Найдено 5 экскурсий в категории «Экскурсии на русском языке» в Коломне, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Повести Коломны: обзорная экскурсия на вашем автомобиле
4.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Повести Коломны: обзорная экскурсия
Коломна - город с богатой историей. Прогуливаясь по крепостным стенам кремля, Посаду и старинным храмам, вы погрузитесь в атмосферу былых столетий
Начало: У чёрно-белой будки городового
Сегодня в 11:00
14 сен в 09:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Коломенский кремль и Посад за 1 день
Пешая
2.5 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Коломенский Кремль и Посад: путешествие в историю за один день
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю и Посаду, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: В районе Кремля
Сегодня в 15:00
15 сен в 10:30
5734 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая экскурсия по экоферме и сыроварне в Луховицах - из Коломны
Пешая
3 часа
7 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Экоферма и сыроварня в Луховицах
Увлекательная групповая экскурсия на экоферму и сыроварню в Луховицах. Узнайте о процессе сыроварения и насладитесь дегустацией, общаясь с милыми козочками
Начало: На экоферме в Луховицах
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:30
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
3350 ₽ за человека
Старо-Голутвин монастырь с православным гидом
Пешая
1 час
10 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в Старо-Голутвин монастырь: история, архитектура и святыни
Погрузитесь в историю Старо-Голутвина монастыря с православным гидом. Узнайте о его значении, святынях и уникальных местах, недоступных для обычных посетителей
Начало: У входа в монастырь
Сегодня в 11:00
15 сен в 09:00
2500 ₽ за всё до 10 чел.
Театрализованный квест «В поисках пропавших сокровищ»
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Квест
до 11 чел.
Увлекательный квест по Коломенскому кремлю для детей и взрослых
Увлекательный квест в Коломенском кремле для детей и взрослых. Пройдите нетуристическими тропинками, решите загадки и найдите сокровища
Начало: В кремле
Сегодня в 11:00
Завтра в 17:00
от 7500 ₽ за всё до 11 чел.

Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Коломенский кремль
  2. Кремль
  3. Самое главное
  4. Пятницкие ворота
  5. Соборная площадь
  6. Маринкина Башня
  7. Успенский Собор
  8. Успенский Брусенский монастырь
  9. Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь
  10. Церковь Николы на Посаде
Сколько стоит экскурсия по Коломне в сентябре 2025
Сейчас в Коломне в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2500 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
