанские бухты и дикую природу в сопровождении опытного гида
Начало: В вашем отеле
19 сен в 08:00
20 сен в 08:00
40 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Морская прогулка к скалам Три Брата
Путешествие на яхте по Авачинской бухте с посещением скал Три Брата и рыбалкой в бухте Тихая. Вкусный обед и обучение управлению яхтой ждут вас
Начало: У Морского вокзала
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
11 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров
Откройте величие Камчатки: Вилючинский перевал с его вулканами, водопадами и гейзерами ждет вас
Начало: В Петропавловске-Камчатском
19 сен в 08:00
20 сен в 08:00
53 334 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Горный массив Вачкажец: уникальная природа и термальные источники
Вас ждет незабываемое путешествие по горному массиву Вачкажец с пикником на берегу озера и релаксацией в термальных бассейнах
Начало: От места жительства
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
от 54 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Контрасты Камчатки: холодный океан и горячие источники (с заездом на Мишенную сопку)
Ощутить мощь Тихого океана и погреться в оздоровительных термальных бассейнах
Начало: У места вашего проживания в Петропавловске-Камчатс...
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Восемь вулканов с Мишенной сопки
Насладитесь видами восьми вулканов с Мишенной сопки и расслабьтесь в термальных водах «Зеленовских озерков». Идеальное сочетание приключений и отдыха
Начало: В Петропавловске-Камчатском
Сегодня в 12:00
19 сен в 08:00
13 334 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Россия - страна восходящего солнца
Начните день на берегу Тихого океана с бокалом шампанского, наслаждаясь рассветом на Халактырском пляже. Ощутите магию Камчатки и её уникальную природу
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 06:00
от 19 999 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Бухта Русская: рыбалка и крабовое сафари
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Камчатке, посетите бухту Русскую, насладитесь рыбалкой и крабовым сафари, а также вкусным обедом на борту
Начало: В районе Богородского озера в Петропавловске-Камча...
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
15 сен в 08:00
22 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в сентябре 2025
Сейчас на Камчатке в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 9000 до 56 000. Туристы уже оставили гидам 273 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
