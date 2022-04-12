Архыз. Тур Deluxe

Хотите получить европейский сервис, удобный график и индивидуальный подход во время экскурсии

Групповая
Хотите получить европейский сервис, удобный график и индивидуальный подход во время экскурсии? Тогда обратите внимание на экскурсии Deluxe, которые позволят ощутить качественно новый уровень путешествий.

Главные преимущества экскурсий Deluxe: максимальное наполнение экскурсионных программ; сопровождение путешествия нашими лучшими гидами; транспорт повышенной комфортности.

Выберите свой ритм и настроение для программы, получите максимум от общения с гидами, а также познакомьтесь со всеми достопримечательностями в лучшее время и без очередей.

Мы приглашаем вас на экскурсии Deluxe для того, чтобы превзойти ваши ожидания.

При себе необходимо иметь паспорт, купальные принадлежности, удобную одежду и обувь.
Архыз. Тур Deluxe
Архыз. Тур Deluxe
Архыз. Тур Deluxe
Архыз. Тур Deluxe

Что вас ожидает 🤩

  • Древнеаланское городище
  • Архыз
  • Лик Христа
  • Поселок Романтик
  • Термальный комплекс «Жемчужина Кавказа»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Архыз - это родина ледников и горных озер, уникальный микроклимат, невероятная история и самый современный курорт Кавказа, расположенный на высоте 1600 м над уровнем моря.

Сперва на комфортном транспорте мы с вами отправимся на место расположения древнеаланского городища. Вы удивитесь, но именно здесь были расположены первые христианские храмы в России. Тут же у вас будет возможность попробовать воду из Святого источника, узнать о духовной жизни алан, окунуться в древнейшую историю этих земель, увидеть захоронения дохристианского времени. Здесь также можно будет увидеть наскальное изображение лика Христа, найденное в начале этого тысячелетия и до сих пор не имеющего научного объяснения.

Спустя несколько минут переезда мы с вами прибудем в современный курорт «Романтик». Тут мы сполна сможем ощутить красоту горной местности, - здесь установлена канатная дорога, при помощи которой мы поднимемся на высоту 2240 метров над уровнем моря. Красота и ухоженность данных мест не оставит никого равнодушным, а инфраструктура приятно удивит даже самых искушенных путешественников.

В заключении нашего путешествия мы будем отдыхать и набираться сил в термальных источниках. Здесь вы забудете об усталости и сможете в спокойной обстановке обсудить все впечатления активного дня, а также выполнить расслабляющие и оздоровительные процедуры.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Посещение термальных источников
Что не входит
  • Канатная дорога в п. Романтик: 1 подъем на Южный склон - 900 руб. /чел. 1 подъем на Северный склон – 1000 руб. /чел. 2 подъема на Южный склон – 1200 руб. /чел. 2 подъема на Южный склон+1 подъем на Северный склон – 1500 руб. /чел
Когда и сколько длится
Когда: Среда, Суббота в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Среда, Суббота в 08:00

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