Архыз - это родина ледников и горных озер, уникальный микроклимат, невероятная история и самый современный курорт Кавказа, расположенный на высоте 1600 м над уровнем моря.

Сперва на комфортном транспорте мы с вами отправимся на место расположения древнеаланского городища. Вы удивитесь, но именно здесь были расположены первые христианские храмы в России. Тут же у вас будет возможность попробовать воду из Святого источника, узнать о духовной жизни алан, окунуться в древнейшую историю этих земель, увидеть захоронения дохристианского времени. Здесь также можно будет увидеть наскальное изображение лика Христа, найденное в начале этого тысячелетия и до сих пор не имеющего научного объяснения.

Спустя несколько минут переезда мы с вами прибудем в современный курорт «Романтик». Тут мы сполна сможем ощутить красоту горной местности, - здесь установлена канатная дорога, при помощи которой мы поднимемся на высоту 2240 метров над уровнем моря. Красота и ухоженность данных мест не оставит никого равнодушным, а инфраструктура приятно удивит даже самых искушенных путешественников.

В заключении нашего путешествия мы будем отдыхать и набираться сил в термальных источниках. Здесь вы забудете об усталости и сможете в спокойной обстановке обсудить все впечатления активного дня, а также выполнить расслабляющие и оздоровительные процедуры.