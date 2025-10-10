Мои заказы

Найдено 4 экскурсии в категории «Городские экскурсии» в Махачкале, цены от 1700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
История Махачкалы и Дагестана
Пешая
3 часа
-
20%
129 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
История Махачкалы и Дагестана
Всё о самобытной культуре многогранного города на обзорной экскурсии с местным жителем
Начало: Возле Русского театра
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
4800 ₽6000 ₽ за всё до 5 чел.
Экспресс-экскурсия по Махачкале
Пешая
1.5 часа
26 отзывов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Махачкале
Узнайте об истории и культуре Махачкалы на обзорной прогулке. Посетите архитектурные памятники, знаковые скульптуры и насладитесь видом на Каспийское море
Начало: У ж/д вокзала
Завтра в 13:00
11 окт в 08:00
от 2000 ₽ за человека
Неожиданная Махачкала
Пешая
2.5 часа
152 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Неожиданная Махачкала
Прогулка по центру и набережной Махачкалы раскроет её тайны и стереотипы. Откройте для себя жизнь махачкалинцев и удивительные архитектурные решения
Начало: На проспекте Гамзатова
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 12:00
11 окт в 14:00
1700 ₽ за человека
Природа Нараттюбе с кандидатом биологических наук (из Махачкалы)
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Природа Нараттюбе с кандидатом биологических наук (из Махачкалы)
Отправиться в горы с профессионалом, научиться распознавать следы зверей и увидеть редкие растения
12 окт в 09:00
19 окт в 09:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. История Махачкалы и Дагестана
  2. Экспресс-экскурсия по Махачкале
  3. Неожиданная Махачкала
  4. Природа Нараттюбе с кандидатом биологических наук (из Махачкалы)
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Бархан Сарыкум
  4. Самое главное
  5. Гимринский тоннель
  6. Салтинский водопад
  7. Хунзах
  8. Язык Тролля
  9. Водопад Тобот
  10. Гамсутль
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в октябре 2025
Сейчас в Махачкале в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 1700 до 15 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 307 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
