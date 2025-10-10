-
Лучший выборИстория Махачкалы и Дагестана
Всё о самобытной культуре многогранного города на обзорной экскурсии с местным жителем
Начало: Возле Русского театра
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
4800 ₽
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Махачкале
Узнайте об истории и культуре Махачкалы на обзорной прогулке. Посетите архитектурные памятники, знаковые скульптуры и насладитесь видом на Каспийское море
Начало: У ж/д вокзала
Завтра в 13:00
11 окт в 08:00
от 2000 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Неожиданная Махачкала
Прогулка по центру и набережной Махачкалы раскроет её тайны и стереотипы. Откройте для себя жизнь махачкалинцев и удивительные архитектурные решения
Начало: На проспекте Гамзатова
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 12:00
11 окт в 14:00
1700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Природа Нараттюбе с кандидатом биологических наук (из Махачкалы)
Отправиться в горы с профессионалом, научиться распознавать следы зверей и увидеть редкие растения
12 окт в 09:00
19 окт в 09:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
